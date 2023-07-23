13 комментариев

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

1. Приятно смотреть, как на международных турнирах проявляют себя игроки, которых списали со счетов в НБА. В первую очередь, это центровые, которые по типажу немного устарели и не соответствуют современным требованиям. Но есть и другие ребята. Тот же Холлис-Джефферсон, который стал Кобе Брайантом для сборной Иордании. Эван Фурнье вроде как в НБА всем надоел (или только персонально Тому Тибодо, непонятно), поскольку умеет только набирать очки. Но в сборной Франции это монстр, который ведет за собой команду, реализует сложные броски и выглядит на голову выше конкурентов, набирая 19 очков за половину.

Отчасти такие подвиги связаны с ролью в команде – кому-то же надо тащить сборную. Взять хотя бы Денниса Шредера. В играх за Германию просыпается другая версия Шредера, до безобразия уверенная в себе. В матчах за «Лейкерс» у Шредера нет той же хладнокровности, какая есть в национальной команде. Хотя в отношении дальнего броска это объяснимо – на ЧМ и других турнирах ФИБА трешка ближе. Поэтому и обрести уверенность в себе, атакуя с вроде бы привычных семи метров, гораздо проще.

Тем не менее, здорово наблюдать, как игроки, которых я привык видеть во второстепенных ролях, разворачиваются на полную катушку в благоприятных условиях. Так было в свое время с Кириленко. Николя Батюм вот тоже играет за Францию замечательно. В сборной он был хорош, даже когда от него шел трупный запах в период выступлений за «Шарлотт». Видимо, в национальной команде обретаешь душевное спокойствие. Ты выходишь на площадку как лидер и защитник чести страны – от тебя многое зависит, на тебя все смотрят. Ты должен давать результат и набирать очки, соответствовать своему статусу. Многие НБА-шные скамеечники в таких условиях расцветают.

2. Вылет Франции – главная сенсация. Мне показалось, что французской команде под кольцом сильно не хватало Венсана Пуарье. Да и вообще трудно было понять, почему вполне себе габаритная команда делает ставку на дальние броски.

Трехочковые, по-моему, сыграли с французами злую шутку сразу дважды. Во-первых, они не попали их сами. Во-вторых, трехочковые стирают границы между сильными и слабыми командами. Отыграть десятку сегодня стало легче, это мы увидели не только у Латвии против Франции, но и, например, у Японии в игре с Финляндией. Совершить сенсацию теперь проще за счет волатильности трехочковых, никакой отрыв не может быть безопасен. А два-три попадания издали – это уже кураж и эмоции, за счет которых за спиной вырастают крылья.

3. За тем, как Канада возит Францию, я наблюдал с отвисшей челюстью. Просто суперсюрприз. Перед началом турнира казалось, что у канадцев есть перспективы на выход в плей-офф и адекватным результатом будет скромная попытка пробиться в шестерку лучших. Оказалась, что команда способна лезть в самые поздние стадии, поскольку Гилджес-Александр превращает любых матерых ветеранов в школьников. Его безумные серии остановок и ломающих лодыжки переводов, а также умение забивать с контактом будут снится французам еще долго.

При виде такого впору задуматься: может «Оклахоме» надо форсировать свои амбиции? У них есть суперзвезда здесь и сейчас, смогут ли они дождаться взросления остального состава? Будут ли эти парни готовы давать качество уже в следующем сезоне с матереющим Гидди и Уильямсами? Хватит ли Холмгрена для успехов в плей-офф?

4. Сложно было представить, что в матче между Канадой и Францией будет мусорное время. Еще удивительнее, что в эти минуты на площадке будет находиться Руди Гобер.

К Гоберу по-прежнему много вопросов. Он уже вошел в архивные рейтинги лучших защитников НБА, но в последние годы претензий к нему становится все больше. Ему выдали контракт, который привлекает к себе много внимания. Он пришел в команду, которой как будто бы не очень нужен. А в сборной…

С одной стороны, он делает все как надо. С другой, нет доминирования. Хотя непонятно, справедливо ли от него ее требовать. Высокие игроки получают преимущество на международных турнирах, но Гобер ничего не может сделать с этим преимуществом, поскольку обладает скромным техническим арсеналом в атаке. Возможно, эффективность Гобера упала без разыгрывающего типа Эртеля, который может задействовать Руди на максимум.

