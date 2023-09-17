В НБА есть специальные «доктора», которые чинят игрокам бросок. За помощью обращаются даже Леброн и Дюрэнт

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Я болею за «Шарлотт» и не пропускаю ни одного их матча. Меня восхищает Ламело Болл, и ни за чье здоровье я еще так не молился в своей болельщицкой «карьере». Меня приводят в восторг его передачи, очень нравится следить за тем, под каким углами от двигается, какие неординарные броски выбирает, как он себя подает внутри команды (в отличие от Лавара, у Лонзо и Ламело характер, как говорится, нордический). Мне импонирует и то, что Ламело не стесняется избавляться от мяча в нужный момент и регулярно ловит соперников на неудобном тайминге шагов или флоутеров.

Есть много вещей, которые мне непонятны в игре Ламело Болла. Я не понимаю, как именно он научился такой нестандартности перемещений и воспитал в себе такой артистизм на дриблинге, откуда берет корни его пластика. Скорее всего, это результат воспитания в ультрабаскетбольной семье и того, что Ламело возился с мячом с самых малых лет. Это его достоинство, это и его проклятие. Видение площадки у Лонзо и Ламело вообще сильно контрастирует с тем, как некогда подавал себя их отец (сейчас, вроде бы, подуспокоился) – это одни из самых бескорыстных баскетболистов НБА. Они оба обладают навыками склеивать воедино свои команды – Лонзо делал это через защитный IQ и взаимодействия с партнерами, Ламело получился виртуозом атаки более стритбольного типажа. В этом сезоне у Ламело даже видны скромные попытки развиваться по части защиты. Но вот техника броска в прыжке…

Я не могу объяснить, как Ламело реализует больше трети своих дальних бросков. Если описывать его механику, то я бы сказал, что так выглядит ребенок, который толкает мяч в сторону кольца, поскольку у него не хватает сил, чтобы бросать его в классическом стиле с привычным изгибом локтя у головы. Мяч кажется для Ламело слишком тяжелым. Исходя из такого писания я бы предположил, что так дело и обстояло для Ламело в детстве, так его механика и сформировалась. Похоже, что с самых малых лет его подталкивали играть со взрослым мячом седьмого размера, поэтому у него зародилось много вредных двигательных привычек. И примерно столько же полезных.

Но Ламело еще ни разу за карьеру не заканчивал сезон, забивая меньше 35% трехочковых. Да, до гроссмейстерских 40% он тоже еще не добрался, но 4-5 дальних попадания для него стали привычным делом. И насколько хрупким кажется здоровье Ламело, настолько же хрупким кажется его бросок.

В традиционном понимании, его техника далеко от совершенства. Но вместе с этим страшно даже подумать, чтобы кто-то взялся ее исправлять – есть опасения, что вся конструкция развалится, и Ламело перестанет быть столь же эффективен. То есть остается надеяться, что лидер «Хорнетс» внезапно не регрессирует по части эффективности. Но когда говорят о бросковом прогрессе, то часто подразумевают работу именно над механикой. Если бы Ламело вышел на уровень 40% издали, то это была бы заявка на All-NBA и 25+ очков за матч. Но можно ли рассчитывать, что Ламело прибавит в этом компоненте? Вполне может быть, что для повышения процента ему нужно обратить внимание на «диету» бросков, то есть умение выбирать оптимальные ситуации для атаки. Поменьше бросать на последних секундах владения, реже атаковать из сложных положений корпуса. Может быть, почаще бросать из углов (52,4% реализации при всего 1,6 попытках) и сократить число бросков после долгого дриблинга в пользу спот-ап попыток без перехода на ведение.

Что касается механики, то в НБА работает простое правило – не чини то, что не сломано. Если у игрока кривая техника броска, которая не соответствует стандартному представлению о правильности, но он забивает, то нет смысла ее трогать. Есть результат – держись подальше, даже если руки очень чешутся внести поправки. То же самое касается Тайриза Халибертона, который забивает 40% трехочковых за карьеру, хотя тоже толкает мяч от груди. Он и мяч выносит странно, и локоть не разгибает, и боковое вращение мячу придает – полный набор недостатков, которые тоже закрепились еще в детстве. То есть парень делает все неправильно – и едет на конкурс лучших снайперов НБА. Благодаря конкурсу трехочковых можно разглядеть технику броска Халибертона во всех подробностях. И НБА нужно было вывести на экран сообщение «Не пытайтесь повторить дома», поскольку брать пример с таких механики должно быть противопоказано.

