Клэй Томпсон собрался играть за Багамы. Это маловероятно, но у них и без него суперкоманда

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НБА с годами становится все более интернациональной, это не секрет. И в ней нет лимита на легионеров, который заставлял бы менеджеров собирать составы, исходя из обязательного количества американцев на площадке или в заявке. Одновременно с этим гражданство в международном спорте становится все более размытой концепцией, поскольку национальные федерации в поисках усиления охотятся за игроками, имеющими нужное им происхождение.

Я немного покопался в корнях баскетболистов НБА и распихал их по сборным их предков или месту рождения. Вот что получилось.

Потенциальный гранд

Багамские острова: Эрик Гордон/Клэй Томпсон-Бадди Хилд-Кай Джонс-Деандре Эйтон + Айзея и Эван Мобли, Наз Рид

В августе Багамы провели четыре игры квалификации Олимпиады-2024. На групповом этапе багамцы обыграли Аргентину (у Гордона, Хилда и Эйтона 69 очков на троих) и разнесли Кубу, после чего в плей-офф прошли Уругвай и повторно взяли верх над Аргентиной.

Именно Багамы обеспечили Аргентине первое неучастие в Олимпийских играх с 2000 года. Теперь багамцы попытаются впервые пробиться в финальную часть Игр, окончательный отборочный турнир пройдет в июле 2024-го. Суперзавсегдатаев Олимпиад выбила команда, у которой даже нет тега на Sports.ru! То есть это уже мощный коллектив. Который может стать прямо пугающе мощным в ближайший год.

С Эйтоном все понятно – он вырос на Багамах и уже играет за сборную. Отец у него из Нигерии, а мама имеет ямайско-багамское происхождение. Хилда можно назвать однозначным багамцем, поскольку он переехал в США уже для игры на школьном уровне. Пьяный стример Кай Джонс тоже уже выступал за национальную команду, хотя и защищал честь Багам лишь на молодежном уровне. На него, по понятным причинам, сложно рассчитывать, но для сборной он был бы чрезвычайно полезен.

С Гордоном случился скандал – Эрик побеждал со сборной США на ЧМ-2010, но в августе 2023-го получил разрешение от ФИБА на смену спортивного гражданства. Багамские корни у него от матери, но переход из одной сборной в другую получился уж слишком «клубным», что вызвало недовольство. Но в регламенте ФИБА есть хитрый нюанс, что игроку могут разрешить сменить спортивное подданство, если этот шаг расценивается как полезный с точки зрения баскетбола, а игрок присоединяется к «развивающейся» команде.

Дальше еще интереснее. У братьев Мобли дед был с Багам, так что местная федерация баскетбола уже положила на них глаз. Наз Рид родился в Нью-Джерси, информации о его происхождении я не нашел. Но пишут, что по своим корням он тоже может трансформироваться в багамца.

Наконец, самое громкое имя. Клэй сам недавно признался, что был бы рад поиграть за Багамы на закате карьеры. По его словам, это было бы важно для его отца, двукратного чемпиона НБА в составе «Лейкерс» Майкла Томпсона. Правда, Клэй имеет в активе золото ЧМ-2014 и Олимпиады-2016, так что ему предстоит пройти серьезный путь для игры за родину своего папы. Федерация баскетбола США должны будет оформить расставание с Томпсоном, а ФИБА одобрить переход по аналогии с гордоновским. Правда, Томпсон будет считаться натурализованным игроком, так что багамской команде придется делать выбор между ним и Гордоном.

Реальность? Думаю, мечта Томпсона об игре за Багамы так и останется мечтой. Гордон останется лидером сборной, на Олимпиаду к команде подтянут Джонса. За Рида и Мобли придется воевать с американской федерацией, поскольку они оба уже вызывались в состав тренировочной сборной США, спарринговавшей с основой в рамках подготовки к ЧМ-2023.