5. Мое любимое имя турнира – Ли Кайер. Так зовут Кайла Андерсона в сборной Китая. На ЧМ-2023 у форварда «Миннесоты», которого следовало бы назвать Сло Умо, не задалось. Всего 31 очко и кошмарные 6/12 с линии штрафных при 10 фолах и плюс/минусе «-65».

6. Большое число баскетболистов играет в кроссовках линейки Кобе (особенно ядовито-зеленого цвета). Судя по всему, это по-прежнему популярнейшие баскетбольные кроссовки. Поэтому Nike так плотно держится за линейку, ведя переговоры с вдовой Коби. Для компании это важно, на этом все еще можно делать деньги. Может, еще и благодаря этому наследие Брайанта до сих пор так чутко воспринимается игроками.

7. Мне нравится, как теперь комплектуют сборные США. Да, на мировые первенства они отправляют не самые звездные ростеры, но теперь это не просто случайный набор исполнителей, видны сознательные попытки сформировать органичный коллектив.

Например, очень интересно наблюдать, что в сборной нашли место для длинноруких защитников Бриджеса и Харта. Они и по меркам НБА-то защищаются цепко, а в Европе так вообще откровенно мучают людей на дриблинге. Уровень контактности выше, выбивать можно активнее, сидеть в ногах – агрессивней и напористей.

8. Знаете, как в период Олимпийских игр иногда залипаешь на видах спорта, на которые в промежутках между Играми ни за что не обратишь внимание? Стрельба из лука, например, или прыжки в воду. Такие же у меня ощущения на этом турнире от игр вроде Кот-д’Ивуар – Иран. Где-то там тоже играют в баскетбол, вау.

9. Латвия – мегамолодцы. Это их первый чемпионат мира в независимой истории, а они не только одержали первую победу, но и выбили серебряных призеров последней Олимпиады. Латыши уже стали открытием турнира и выполнили программу максимум. Пробиться дальше из группы с Францией и Канадой – серьезное достижение. Латвия в этом квартете была третьей лишней, но эти безумные поливалкины швырнули 106 трехочковых за три матча и забили 42 (39,6%), уступив по объему дальних бросков лишь канадцам.

Правда, с группой на втором этапе им тоже не особо повезло. В группе I (Сербия, Доминикана, Италия, Пуэрто-Рико) я еще мог бы поверить в их шансы, но не в группе из Канады, Испании и Бразилии. Хотя, кто знает.

10. Мое личное мини-открытие – сборная Южного Судана. Все как на подбор долговязые и длиннорукие, навыков отчаянно не хватает, играют на голой разудалости. Еще и выяснилось, что в составе есть 16-летний центровой ростом 216 см. Ведет за собой эту банду Карлик Джонс из «Чикаго», который отыграл в НБА 12 матчей, а главным тренером является Ройал Айви, который был в НБА 12 сезонов. Айви сейчас работает ассистентом в «Хьюстоне», в то время как его ассистентом на ЧМ является Луол Денг.

11. При просмотре игр первого группового этапа меня не отпускало ощущение, что команды отличаются друг от друга сильнее, чем клубы в НБА. Что на ЧМ представлено более широкое баскетбольное меню.

Здесь есть команды, которые бегут. Есть те, кто играют медленно (преимущественно возрастные коллективы). Есть те, кто играют через трехсекундную, и те, кто делают ставку на дальние броски. Есть низкорослые команды, а есть высокорослые. Есть те, кто делают ставку на дисциплину и четкость технических элементов, а есть суперсырые коллективы, играющие через атлетизм и наглость. Команды разные, и это приятно.

Иногда говорят, что баскетбол стал однообразным. ЧМ доказывает, что нет, не стал. НБА – возможно, в клубном баскетболе в принципе все собирают сбалансированные коллективы. У сборных нет таких возможностей. Именно поэтому международный баскетбол все еще классный.

Фото: East News/AP Photo/Dita Alangkara; He Changshan/XinHua, Zulkarnain/XinHua, Wu Zhuang/XinHua/Global Look Press