Можно ли называть бросок «неправильным», если мяч залетает в кольцо? Был такой игрок Кевин Мартин, у него был очень узнаваемый вынос мяча с сильным загибанием бросковой руки влево. Шон Мэрион бросал не пойми как, но в лучшие годы забивал 33-38% издали при 3-4 попытках за матч. У Дирка Новицки и Пежи Стояковича были свои особенности в броске, которые не мешали им быть великолепными снайперами. Даже Реджи Миллер известен тем, что оттопыривал бросковый локоть вправо, а бросковую кисть уводил сильно влево.

Получается, что у великих снайперов технике броска лучше не учиться. И что механика даже самых выдающихся бросковиков уникальна, как снежинка. Или даже вот так: если вы забиваете, то на вашу технику будут ориентироваться другие. Если не забиваете – вам будут указывать на неправильную технику. Результат всему голова.

Когда его нет – начинаются поиски. Лонзо Бол на старте карьеры в НБА оказался не готов давать нужный процент попаданий издали (31,5% за два сезона в «Лейкерс»). Классная защита, отменные навыки распасовщика, но на дуге его можно оставлять открытым. Поэтому Лонзо пришлось пройти через бросковую терапию и подчистить шероховатости в механике, чтобы выйти на 37-40%. Техника выпуска мяча стала более плавной и естественной, уверенности в собственных силах прибавилось. Благодаря этой эволюции он и подписал серьезный контракт, который теперь повис мертвым грузом на «Чикаго».

То есть оказалось, что посредственный бросок можно улучшить. А можно ли починить сломанный? Так было с Майклом Киддом-Гилкристом. Если вбить в поисковике «ugly shooting form», то сразу выплывет легендарная фотография, на которой форвард тогда еще «Бобкэтс» бросает с совершенно комичной для игрока НБА техникой. Когда Кидда-Гилкриста выбрали вторым на драфте имени Энтони Дэвиса, то расчет был на защиту и лидерские качества. Предполагалось, что бросок прикрутят как-нибудь по ходу пьесы.

Получилось что-то вроде попытки поменять колесо автомобиля в движении. У Кидда-Гилкриста была превосходная репутация по части работы над собой, но та яма, из которой его пришлось доставать, оказалась слишком глубокой. Когда он только пришел в лигу, то концентрации на дальних бросках еще не было, но она случилась по ходу его попыток стать внятной опцией в атаке. Эта эволюция баскетбола в НБА похоронила перспективы МКГ, хотя кое-какого прогресса он все же добился. Пик техники броска Кидда-Гилкриста пришелся на период сотрудничества с Марком Прайсом, который возился с игроком в 2013–2015 годах. Прайс-игрок воплощал эталон техники броска, и ему удалось сделать бросок МКГ менее вымученным, добавить ему плавности. Уход Прайса из тренерского штаба можно считать теневым фактором того, почему Кидд-Гилкрист перестал быть актуален уже к 25 годам.

Казалось бы – игроки НБА должны же уметь бросать по кольцу! Это вроде как требование по умолчанию, нет? Сегодня – может быть, но еще недавно это вообще не считалось критичным недостатком. Далеко не все игроки приходят в НБА с устоявшимся броском, поэтому с проблемными игроками работаю квалифицированные специалисты. И такие люди влияют на НБА сильнее, чем принято считать.

Так что давайте перечислим тех серых кардиналов, которые помогли звездам достичь своего статуса за счет работы над броском.

Чип Энгелланд

Отработал 17 лет в «Сперс» бок о бок с Греггом Поповичем, помог поставить бросок Тони Паркеру и Каваю Леонарду. В 2022-м году много шуму в узких кругах наделала новость, что Энгелланд перебрался в «Оклахому-Сити». Когда его переговоры о продлении контракта зашли в тупик, тут же подсуетился генменеджер «Тандер» Сэм Прести. Навыки Энгелланда однозначно пригодятся молодежи «Оклахомы», в прошлом сезоне ему ставили в заслугу рост процента попаданий издали у Джоша Гидди.