Багамы сейчас занимают 57-е место в рейтинге ФИБА и еще ни разу не выходили в финальную часть Олимпиады. Даже без сенсационных усилений им недолго осталось соседствовать с Великобританией и Южной Кореей. Но завоевать путевку на Олимпиаду будет очень уж непросто – на четыре оставшихся билеты претендуют 24 сборные. С другой стороны, если ты выбил Аргентину (№ 7 в рейтинге ФИБА) – тебе уже все нипочем.

В параллельной вселенной

У Пуэрто-Рико сильная сборная, которая не пропускает чемпионаты мира с 1982 года. На Кубках Америки, правда, эта команда трижды подряд становится пятой, а выступления на Олимпиадах оборвались в 2004-м. Возможно, они выступили на ЧМ-2023 получше, если бы приехал Хосе Альварадо.

Но как насчет... Девина Букера? У него мама имеет пуэрториканское и мексиканское происхождение, так что один взмах бабочки крыльями – и Букер тянет сборную Пуэрто-Рико в топ-10 на ЧМ-2023.

Забавно, что Букер не только манерой игры похож на Кобе Брайанта, но и путь к НБА они проделали похожий. Букер тоже сын профессионального баскетболиста, который под конец карьеры колесил по Европе, заглянув в «Химки» и «Олимпию» из Милана. В спортивном взрослении Букера тоже сыграла свою роль Италия, где Девин пересекся с Данило Галлинари и усвоил значение базовых навыков и баскетбольного IQ.

Может, в каком-то из миров Кобе решил выступать за сборную Италии и помог команде вырвать золото в финале Олимпиады-2004 с Аргентиной.

Имеющему – дастся

Возвращаемся к более реалистичным вариантам. Есть ряд сборных, которые могут стать еще сильнее перед Олимпиадой-2024. Например, Германия даже после победы на чемпионате мира может усилиться Айзеей Хартенштайном из «Никс», который уже выступал за национальную команду на Евробаскете-2017.

На место натурализованного немца мог бы претендовать еще один представитель «Нью-Йорка» Дуэйн Вашингтон-младший.

Если мечты о Кобе в составе итальянской сборной это совсем ужу фантазии, то вот родившийся в Порденоне Реджи Джексон наверняка был бы реалистичным претендентом в команду, если бы не отказался от итальянского гражданства в 18-летнем возрасте. В НБА Джексон показывал свои самые достойные цифры примерно в 2014-2019 годах. В этот период итальянцы не выступали на Олимпиадах, но стабильно входили в топ-8 на Евробаскетах. Если представить, что Джексон мог бы стать для Италии тем, кем стал для Германии Шредер, то можно довоображаться и до медали на одном из чемпионатов Европы последнего десятилетия.

Япония регулярно пользуется услугами натурализованных игроков. На чемпионате мира-2023 таким баскетболистом стал Джошуа Хокинсон, который цементировал работу команды на щитах. На университетском уровне Хокинсон выступал за «Вашингтон Стейт» и на драфте выбран не был, хотя провел три продуктивных сезона и побил рекорд своего колледжа по подборам и дабл-даблам. Его привлекли к национальной команде, поскольку он с 2017-го выступает в чемпионате Японии, да и вообще у этой сборной туго с высокорослыми игроками. Поэтому японское гражданство также давали экс-форварду университета Невады/»Далласа» Нику Фазекасу, бывшему центровому университета Коннектикута Гэвину Эдвардсу и форварду Райану Росситеру. Все трое ростом выше 205 см и все белые, так что модус операнди на лицо.

