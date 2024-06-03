Выдуманный конфликт в «Бостоне», магия Кайри и каратист из «Индианы». Чем запомнилась 7-я неделя плей-офф НБА

«Из ролевика в звезды» недели – Эндрю Нембхард

Интересно, почему именно против «Селтикс» второй год в плей-офф выстреливает игрок задней линии ростом 6 футов 5 дюймов, который набирал в регулярке меньше 10 очков? Калеб Мартин в финале Востока-2023 набирал 19,3 очка при 60% (!) реализации бросков с игры и 48% трехочковых. Эндрю Нембхард закончил серию с «Бостоном» с линейкой 21+3,8+7,8 при реализации 54,1%/47,6%/88,9%.

Но в концовках у Нембхарда тащить не получалось – за две минуты до окончания четвертой четверти четвертого матча он сначала допустил потерю, потом попал под смачный блок-шот и промазал решающий трехочковый.

Бросок недели – Кайри-волшебник

Совершенно рядовой эпизод, проход Ирвинга под кольцо. Там его встречает, ни много ни мало, защитник года с одними из самых длинных рук в истории. Причем Гобер в этот момент находился в своей стихии, поскольку вышел на подстраховку под кольцом. Это дело он умеет лучше всего, плюс у Кайри истекало время владения. И защитник «Маверикс» подвесил мяч в самый-самый угол щита, куда даже Руди не дотянется.

На повторе мяч даже не влез в экран!

Вообще у Кайри полно моментов, когда он бросает из удивительнейших положений. Из его поз можно было бы склепать новый логотип НБА, который бы увековечил эстетику его попаданий из сумасшедших ситуаций.

Ветеран недели – Эл Хорфорд

В сезоне-2014/15 «Атланта» дошла до финала конференции, где уступила «Кливленду» (0-4) Тимофея Мозгова. Тогда Эл Хорвард был железным игроком стартовой пятерки и провел за розыгрыш плей-офф 522 минуты. Спустя почти десять лет 37-летний Хорфорд отыграл к финалу Востока в 14 матчах при 10 стартах и насобирал уже 425 минут. При этом в возрасте 35-36 лет он был основным центром «Бостона» и в двух предыдущих постсезонках провел по 20+ игр.

Еще один пример выдающегося спортивного долголетия. Пусть Хорфорд и стал целью для разменов при взаимодействиях соперников. Что любопытно – за счет трехочковых eFG% у Хорфорда стал лучше, чем в молодости – в 2015-м было 51%, а сейчас – 58%.

Понравилось – финалисты экспериментируют с пятерками

Травма Люка Корнет вынудила тренеров «Селтикс» пробовать нетрадиционные сочетания, бросая в дело Ксавьер Тиллмана и Ошей Бриссетта. У «Далласа» после повреждения в строй вернулся Макси Клебер. Эти игроки запросто могут повлиять на исход финальной серии. Клебера я бы вообще назвал главным икс-фактором для «Маверикс».

Не понравилось – 9 матчей на две серии в финалах конференций

Заканчивались ли когда-нибудь финалы конференций НБА двумя сухими победами? Было дело, но так давно, что и непонято, брать ли тот сезон в расчет. В 1957-м в НБА было только 8 команд, и тогда «Бостон» Билла Расселла выиграл у «Сиракьюз» (3-0) в финал восточного дивизиона, а «Сент-Луис» Боба Петтита не ощутил сопротивления «Миннеаполиса» (3-0).

За последние 50 лет (с 1974 года) я нашел лишь три случая, когда в финалах конференции две серии закончились за 9 игр:

2015: «Кливленд» – «Атланта» – 4-0 и «Голден Стейт» – «Хьюстон» – 4-1

1986: «Бостон» – «Милуоки» – 4-0 и «Хьюстон» – «Лейкерс» – 4-1

1974: «Бостон» – «Нью-Йорк» – 4-1 и «Милуоки» – «Чикаго» – 4-0

С 1947 года в финалах конференции в общей сложности было 24 сухих победы (около 15% всех серий). Если бы «Маверикс» оформили «сухарь», то это был бы суперредкий случай, когда всухую побеждает нижний посев – таких серий в истории НБА было лишь 6 или 3,8%.

Интервью недели – Дрю Холидэй

- Дрю, что бы вы с партнерами хотели исправить после первой четверти?

- Ти Джей [Макконнелл] залезает под кольцо, он вдохновил остальных. Надо не пускать его в «краску».

- Твой выход на площадку был под вопросом перед четвертым матчем, как и перед третьим? Как тебе удалось победить свою болезнь?

- Это же четвертый матч финала Восточной конференции.

И не поспоришь.

Прощание недели – Билл Уолтон

«Посетил больше 1000 концертов Grateful Dead»? Кто еще в НБА может похвастаться чем-то подобным?

Тупая дискуссия недели – недовольство Тейтума

Каждый из пары лидеров «Селтикс» заслужил приз лучшему игроку финала Восточной конференции-2024 после победы над «Индианой». Тейтум по цифрам провел шикарную серию, но периодически выпадал из матчей и не лучшим образом бросал с дистанции. Браун тоже был великолепен и забрал награду благодаря тому, что стал автором самых запоминающихся моментов. Лично я не был бы даже против, если бы трофей отдали Деррику Уайту. Его цифры не так впечатляют, но он остается феноменальным помощником для дуэта Джеев благодаря своей защите и пониманию игры.

Но журналисты прикинули, что между окончанием финалов конференций и решающей серией будет почтим неделя, а заполнять праздное время каким-то сюжетами надо. Поэтому обсуждалось то, что Тейтум якобы недостаточно искренне порадовался за одноклубника, когда приз достался ему.

Джейлен, похоже, действительно не ожидал получить награду. Но недовольный Джейсон? Он в принципе скромный парень на площадке, который ведет себя относительно сдержанно (хотя при этом получает на удивление большое число технических фолов).

Главный тренер «Селтикс» Джо Мазулла, на мой взгляд, заслуженно назвал эти сплетки бредом, а разговоры вокруг разлада между Тейтумом и Брауном – несправедливыми по отношению к игрокам.

Прическа недели – Оби Топпин

Не заплел косички и все – больше не верят, что ты тот же человек, что и на фото в паспорте.

Хайкик недели – Айзея Джексон

Отпраздновал День авиации после ложного показа Притчарда, но не позволил ему забить ударом стопой по лицу. А интернет помнит , что это для него не первый подобный случай. То есть он, похоже, имеет привычку исправлять таким образом свою ошибку.