Хольгер Гешвайндер

Многолетний наставник и тренер Дирка Новицки, с которым он познакомился, когда будущему лидеру «Маверикс» было только 16 лет. Именно Гешвайндер заставлял Дирка бросать из выпада или из приседа, благодаря чему им совместно пришла в голову идея о броске с отклонением с одной ноги, которая стала культовой фишкой в арсенале Новицки. Тренер Новицки большое внимание уделял закаливанию кистей — заставлял игроков отжиматься на пальцах, а также призывал их осваивать игру на пианино или гитаре. Идеи для упражнений под работу ног Гешвайндер заимствовал из фехтования, а также призывал относиться к игре, как к искусству — прививал игрокам интерес к поэзии, просил искать параллели между баскетболом и танцами, заставлял отрабатывать дриблинг под звуки саксофона

Дрю Хэнлен

Почти 500 тысяч подписчиков на Ютубе благодаря серии роликов UnseenHours с участием Кевина Дюрэнта, Джоэла Эмбида, Джейсона Тейтума. Хотя меня в его роликах больше всех впечатлил… Мейерс Леонард, который некогда подавал надежды, выступая за «Портленд».

Фигурировал в тех роликах и Маркелл Фульц. Без этого парня разговор о сложностях работы с техникой броска был бы неполным. Еще перед дебютом в НБА скаутов напрягала диспропорция — 41% попаданий издали за университетскую команду, но всего 65% реализации штрафных. До сих пор непонятно, что было курицей и яйцом в случае Фульца — его травма плеча или изменение техники броска. Ходили слухи, что игрок переработал механику совместно с персональным тренером без консультаций с руководством «Филадельфии». Позднее Фульцу диагностировали синдром грудного выхода, который сопровождается болью в плечах и шее, а также онемением пальцев. Для броска баскетболиста — хуже не придумаешь. Техника броска у Фульца начал гулять еще до дебюта в НБА, поэтому уже на старте профессиональной карьеры исполнение штрафных превратилось в кошмар. После перехода в «Орландо» Фульц трансформировался в игрока, который редко берет на себя атаки с дистанции, но умело помогает команде в других аспектах. По части штрафных он достиг существенного прогресса, но дальний бросок канул в лету.

Это не камень в огород Хэнлена, просто к слову пришлось.

Ник Нерс

Пишут, что с 2023-го Хэнлен плотно работает с Тайризом Макси. Так что защитника «Сиксерс» толкают вперед аж в четыре руки, поскольку и сам Нерс известен как видный специалист по механике броска. Он даже разработал свой необычный мяч, который снабжен линией по центру для правильного положения кисти. Свои навыки по работе над бросками он развивал в собственных тренировочных лагерях и теперь применяет полученный опыт в качестве главного тренера в НБА.

Джош Оппенгеймер

Работал ассистентом в штабе «Бакс» в 2013–2016 годах при Лэрри Дрю и Джейсона Кидде, плюс вернулся в «Милуоки» в 2020-м. Сам Оппенгеймер профессионально играл в Израиле на протяжении шести сезонов, а теперь прилагает максимум усилий к тому, чтобы сделать поточнее броски в прыжке в исполнении Янниса Адетокумбо. По наводке Янниса Оппенгеймера привлекали к работе со сборной Греции, так что в своих будущих мемуарах одну из благодарностей Яннис наверняка направит в адрес своего тренера.

Правда, Оппенгеймер хоть и стал свидетелем превращения Янниса в суперзвезду, но техника его броска вызывает нарекания по сей день. Как и эффективность атак со средней/дальней дистанции. По части штрафных лидер «Бакс» тоже не сказать, чтобы значительно прибавил — его процент от сезона к сезону держался в районе 70%, но в последние сезоны снизился до 67% при 64% за последние два года. Мечты о дальнем броске у Янниса так и остались несбыточными, несмотря на вдохновляющую историю о втором карьерном пике Брука Лопеса. Ника Калатеса, которого упоминают в связке с Оппенгеймером, тоже суперснайпером назвать сложно – в Евролиге для него и 30% были хорошим результатом, в то время как точность штрафных едва ли достигала 60%.