Но было бы интересно, если бы японцы развернулись в другом направлении и попытались бы привлечь к команде Кэма Томаса. Этот защитник «Бруклина» родился в Йокосуке, поскольку там проходила службу его мама-военная, которая самостоятельно воспитывала Кэма и его сестру Шанис. И да, Кэм Томас – это тот самый парень, который навел шороху в НБА в рамках одной случайной недели в феврале 2023-го, когда он набирал в трех матчах подряд больше 40 очков. В тех встречах ему давали 20+ бросков, так что в составе сборной Японии он наверняка тоже сумел бы давать мощную результативность на правах обширной роли. Другое дело, что неясно, дало ли бы это какой-то Японии более позитивный результат.

Африка, милая Африка

Начнем с Нигерии. Во-первых, это Яннис (и остальные братья в комплекте).

Сам Адетокумбо признавал, что осознает свои африканские корни, но воспитала его в значительной степени и европейская среда. К сожалению для африканских сборных, такие истории являются обыденностью, поскольку родители таких игроков ехали в Европу в поисках лучшей жизни. Среди баскетболистов сборной Южного Судана много детей эмигрантов в Австралию. У Луола Денга вот получилось объединить хороших спортсменов под флагом молодой страны, но мало какая африканская федерация может похвастаться тем же. К слову, ходили слухи, что Денг намерен заманить в национальную команду Бол Бола, который следующий сезон начнет в «Финиксе».

Сейчас игра за африканскую сборную расценивается как нечто малопривлекательное. Тем временем, если бы федерации имели достаточно ресурсов, чтобы заманивать в свои ряды лучших игроков определенного происхождения, то от составов африканских сборных лезли бы глаза на лоб. Скажем, Джоэл Эмбид недавно заявил, что на Олимпиаде-2024 выступит за США, а не Францию. И совсем не было разговоров, чтобы действующий MVP НБА предпочел играть за Камерун. Хотя в этой команде он мог бы сформировать ударную переднюю линию с Кристианом Колоко и Паскалем Сиакамом. Последний еще интересен тем, что у него аж три брата, которые выступали на высшем уровне студенческого баскетбола в США.

Сенегал тоже мог бы сформировать зубодробительный фронткорт из Ибу Баджи («Портленд») и Тако Фалла (экс-игрок «Бостона» и «Кливленда»), а также добавить к ним французов сенегальского происхождения Усмана Дьенга и Оливье Сарра (оба — «Оклахома»). Но эта команда могла бы получить отпор от сборной ДР Конго, за которую могли бы выступать Бисмак Бийомбо («Финикс»), Клинт Капела («Атланта»), Джонатан Куминга («Голден Стейт»), Мфионду Кабенгеле (экс-игрок «Клипперс», «Кливленда» и «Бостона»), а также... Виктор Вембаньяма, сын конголезского легкоатлета.

А Нигерия... Даже если посмотреть их состав на Олимпиаду в Токио, то сейчас он смотрится даже более впечатляюще. Гейб Винсент заматерел в «Майами», как и Джордан Нвора в «Индиане». В перспективе в переднюю линию можно позвать Чимези Мету из «Финикса» и представителя «Торонто» Прешеса Ачиуву. Мощную ротацию составили бы Зик Наджи («Денвер»), Чарльз Бэсси («Сан-Антонио»), Джеймса Наджи (на драфте-2023 выбран «Шарлотт»), Джош Окоги («Финикс»), Эли Окобо (экс-«Финикс», сейчас в «Монако») и Чима Монеке (экс-«Сакраменто», сейчас «Баскония»).

Наконец, в 2020-м активно ходили слухи, что за Нигерия желает выступать Спенсер Динуидди, в составе любой национальной команды он был бы монстром. Плюс, Нигерия могла бы попытать счастья с британским подданым Огугуа он же Оу Джи Ануноби из «Торонто».

Фото: Gettyimages.ru/Tim Warner / Freier Fotograf, Stacy Revere / Staff, Gene Wang / Freier Fotograf, Christian Petersen / Staff, Thearon W. Henderson / Freier Fotograf, Cole Burston / Freier Fotograf; Heiko Becker via www.imago-image/www.imago-images.de/Global Look Press ; fiba.com