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Самая молодая страна мира пробилась на Олимпиаду-2024. Родина Манута Бола выступила на ЧМ лучше Франции

чемпионат мира по баскетболу чемпионат мира по баскетболу
Уэньин Гэбриэл Уэньин Гэбриэл
Ройал Айви Ройал Айви
сборная Южного Судана сборная Южного Судана
Луол Денг Луол Денг
Чемпионат мира по баскетболу 2023
Баскетбол Баскетбол

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

Я предполагал, что Судан и Южный Судан что-то не поделили и развелись, но у меня в голове это если и произошло, то в XX веке. Согласно моему стереотипному мышлению, там были какие-то «типичные африканские разборки» в духе фильма «Оружейный барон» с Николасом Кейджем. Ведь если сегодня вбить в гугле «Южный Судан», то в картинках будут люди в камуфляже с автоматами и гранатометами.

Но африканские страны вообще часто встречаются в каверзных вопросах, которые испытывают ваши когнитивные искажения. Алексей Марков, например, в книге «Хулиномика» подловил меня на том, что я очень сильно не угадал население Нигерии (223 млн человек). Промахнулся миллионов на 200.

То, что Южный Судан как государство еще подросток и сформировался в 2011 году, я не знал. Оказывается, это самое молодое международно признанное государство в мире. Больше цитировать Википедию я не буду, если интересно – можете сами почитать, там прямо вау что творилось. Военный переворот, исламизация, введение исламского права и почти 40 лет гражданских войн. Потом референдум о независимости и еще шесть лет гражданской войны. Плюс массовый голод и эпидемии.

У меня в голове Судан вообще существовал только как родина культового баскетболиста Манута Бола. Один из самых высоких людей в истории НБА был родом именно из Южного Судана и не дожил до независимости своей родины. Когда сегодня смотришь хайлайты Манута, то он и правда кажется персонажем видеоигры. Он накрывал крюк Карима! И отдавал все свои сбережения на благотворительность в своей стране, из-за чего в конце жизни с трудом лечился после травм и болезней.

Не знаю, гордился бы Манут Южным Суданом как нацией или нет. Но он наверняка бы гордился сборной Южного Судана по баскетболу. Потому что команда существует всего 10 лет и уже завоевала путевку на Олимпийские игры.

Да-да, Южный Судан, занимающий 62-е место в рейтинге ФИБА, пробился на мужской баскетбольный турнир Игр-2024 в Париже, в котором примут участие всего 12 команд. Это худшая с точки зрения рейтинга команда с 2004 года, пробившаяся на мужскую Олимпиаду.

Именно Южный Судан стал лучшей африканской командой на турнире и вышел на Олимпиаду, играючи разделавшись с Анголой (101:78), 11-кратными чемпионами своего континента.

В 2012-м Южный Судан отправил на Олимпиаду первого в истории спортсмена. Он выступал под олимпийским флагом, но уже в 2016-м трое представителей страны соревновались под флагом новообразованной страны. В Токио-2020 страну представляли двое. Так что баскетбольная сборная в 2024-м будет главным лицом нации.

«Год назад мы тренировались на улице, а у нас над головами летали птицы. Иногда площадку заливало дождями», – утверждает бывший игрок НБА и главный тренер сборной Южного Судана Роял Айви.

Айви – очень серьезный специалист не только по меркам Южного Судана. У него есть опыт работы ассистентом в «Оклахоме-Сити», «Нью-Йорке», и «Бруклине» при Стивен Нэше, а с сезона-2023/24 он будет работать в штабе Име Удоки в «Хьюстоне». Плюс, Айви провел в качестве игрока 11 сезонов и 492 игры (у Мозгова, к примеру, 454 матча).

Президентом баскетбольной федерации Южного Судана является бывший игрок «Чикаго» и «Лейкерс» Луол Денг. Он занимает этот пост с 2019 года, но также работает ассистентом главного тренера в штабе Айви. Денг – один из лучших на моей памяти вингов по игре в защите 2010-х годов, важный компонент симпатичных составов «Буллс» периода здорового Деррика Роуза. Денг – человек удивительной судьбы. Его отец был чиновником в правительстве Судана, но оказался политическим заключенным и получил убежище в Великобритании. Именно поэтому Денг выступал в свое время за сборную этой страны. Хотя все дороги в баскетбольной истории Судана сводятся к Мануту Болу – у него Денг перенимал навыки в период жизни в Египте.

На Афробаскет-2021 сборная Южного Судана пробилась под руководством Денга в качестве главного тренера. На чемпионате Африки Южный Судан дошел до четвертьфинала и уступил будущим победителям турнира из Туниса, и после того турнира Денга в качестве главного тренера сменил Айви. С ним Денг был знаком еще с детства по тренировкам в баскетбольной академии в Нью-Джерси. В рамках квалификации ЧМ-2023 Южный Судан проиграл лишь однажды, показав результат 11-1.

