Смертельное оружие «Далласа», злой Лука и Гобер как козел отпущения. Чем запомнилась шестая неделя плей-офф НБА

Бросок недели – Лука через Гобера

Бедный Руди. Его сначала Йокич выцеливал в качестве жертвы и задавливал его под кольцом, теперь вот Лука не просто завалил через него решающий бросок, но издевательски заставил плясать и обматерил его по полной после попадания.

Почему защита «Миннесоты» позволила Луке спровоцировать этот размен – неясно. Почему не было сдваивания, чтобы вынудить Дончича избавиться от мяча – непонятно.

Данк недели – Энтони Эдвардс

После столь мощного постера от Эдвардса арена «Маверикс» затихла и на какое-то время зажалась. Лидер «Миннесоты» схватил очков уверенности в себе и забил еще парочку бросков. Было даже ощущение, что этот данк переломит ход игры, а, следовательно, и серии.

Кстати, выбирал тут себе новые игровые кроссовки и выяснил, что первая именная модель Эдвардса AE1 весит больше 500 граммов при стандарте в районе 300-400 г. Сложно сказать, как он в таких утюгах так прыгает.

Сюрприз недели – 3-0 в серии «Даллас» – «Миннесота»

Энтони Эдвардс

31,0+8,0+6,3 при 51%/43,8%/83,9% в первом раунде плей-офф

27,7+5,1+5,7 при 50%/37,3%/84,6% во втором раунде

22,0+8,3+8,0 при 38%/33%/83% в финале конференции

Карл Энтони Таунс

19,3+9,5+2,5 при 53,1%/52,9%/88,9% в первом раунде плей-офф

18,6+9,1+3,0 при 51%/39%/79% во втором раунде

15,0+8,3+2,7 при 27,8%/13,6%/85% в финале конференции

Два (на бумаге) мощных лидера в окружении крутых ролевиков и плотной защиты против двух других (Лука и Кайри) классных лидеров в окружении сильных ролевиков и топовой защиты. Не Гобер является причиной того, что «Тимбервулвз» горят 0-3 в серии. Французский «большой» по-прежнему выглядит беспомощно с мячом в руках в атаке, но этих владений не так много, чтобы возлагать на Гобера значительную часть вины. Штаб Джейсона Кидда выявил подходящую ротацию и определился с работающими взаимодействиями, в то время как игроки «Миннесоты» выглядят неготовыми к подобным вызовам.

«На тоненького недели» – путбек Таунса

Всегда есть и другая сторона. Если бы судьи не отменили это добивание, то серия могла пойти по совершенному иному сценарию.

Провал недели – «Индиана»

«Индиана» должны был забирать первым матч серии с «Бостоном». Выиграть у «Селтикс» и так непросто, поэтому навязать им борьбу, вести три очка за 30 секунд до конца четвертой четверти и допустить овертайм… Это больно, хорошие команды такого не прощают.

«Пейсерс» выпустили из рук возможность украсть преимущество домашней площадки. За полминуты до конца Халибертон потерял мяч на ведении в абсолютно безобидной ситуации. Потом «Индиана» отбилась в защите, но не смогла ввести мяч из-за боковой. А перед решающим попаданием Брауна на равный счет «Пейсерс» не успели сфолить и спровоцировать два штрафных. Или сфолить в надежде, что Браун не забьет три из трех.

Плюс, «Индиана» совершенно бездарно израсходовала оставшиеся 5,7 секунды. В овертайме игроки «Пейсерс» действовали как-то невпопад, но там и «Селтикс» вышли более собранными. Поняли, видимо, что отскочили.

Месть недели – Браун после непопадания в All-NBA

Джейлен не просто спас «Селтикс» в первом матче, но после этого был великолепен во второй игре с «Индианой». 40 очков за 37 минут – это повторение личного рекорда Брауна и второй лучший результат в истории «Селтикс» в финалах конференции.

И нет, больше 40 очков в финалах Востока набирали не Лэрри Берд, не Кевин Макхейл, не Пол Пирс и не Джон Хавличек. В 2012-м Рэджон Рондо оформил 44/8/10 против «Майами» Леброна и Уэйда, хотя «Селтикс» проиграли 111:115. Я бы лично ни за что не угадал.

Дуэль недели – Тейтум против… Нембхарда?

В регулярке-2023/24 Нембхард не набирал больше 22 очков, не забивал больше трех дальних бросков и не выполнял больше 17 бросков. Но в отсутствие Халибертона решил нежданно-негаданно выдать 32+4+9 при 12/21 с игры и 4/7 издали.

Правда, «Индиана» снова опростоволосилась в концовке, а Нембхард совершил решающую потерю. Которая, конечно, очень взбесила Рика Карлайла. Но упреки тренера «Пейсерс» в адрес арбитров на результат никак не повлияли.

И этот результат стал положительным для «Бостона» во многом благодаря Дрю Холидэю, чьи показатели от серии к серии лезут вверх. Ветеран оборонительного ремесла удивил 28 очками в первом матче и совершил ключевые попадания в третьем. Свой 34-й день рождения от отпразднует 12 июня, в день третьего матча финальной серии. И наверняка рассчитывает отложить праздничную вечеринку на недельку, чтобы приурочить ее к чемпионству.

«Против лома нет приема» недели – аллей-упы «Далласа»

По ходу третьей игры серии «Маверикс» – «Тимбервулвз» показали инфографику, что игроки «Далласа» 45 раз забивали сверху после набросов. А ближайшими преследователями по этому показателю были «Денвер» (9) и «Оклахома-Сити» (8). Цифры «Далласа» оказались лучшими с 2001 года.

Уникум недели – Кайри Ирвинг

Айзея Томас высказал мнение, что самым широким арсеналом бросков из-под кольца из маленьких игроков за всю историю НБА обладали он, Кайри и Род Стрикленд. Стрикленда я тоже люблю по хайлайтам из шести пикселей, благо за действиями Кайри есть возможность следить в менее шакальем разрешении. И каждое его движение – это как классный поворот сюжета в фильме или книге. А когда комментатор говорит, что Кайри потерял баланс, то сразу думаешь: «Такого не бывает» или «Да ладно, ему все равно».

Бедняга недели – Дерек Лайвли

В третьей игре с «Миннесотой» центровой «Далласа» получил сначала в промежность от Таунса, а затем еще упал затылком на чужое колено. После этого «большой» «Маверикс» был вынужден покинуть игру.

Лука наверно души не чает в дуэте Лайвли/Гэффорд, поскольку они являются улучшенной версией Дуайта Пауэлла. И когда Лайвли выбыл, а Пауэлла достали с дальнего конца скамейки запасных – стало очевидно, насколько велика разница между этими версиями. Пауэлл и близко не давал той же защиты кольца и брутальности в борьбе под щитами, да и в целом не выглядел столь же ловким и взрывным. Свой атлетический пик он, похоже, уже прошел.

В матчах с участием «Далласа» полюбили статистику, что Лайвли идет вторым по показателю «плюс/минус» для новичков с 1997 года, уступая только Ману Джинобили. При том, что Джинобили приехал в НБА 25-летним, а Лайвли только в феврале исполнилось 20. Этот парень демонстрирует задатки для того, чтобы в перспективе стать очень и очень полезным исполнителем. Особенно мне нравится, как быстро он принимает решение, получая мяч после сдваивания на Луке. Гэффорд в этом плане менее одарен, хотя вместе они составляют великолепный тандем.

Трагедия недели – Билл Уолтон

Перечитайте в память о великом баскетболисте.

Фото: Gettyimages /C. Morgan Engel / Stringer, David Berding / Stringer, Stephen Maturen / Stringer