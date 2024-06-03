«Индиана» была хороша в 2024-м. Так же было в 2014-м и 2004-м, но закончилось печально

Сложно построить команду-династию в НБА. Но не менее сложно подобрать определение этому понятию. Очевидно, нужно выиграть больше одного титула. Или двух. Желательно, за какой-то короткий промежуток. «Сперс» вот выиграли четыре за восемь лет. А потом еще пятый спустя семь лет. Но весь этот 15-летний период можно объединить династией, поскольку лица тех успехов клуба были одни и те же. Или вот недавно похоронили династию «Уорриорз». Хотя вроде бы их можно было хоронить еще в 2020-м, когда команда впервые в своей истории завершила сезон с худшим результатом в лиге.

Как бы там ни было, получается, что есть чемпионы и есть суперчемпионы. А как быть с командами, которые ни разу не завоевывали титул? Прямо сейчас таких 10: «Индиана», «Нью-Орлеан», «Бруклин», «Орландо», «Клипперс», «Юта», «Шарлотт», «Финикс», «Мемфис» и «Миннесота». Дольше всех в этом списке обитают «Санз», «Клипперс» и «Джаз» – эти команды провели уже больше 4000 матчей без чемпионства. А «Оклахома-Сити» присвоила себе титул «Сиэтла» 1979-го года.

Именно в 1979-м в финале конференции в последний раз играл «Вашингтон», которому принадлежит самая продолжительная серия без появления в подобной серии. У «Пейсерс» все не так печально – команда впервые вышла в финал Востока в 1994-м, была конкурентной в 1990-х и проиграла «Лейкерс» в финале НБА-2000. А с тех пор еще четырежды претендовала на путевку в решающую серию (2004, 2013-2014, 2024), но безуспешно.

Когда «Индиана» пробилась-таки в финал Восточной конференции-2024, то я сразу же вспомнил про «Атланту» сезона-2020/21. Ту самую, которая стала финалистом Востока, хотя сменила тренера по ходу регулярки и выиграла всего 41 матч. Та «Атланта» тоже на удивление легко выбила в первом раунде более высокий посев, а также вырвала победу в семиматчевой серии во втором раунде. В случае с «Хоукс» это была «Филадельфия», которая взорвалась изнутри. В пятом матче той серии «Сиксерс» упустили 26-очковое (!) преимущество, а Бен Симмонс разуверился в себе и… сломался.

Симмонс с тех пор больше не играл в плей-офф и решил, что ну его, этот ваш баскетбол. «Атланта» же вполне бодро проиграла будущим чемпионам, но с тех пор тоже ничего не добилась. Два вылета в первых раундах, две смены главного тренера, невзрачные брожения вокруг 40 побед в регулярке и много разговоров насчет Трэя Янга. Который три года назад казался интересным разыгрывающим и наследником Стефа Карри, а оказался ненадежным лидером с нестабильным броском без защиты.

Без защиты? Значит, Янг ни за что бы не выжил в баскетболе нулевых. И не было в начале 2000-х более жаркого противостояния, нежели «Пистонс» – «Пейсерс». В финале Востока сезона-2003/04 фаворитом считалась именно «Индиана», которая выиграла в регулярном чемпионате 61 матч (по-прежнему лучший результат в истории клуба). Рон Артест задавал жару на обоих концах площадки, был признан Защитником года, в первый и последний раз в карьере был выбран на Матч звезд и попал в сборную All-NBA. Джермейн О’Нил, пришедший в лигу школьником, заматерел и вышел на пик, став универсальным мощным форвардом со статистикой 20+10+2,5 блок-шота. Молодой Эл Харрингтон стал вторым в голосовании за лучшего 6-го игрока сезона. Стивен Джексон из чемпионских «Сперс», выменянный как раз летом 2004-го. И 38-летний Реджи Миллер, который все еще рассчитывал взять перстень.

Те «Пейсерс» играли медленно и жестко, воплощая собой волшебную эпоху НБА со счетами вроде 59:59 в концовке встречи.

Именно такой счет был в матче «Индианы» и «Детройта» за 4 минуты до окончания четвертой четверти 6-го матча финала Востока-2003/04. Ричард Хэмилтон попытался получить мяч в посте и ударил Артеста в пах. Форвард «Пейсерс» ответил ударом по лицу и получил неспортивный фол. «Индиана» проиграла 65:69, а «Пистонс» стали чемпионами и вошли в историю как лучший защитный коллектив в истории.