«Денг – сердце и душа нашего успеха», – заявил Айви после исторической победы Южного Судана на чемпионате мира-2023 над Китаем.

До ЧМ-2023 я лично знал из состава сборной Южного Судана только Веньена Гэбриела, который выступает за «Лейкерс». Оказывается, в команде также есть еще один представитель команды НБА – разыгрывающий «Чикаго» Карлик Джонс. Пишут, что у него «южносуданское происхождение», хотя он и является гражданином США. Именно Джонс стал главным снайпером своей команды и даже почти собрал первый трипл-дабл в истории ЧМ. В НБА ему еще предстоит проявить себя, но он является действующим MVP Джи-лиги.

Сборная Южного Судана, считай, только-только встала на ноги, но уже имеет внятный козырь на будущее – 216-сантиметрового центрового Хамана Малуа, который получил минуты на мировом первенстве в возрасте... 16 лет. Также на чемпионате мира мы увидели не всю мощь сборной Южного Судана, поскольку один из лидеров команды Бул Куол, новичок года чемпионата Австралии в 2022-м, пропустил турнир из-за травмы (набирал 11,5 очков за игру в квалификации). Этот парень заинтересовал скаутов НБА и приглашался на просмотровые тренировки «Чикаго» и «Кливленда».

Знаете клише про то, что сборные играют за «нечто большее, чем победа»? Так вот у южносуданцев действительно есть чуткое ощущение принадлежности к молодой стране. Как я сделал такой вывод? Из историй, что сразу несколько баскетболистов выбрали игру за Южный Судан, хотя получали приглашения от других сборных. В первую очередь переманить перспективных парней к себе пыталась Австралия – там выросли Бул Куол, Сандей Дек, Мажок Денг и Денг Акут. Куол, например, сделал выбор в пользу Южного Судана, хотя никогда до этого не был в стране – его семья переехала в Австралию в 2006-м, когда Южного Судана еще не существовало.

«Я не знал, как выглядит моя страна», – рассказывал Куол The Guardian.

Во время ЧМ-2023 Денг рассказал, что в Южном Судане пока нет ни одной полноразмерной крытой площадки для тренировок сборной. И эта команда выступила на турнире успешней Франции!

«Три года назад Луол Денг стал президентом федерации, тогда мы тренировались Найроби, – говорит капитан сборной Южного Судана Куани Куани. – Мы частенько играли на голом бетонном полу! Я никогда бы не подумал, что мы зайдем так далеко».

Фото: East News/JAM STA ROSA / AFP, AP Photo/Samir Bol, William WEST / AFP, Akuot Chol / AFP; Wu Zhuang/XinHua/Global Look Press; Gettyimages.ru/Tim DeFrisco

4 комментария

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Собутыльник Гаскойна
Проработал в Южном Судане в сумме 2 года, там реально население очень высокое. Мужики 1.90 там норма.
Очень много китайцев, угандийцев, кенийцев, они делают весь бизнес, так как южносуданцы очень ленивые и если честно, тупые
+37
0
+37
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Alex C
Я бы с очень большим скепсисом относился к утверждениям, кому там сколько лет в сборной Южного Судана. Хаман Малуа родился в стране, где в это время шла очень жёсткая гражданская война, потом жил в лагере беженцев в Уганде, и ему могли легко скинуть лет пять даже не ради баскетбола, а ради каких-нибудь пособий или других привилегий. Он весит 105 килограмм, если верить Википедии, это как-то многовато для 16-летнего. И вряд ли кого-то когда-нибудь всерьёз интересовало проверять, сколько ему лет, никакой юниорской или даже молодёжной сборной Южного Судана наверняка просто не существует
+14
-2
+12
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Timur Gabdullin
Я всю статью думал где же какие-нибудь упоминания о младшем Боле который мог бы быть вполне себе звездой в этой сборной. И только когда я уже начал писать комментарий с вопросом о Бол Боле у меня стрельнуло в голове что я где-то видел его фото с юниорской сборной США.
+6
0
+6
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Mizuntrope88
Ответ Alex C
Я бы с очень большим скепсисом относился к утверждениям, кому там сколько лет в сборной Южного Судана. Хаман Малуа родился в стране, где в это время шла очень жёсткая гражданская война, потом жил в лагере беженцев в Уганде, и ему могли легко скинуть лет пять даже не ради баскетбола, а ради каких-нибудь пособий или других привилегий. Он весит 105 килограмм, если верить Википедии, это как-то многовато для 16-летнего. И вряд ли кого-то когда-нибудь всерьёз интересовало проверять, сколько ему лет, никакой юниорской или даже молодёжной сборной Южного Судана наверняка просто не существует
По годовым кольцам можно посмотреть
+2
0
+2
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