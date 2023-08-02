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Я предполагал, что Судан и Южный Судан что-то не поделили и развелись, но у меня в голове это если и произошло, то в XX веке. Согласно моему стереотипному мышлению, там были какие-то «типичные африканские разборки» в духе фильма «Оружейный барон» с Николасом Кейджем. Ведь если сегодня вбить в гугле «Южный Судан», то в картинках будут люди в камуфляже с автоматами и гранатометами.

Но африканские страны вообще часто встречаются в каверзных вопросах, которые испытывают ваши когнитивные искажения. Алексей Марков, например, в книге «Хулиномика» подловил меня на том, что я очень сильно не угадал население Нигерии (223 млн человек). Промахнулся миллионов на 200.

То, что Южный Судан как государство еще подросток и сформировался в 2011 году, я не знал. Оказывается, это самое молодое международно признанное государство в мире. Больше цитировать Википедию я не буду, если интересно – можете сами почитать, там прямо вау что творилось. Военный переворот, исламизация, введение исламского права и почти 40 лет гражданских войн. Потом референдум о независимости и еще шесть лет гражданской войны. Плюс массовый голод и эпидемии.

У меня в голове Судан вообще существовал только как родина культового баскетболиста Манута Бола. Один из самых высоких людей в истории НБА был родом именно из Южного Судана и не дожил до независимости своей родины. Когда сегодня смотришь хайлайты Манута, то он и правда кажется персонажем видеоигры. Он накрывал крюк Карима! И отдавал все свои сбережения на благотворительность в своей стране, из-за чего в конце жизни с трудом лечился после травм и болезней.

Не знаю, гордился бы Манут Южным Суданом как нацией или нет. Но он наверняка бы гордился сборной Южного Судана по баскетболу. Потому что команда существует всего 10 лет и уже завоевала путевку на Олимпийские игры.

Да-да, Южный Судан, занимающий 62-е место в рейтинге ФИБА, пробился на мужской баскетбольный турнир Игр-2024 в Париже, в котором примут участие всего 12 команд. Это худшая с точки зрения рейтинга команда с 2004 года, пробившаяся на мужскую Олимпиаду.

Именно Южный Судан стал лучшей африканской командой на турнире и вышел на Олимпиаду, играючи разделавшись с Анголой (101:78), 11-кратными чемпионами своего континента.

В 2012-м Южный Судан отправил на Олимпиаду первого в истории спортсмена. Он выступал под олимпийским флагом, но уже в 2016-м трое представителей страны соревновались под флагом новообразованной страны. В Токио-2020 страну представляли двое. Так что баскетбольная сборная в 2024-м будет главным лицом нации.

«Год назад мы тренировались на улице, а у нас над головами летали птицы. Иногда площадку заливало дождями», – утверждает бывший игрок НБА и главный тренер сборной Южного Судана Роял Айви.

Айви – очень серьезный специалист не только по меркам Южного Судана. У него есть опыт работы ассистентом в «Оклахоме-Сити», «Нью-Йорке», и «Бруклине» при Стивен Нэше, а с сезона-2023/24 он будет работать в штабе Име Удоки в «Хьюстоне». Плюс, Айви провел в качестве игрока 11 сезонов и 492 игры (у Мозгова, к примеру, 454 матча).

Президентом баскетбольной федерации Южного Судана является бывший игрок «Чикаго» и «Лейкерс» Луол Денг. Он занимает этот пост с 2019 года, но также работает ассистентом главного тренера в штабе Айви. Денг – один из лучших на моей памяти вингов по игре в защите 2010-х годов, важный компонент симпатичных составов «Буллс» периода здорового Деррика Роуза. Денг – человек удивительной судьбы. Его отец был чиновником в правительстве Судана, но оказался политическим заключенным и получил убежище в Великобритании. Именно поэтому Денг выступал в свое время за сборную этой страны. Хотя все дороги в баскетбольной истории Судана сводятся к Мануту Болу – у него Денг перенимал навыки в период жизни в Египте.

На Афробаскет-2021 сборная Южного Судана пробилась под руководством Денга в качестве главного тренера. На чемпионате Африки Южный Судан дошел до четвертьфинала и уступил будущим победителям турнира из Туниса, и после того турнира Денга в качестве главного тренера сменил Айви. С ним Денг был знаком еще с детства по тренировкам в баскетбольной академии в Нью-Джерси. В рамках квалификации ЧМ-2023 Южный Судан проиграл лишь однажды, показав результат 11-1.

«Денг – сердце и душа нашего успеха», – заявил Айви после исторической победы Южного Судана на чемпионате мира-2023 над Китаем.

До ЧМ-2023 я лично знал из состава сборной Южного Судана только Веньена Гэбриела, который выступает за «Лейкерс». Оказывается, в команде также есть еще один представитель команды НБА – разыгрывающий «Чикаго» Карлик Джонс. Пишут, что у него «южносуданское происхождение», хотя он и является гражданином США. Именно Джонс стал главным снайпером своей команды и даже почти собрал первый трипл-дабл в истории ЧМ. В НБА ему еще предстоит проявить себя, но он является действующим MVP Джи-лиги.

Сборная Южного Судана, считай, только-только встала на ноги, но уже имеет внятный козырь на будущее – 216-сантиметрового центрового Хамана Малуа, который получил минуты на мировом первенстве в возрасте... 16 лет. Также на чемпионате мира мы увидели не всю мощь сборной Южного Судана, поскольку один из лидеров команды Бул Куол, новичок года чемпионата Австралии в 2022-м, пропустил турнир из-за травмы (набирал 11,5 очков за игру в квалификации). Этот парень заинтересовал скаутов НБА и приглашался на просмотровые тренировки «Чикаго» и «Кливленда».

Знаете клише про то, что сборные играют за «нечто большее, чем победа»? Так вот у южносуданцев действительно есть чуткое ощущение принадлежности к молодой стране. Как я сделал такой вывод? Из историй, что сразу несколько баскетболистов выбрали игру за Южный Судан, хотя получали приглашения от других сборных. В первую очередь переманить перспективных парней к себе пыталась Австралия – там выросли Бул Куол, Сандей Дек, Мажок Денг и Денг Акут. Куол, например, сделал выбор в пользу Южного Судана, хотя никогда до этого не был в стране – его семья переехала в Австралию в 2006-м, когда Южного Судана еще не существовало.

«Я не знал, как выглядит моя страна», – рассказывал Куол The Guardian.

Во время ЧМ-2023 Денг рассказал, что в Южном Судане пока нет ни одной полноразмерной крытой площадки для тренировок сборной. И эта команда выступила на турнире успешней Франции!

«Три года назад Луол Денг стал президентом федерации, тогда мы тренировались Найроби, – говорит капитан сборной Южного Судана Куани Куани. – Мы частенько играли на голом бетонном полу! Я никогда бы не подумал, что мы зайдем так далеко».

Фото: East News/JAM STA ROSA / AFP, AP Photo/Samir Bol, William WEST / AFP, Akuot Chol / AFP; Wu Zhuang/XinHua/Global Look Press; Gettyimages.ru/Tim DeFrisco