Полгода спустя «Индиана» начала сезон-2004/05 с результата 7-2 и уверенно выиграла у «Пистонс» со счетом 97:82. Но 19 ноября 2004 года вошло в историю по другой причине. Артест жестко сфолил на Бене Уоллесе, тот решил ответить. Затем фанат кинул в Артеста тот злополучный стаканчик и понеслась. Всем советую документалку от Netflix про ту драку.

Уже постфактум выяснилось, что Артест наблюдался у психотерапевта с депрессией. Что Бен Уоллес потерял родственника в межсезонье. Что Стивен Джексон не собирался быть голосом разума, выйдя в старте вместо получившего травму Реджи. Все нюансы сложились в идеальный шторм. Как результат – не только отстранения, но и самоликвидация «Пейсерс» как претендентов на чемпионство. Реджи завершил карьеру в 2005-м, Артеста обменяли в «Сакраменто» в 2006-м, Стивена Джексона – в «Голден Стейт» в 2007-м. Наставничество Реджи и покровительство Лэрри Берда не помогли приструнить Артеста, которого О’Нил назвал трусом после его решения уйти из «Пейсерс».

Спустя 10 лет история оказалась более прозаичной, хотя и не менее трагичной. У «Пейсерс» дела пошли в гору после назначения Фрэнка Вогеля на пост главного тренера, состав команды был построен вокруг молодого Пола Джорджа, дерзкого защитника Лэнса Стивенсона и крепких исполнителей, таких как Дэвид Уэст, Джордж Хилл и Рой Хибберт. Сезон-2013/14 «Индиана» начала с 9 побед подряд и завершила регулярку на первом месте на Востоке с 56 победами. Но «Пейсерс» во второй раз подряд уткнулись в «Хит» Леброна в финале конференции, а в августе 2014-го Джордж получил серьезный перелом ноги в ходе подготовки к ЧМ-2014 в составе сборной США.

Вернуться в строй он смог лишь в апреле 2015-го, но для «Индианы» уже началась другая эра. Дэвид Уэст ушел ветеранить в «Сперс» и потом взял две гайки в «Уорриорз». Хибберт очень быстро перестал быть актуален, поскольку не мог играть быстро и не вписывался в изменившуюся парадигму со ставкой на дальние броски и, следовательно, защиту на периметре. То есть в составе «Индианы»-2024 Хибберту точно не было бы места.

На старте регулярки-2023/24 «Пейсерс» выглядели очень свежо и бодро. Тайриз Халибертон демонстрировал свой лучший баскетбол в карьере, а команда летела в каждую атаку, как последнюю. В декабре «Индиана» заполучила свою долю общественного внимания благодаря успешному выступления во внутрисезонном турнире.

В начале января Халибертон, к сожалению, получил травму и вернулся немного другим игроком, который, такое ощущение, целенаправленно собирал 65 матчей, чтобы претендовать на индивидуальные награды.

Но состав «Пейсерс» получил новый заряд энергии благодаря обмену ради Паскаля Сиакама. Да, в марте команда потеряла Бенедикта Матурина, но все равно успешно выступала на финише регулярки даже после заметной трансформации баскетбола НБА по ходу сезона.

В плей-офф «Индиана» решила, что приза за достойную ей мало. В первом раунде она воспользовалась отсутствие Янниса у «Милуоки» и задавила своим темпом и атлетизмом их стареющий состав. Во втором раунде «Пейсерс» стали чаще ударяться об отсутствие опыта, но все же одолели пострадавших от травм «Никс». Финал Востока закончился для «Индианы» со счетом 0-4, но положительных моментов в этом поражении тоже оказалось немало. Новичок Бен Шеппард не выглядел бесполезным, Сиакам взял на себя роль первой скрипки, Ти Джей Макконнелл удивил смелостью, а Эндрю Нембхард и вовсе стал откровением, проявив себя в качестве лидера после травмы Халибертона.

«Индиана» потеряла слишком много в той драке с «Детройтом». Потом не смогла забороть Леброна и потеряла своего лидера в незначительном эпизоде. Остается надеяться, что в 2024-м «Пейсерс» разорвут этот порочный круг и найдут-таки дорогу к свету.