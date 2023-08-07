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Все ли чемпионаты мира так хороши?

Спасибо, ЧМ-2023. Это был безумно непредсказуемый турнир с множеством поворотов и интересных сюжетов, вылетов фаворитов с самого группового этапа. Африканские и азиатские команды для меня стали открытием, они тоже оказались конкурентны (местами). Мне непонятно, все ли чемпионаты мира смотрятся так классно. Настолько погруженно я наблюдал за мировым первенством впервые, особенно если говорить про турниры без сборной России.

Испания закончилась в роли топ-команды?

Возможно, это всего лишь небольшая аномалия, но Испания проиграла два матча подряд на чемпионатах мира впервые с 1990-го. Испанцы заходили на мировое первенство в статусе действующих чемпионов и победителей Евробаскета-2022. Но Рики Рубио поставил карьеру на паузу, а прошлогодний чемпионат Европы был выигран во многом благодаря стараниям Лоренцо Брауна. Плюс, вполне логично ожидать от Испании просадки по результатам – все-таки браться Эрнангомес это не то же самое, что братья Газоли.

Я вполне допускаю, что Испания с Рубио в составе вновь доказала бы, что входит в элиту мирового баскетбола. Но есть ощущение, что Рубио, ставший профессионалом в безумно молодом возрасте, выскребает последние ресурсы организма, хотя ему еще только 32 года. Золотое поколение осталось в прошлом, хотя о нем все еще напоминают на правах дядек-ветеранов Руди Фернандес, Виктор Клавер и Серхио Юль. Теперь перед Испанией стоит вопрос смены поколений, а Санти Альдама и другие молодые баскетболисты, пока не дают то же преимущество.

По-моему, справедливо предположить, что Испания может откатиться к тому статусу, какой у нее был в 80-х и 90-х, то есть команды 4-5 мест в Европе и 6-8 на мировых турнирах. Хот на турнирах с олимпийской системой плей-офф случается всякое.

Нельзя ли облегчить расписание ЧМ?

Международные турниры ФИБА всегда представляют собой адский спринт из череды зверски конкурентных матчей. Может, нужно растягивать такие турниры на подольше? Я понимаю, что это все накладно по логистике и скажется на страховках и бюджетах. Но мне просто жалко игроков. Матчи через день на групповых этапах – это уже норма. Но, когда я услышал, что проигравшие в четвертьфиналах уже на следующий день проведут полуфиналы за 5-8 места, стало как-то не по себе.

С другой стороны, в этом и суть чемпионат мира или Олимпиад – проходных матчей сейчас действительно минимум. Две недели сумасшедших заруб – настоящая услада для глаз по сравнению с регуляркой НБА. В НБА большую часть сезона царит расслабленная атмосфера с редкими взрывами и не сопоставимой с Европой важностью матчей.

Латвия – новая европейская сила?

Вообще у Латвии случился как-то необъяснимый супергод – выдающееся выступление на баскетбольном ЧМ после бронзы на хоккейном. И интересно, как Латвия будет дальше смотреться в международном баскетболе. Будет ли она силой на Евробаскете? В 2015-м и 2017-м латыши вошли в топ-8 на континентальном первенстве, после чего не сумели отобраться на Евробаскет-2022, заняв последнее место в квалификационной группе с Боснией и Герцеговиной, Грецией и Болгарией. Путевки на чемпионат Европы тогда распределялись в феврале и ноябре, что сказалось на шансах Латвии катастрофическим образом. Зато насчет Евробаскета-2025 им можно не беспокоиться – местечко для Латвии гарантировано как для одного из организаторов.

Оставить Францию за бортом плей-офф – серьезное достижение. И если к этому ростеру добавить еще Кристапса Порзингиса – получается совсем уж интригующе. Подумать только – эти парни были в одном шальном броске от победы на будущими чемпионами мира! Но Давис Бертанс решил пойти ва-банк в духе Джимми Батлера в памятной седьмой игре с «Селтикс». Так что медальный праздник для баскетбольной Латвии придется отложить. Порзингис, к слову, здорово пригодился бы сборной не только как снайпер (коих и без него достаточно), но и как более классический центровой. В прошлом сезоне НБА Кристапс здорово прибавил по атакам из поста и затесался в группу элитных защитников по противодействию броскам вблизи кольца.

Как самостоятельная баскетбольная наций Латвия побеждала на Евробаскете в 1935-м. Спустя 90 лет у нее будет отличный шанс завоевать первые медали в постсоветскую эпоху. Какой сюжет, а?

Как выглядит идеальная сборная Франции?

Провал французской команды интересен не только сам по себе, но и в свете грядущей Олимпиады в Париже.

Да, Франция будет в числе фаворитов мужского баскетбольного турнира. Но надо понимать, что Олимпиада все еще котируется максимально высоко, поэтому на Игры приедут все топчики. Под Олимпиаду все сомневающиеся обычно делают исключение, а травмированные стараются восстановиться побыстрее. Леброн, говорят, уже собирает суперкоманду, чтобы вернуть американскому баскетболу былое величие.