Фред Винсон

Имеет в активе 13 игр в НБА в составе «Атланты» (сезон-1994/95) и «Сиэтла» (1999/2000) с совершенно кошмарной процентовкой для будущего гуру бросков 25/23/66. Но сейчас Винсон считается топ-специалистом своего дела, поскольку именно ему приписывают в заслуги прогресс в дальних бросках у Лонзо Болла. Тайрик Эванс благодаря сотрудничеству с Винсоном прошагал от 22% реализации дальних бросков до 38%. Брэндон Ингрем после перехода в «Нью-Орлеан» сделал шаг вперед и вышел на 38-39% издали и скакнул с 67% штрафных аж до 85%.

Очень жаль, что история Лонзо Болла и его снайперского потенциала оборвались на самом интересном месте. 37% реализации дальних бросков и взлет с 56% до 78% на штрафных обеспечили ему мощный контракт с «Буллс», но колени не дали пойти дальше. Похожая история приключилась с одним из первых «пациентов» Винсона – форвардом Квинси Пондекстером, который после перехода в «Пеликанс» добился лучшего процента реализации трехочковых в карьере (43%), но потом пропустил два сезона подряд из-за проблем с коленями.

Теперь в «Нью-Орлеане» рассчитывают, что Винсон поможет Хербу Джонсу сохранить правильный вектор развития (35% издали в этом сезоне), а также поможет раскрыться Дайсону Дэниелсу.

Роб Фодор

В начале 2000-х Фодор пересекся с незадрафтованным Майком Джеймсом, который пытался попасть в НБА после нескольких лет в Европе. Фодор помог ему пробиться в состав «Хит» и привлек внимание директора «Хит» по развитию игроков Эрика Споэльстры. Так Фодор стал бросковым консультантом в «Хит», а в 2016-м стал полноценным тренером. Именно он помог Данкану Робинсону и Тайлеру Хирро заработать свои шикарные контракты.

Не все в карьере Фодора сложилось идеально – придать импульс карьере Джастиса Уинслоу у него так и не получилось. Под патронажем Фодора Уинслоу добился 37-38%-ной реализации дальних бросков в 2017–2019 годах (после 20-27% в первые два года в лиге), пока в дело не вмешались травмы.

Крис Джент

Сезон-2006/07 закончился для Леброна Джеймса сухим поражением в финале НБА от «Сперс». «Сан-Антонио» сделал ставку на отсутствие у лидера «Кавальерс» броска с дистанции и не прогадал – Леброн набирал в той серии всего 22 очка, реализовав лишь 4 трехочковых из 20. После этого он предложил Дженту стать его персональным бросковым тренером. Их сотрудничество позволил Леброну к моменту ухода из «Кливленда» выйти на 33-34% реализации трехочковых и показать лучшие цифры в карьере на штрафных (76-78%). Джент вспоминает, что в конце 2000-х для Леброна стал проблемой его массивный торс, который конфликтовал с ногами при броске в прыжке. Он также рассказывает, что Леброн был его лучшим учеником по части концентрации на бросках с акцентом на технику: «Он выполнял 300-500 строгих бросков, хотя обычно игроки начинают скучать после первой сотни. А он умел ментально сконцентрироваться на одной задаче».

Летом 2022-го «Лейкерс» оформили камбэк дуэта Джеймс-Джент. На старте сезона-2023/24 Леброн имеет один из самых высоких показателей в карьере по доле трехочковых и реализует 39%.

Боб Тейт (1947-2023)

Был выбран аж в 17-м раунде драфта НБА-1970, имеется его фотография в форме «Лейкерс». Но пробиться в состав он не сумел, поэтому уехал покорять Европу. В статье Los Angeles Times говорится, что Тейт набирал там 38-43 очка в среднем за игру. Вернувшись в США, начал помогать игрокам НБА поправить бросок. Первыми его клиентами стали Брайан Расселл и Люк Уолтон, самыми видными подопечными стали Джейсон Кидд, Блейк Гриффин и Майк Миллер.

Ранний Гриффин действительно набирал 18-22 очка броска в пределах трех метров от кольца, причем 15-20% бросков составляли данки. Тейт представил миру новую версию экс-игрока «Клипперс». Такую, которая забивает 70-75% процентов штрафных (хотя во втором сезоне у Блейка было 52% при семи попытках за матч) и уверенно атакует со средней дистанции.