Франция в этом смысле находится в особом статусе – она вроде бы как претендует на высокие места, но слишком уж много других мощных претендентов, да и собственных проблем не оберешься. Николя Батюму в декабре исполнится 35 лет, Де Коло в июне отметил свое 36-летие. Эван Фурнье все еще хорош, но его защитные навыки смазывают впечатление от атакующего вклада. Плюс, надо принимать решение по потенциальным сборникам, выступающим в России.

Тео Маледон, например, интересный кандидат в состав сборной Франции на Олимпиаду – разыгрывающий «Шарлотт» не пробился в окончательную заявку из-за травмы. Франк Ниликина теперь тоже выступает за «Хорнетс» и в здоровом состоянии наверняка попадет в состав национальной команды. Еще двух игроков в сборную Франции может делегировать «Оклахома», за которую выступают Усман Денг и Оливье Сарр. Если от услуг Томаса Эртеля все-таки окажутся, то получит ли вызов в сборную Киллиан Хэйс из «Детройта»? Насколько вообще Венсан Колле готов делать ставку на молодежь на столь ответственном турнире? Да и будет ли вообще Колле руководить командой на Играх?

Самый замес будет в передней линии. Джоэл Эмбид вроде как до сих пор не определился с тем, хочет ли он играть за Францию. Но если он и решится на это, то получится прелюбопытнейшая партия в «музыкальные стулья» с участием него, Руди Гобера и Виктора Вембаньямы. Если они обойдутся без травм, то будут достойны вызова в сборную. Но как это может выглядеть, я вообще не представляю. Если Франции нужна защита в краске – хватит и одного из троих. Настолько Вембаньяма подвижен, чтобы защищаться на периметре от дальних бросков? Если он на такое способен, то это, конечно, будет диво дивное и чудо чудное. Но если использовать их одного за другим, то кто-то отъедет на роль 11-12 игрока ротации и будет выходить на площадку только в мусорное время. Означает ли это изживание Гобера из сборной? Он все еще эффективен в баскетболе ФИБА и перекрывает небо, а Эмбида и Вембаньяму мы в составе сборной еще не видели. Это головная боль для главного тренера сборной Франции. Правда, непонятно, кто им будет.

Кто будет тренировать на Олимпиаде Францию и Грецию?

Интересно, как поведет себя французская федерация в отношении Колле, который вроде заслуженный дядька с медалями разных чемпионатов. Не исчерпал ли он кредит доверия? Хотя если в сборной ждут Вембаньяму, то никто лучше не пристроит его в команде, нежели Колле, работавший с ним на клубном уровне.

Контракт Димитриса Итудиса со сборной Греции, по идее, рассчитан до Олимпиады, но ходят слухи, что это сотрудничество прекратится еще до Игр. Возможно ли вообще выжать нечто большее из имеющегося состава греческой команды, нежели выжимал Итудис?

Как Паоло Банкеро смотрелся бы в сборной Италии?

Жаль, что Паоло Банкеро выбрал-таки не играть за Италию Чисто с баскетбольной точки зрения он бы ей очень пригодился, поскольку автоматически стал бы стартовым центровым и самым высоким игроком в составе. Было бы интересно понаблюдать, как Банкеро справляется в защите против больших в посте – контакт-то он любит, но больше при собирании фолов в атаке.

От решения Банкеро немного веет переходом Кевина Дюрэнта в «Голден Стэйт». Бро, ты же должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему? В данном случае я бы не называл сборную США злом, но делать выбор в пользу фаворитов – это скучно.

Хот логично предположить, что Банкеро вообще не ощущает никакой привязке к Италии и итальянской культуре. Даже его отец, благодаря которому Паоло и получил итальянский паспорт, сам никогда не бывал в Италии. Тем более, что Банкеро попал под влияние Майка Кшишевски. Плюс, в составе сборной США у Паоло будет возможность выиграть Олимпиаду. Если он попадет в ее состав, конечно.

Когда там следующий Афробаскет?

Чемпионат мира стал выставкой баскетбольных школ. Он такой выставкой и должен быть, чтобы можно было оценить то, как игру интерпретируют на разных континентах. На чемпионате мира были видны общие мотивы, характерные для национальных баскетболов разных стран. Получается что-то вроде галереи с картинами художников из разных стран на одну тему.

После ЧМ-2023 Афробаскет будет для меня настолько же интересен, как и чемпионат Европы. Есть ощущение, что баскетбол в Африке растет чуть ли не с нуля. Влияние НБА на африканские сборные очевидно уже сейчас, в дальнейшем американский баскетбол наверняка будет еще активнее вовлекаться в работу с Африкой. Будут вывозить перспективную молодежь в колледжи, будут пытаться ставить базовое понимание игры детишкам на местах.

Может быть, я чрезмерно впечатлен Южным Суданом и Кабо-Верде. Может, это незначительные точки на баскетбольной карты мира, и я переоцениваю африканский потенциал. Но в 2025-м нужно обязательно посмотреть Афробаскет и изучить, какая иерархия выстроена в африканской баскетболе. Это очень большая территория и очень разная. Обилие культурно-исторических нюансов, контраст по уровню жизни, возможностям для тренировок и наличию ресурсов.

Баскетбол бывает разный. И чемпионат мира отлично это продемонстрировал.

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Acayan, Yong Teck Lim, Takashi Aoyama, Steve Marcus