Также Тейт помог подрихтовать трехочковый Джейсону Кидду, который на закате карьеры демонстрировать удивительную для себя стабильность на дальних бросках.

Дейв Лав

Самый полезный с точки зрения практики для любителей, поскольку у него был видеоблог, и архив видео с кучей советов по-прежнему доступен.

Что касается его профессиональной деятельности – Лав работал в «Финиксе», «Кливленде» и «Орландо». Благодаря его советам Тристан Томпсон реализовал почти 70% штрафных в сезоне-2013/14, а Аарон Гордон в период выступлений за «Мэджик» забивал больше 70% штрафных, хотя в единственный год в колледже имел кошмарные 42% с линии. Деуэйн Дедмон прибавил 10-15% реализации штрафных после попадания в «Орландо» и даже добавил в свой атакующий арсенал трехочковый бросок.

«УНИКС драфта», кстати, тоже тут как тут – на сайте Лава есть материалы его работы с форвардом Джаленом Рейнольдсом, который становился чемпионом Лиги ВТБ в составе «Зенита» и сейчас играет в Казани. Эволюция этого игрока тоже заслуживает внимания – если из Санкт-Петербурга он уезжал двухочковым попрыгунчиком, то в Казань приехал уже всамделишним снайпером, который реализует больше 30% дальних попыток. В сезоне-2023/24 так и вовсе демонстрирует великолепные 43,5% из-за трехочковой дуги.

Дейв Хопла

Не только теоретик, но и практик. В прошлом удерживал мировой рекорд по попаданиям за минуту с НБА-шной трехочковой (18) и штрафной (25) линий, плюс забил 1234 штрафных подряд. До сих пор проводит мастер-классы, в рамках которых демонстрирует нюансы техники на себе, забивая 98% бросков с разных дистанций. И это при здоровенной выборке – в возрасте 64-лет в 2022-м он отправил точно в цель 818 из 834 бросков в ходе двухдневного семинара.

Первую работу в НБА получил в «Торонто» еще в 2006-м благодаря простой демонстрации – за 45 минут забил 295 бросков подряд. Неудивительно, что в те годы его репутация была на пике, благодаря чему он успел поработать с Коби Брайантом, Кармело Энтони и Рэем Алленом. В середине 2010-х взял на себя безумный челлендж и помог Андре Драммонду поднять процент трехочковых с 38% до 60%.

Роб Макклэнаген

Работал, возможно, с самой впечатляющей россыпью выдающихся игроков. Деррик Роуз и Кевин Лав благодарили его, когда получали свои награды MVP и Самому прогрессирующему игроку соответственно. Джону Уоллу он починил трехочковый, благодаря которому разыгрывающий «Уизардс» пять лет подряд ездил на Матч звезд. Написал книгу, предисловие к которой написал Стеф Карри. Долгое время сотрудничал с Кевином Дюрэнтом.

Почему все в прошедшем времени? В 2022-м Макклэнагена обвинили в изнасиловании. В 2023-м обвинения были сняты, но непонятно, как этот случай скажется на его репутации.

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Какие общие рекомендации можно выделить в работе перечисленных тренеров?

Нюансов в технике броска много, один выпадающий элемент может портить всю картину. Чтобы собрать эту мозаику воедино, может потребоваться много времени

Положение корпуса, рабочего локтя и всего остального должны оставаться одинаковыми от броска к броску

Одинаковость движений закрепляется множественными повторениями

Во время бросков на технику следует концентрироваться на технике, а не попаданиях. В противном случае есть риск свалиться к старым привычкам

Но главный совет всех тренеров вообще не касается технической стороны вопроса.

Нет ничего важнее уверенности в себе

Она достигается за счет работы над собой и отслеживания результатов — когда в голове есть четкая программа «как надо», то установка «я отстой, у меня ничего не получается» превращается в «здесь я сделал неправильно, в следующий раз исправлюсь и сделаю лучше».

А это уже в принципе неплохой совет не только для баскетбола, но и для жизни.

Фото: Gettyimages.ru/Jacob Kupferman, Alex Slitz, Patrick McDermott, Michael Reaves, Kevin C. Cox, Ethan Miller, Matteo Marchi