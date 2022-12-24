Вау-эффект Халибертона, радужные перспективы «Орландо». Любимые игроки и команда декабря

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От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором рассказывают о самом интересном за месяц. От плюсов теплее всем!

Любимые игроки декабря:

Марк Уильямс, «Шарлотт»

Впервые стабильные минуты начал получать центровой-новичок «Хорнетс». Никакому контендеру Мейсон Пламли, случайно, не нужен?

Джейсон Тейтум, «Бостон»

Меня больше всего удивляет, что лидеру «Селтикс» еще только 24 года. Во-первых, он как будто играет в НБА слишком давно, чтобы быть таким молодым. Во-вторых, сейчас он так шагнул вперед, как это делают в 27-28 лет. С другой стороны, атлетичные винги типа Трейси Макгрейди или Винса Картера выходят на пик физической крутости именно в 24 года, так что тут Тейтум идет по графику. Сейчас он стал еще крупнее и еще увереннее в себе, защищается еще цепче. Правда, подозрительно выглядело поражение «Селтикс» от «Уорриорз» и пять поражений в шести матчах в середине месяца. Но «Бостон» все равно войдет в плей-офф с ведущих позиций, а дальше… Сможет ли Тейтум-2023 стать лучшим игроком каждой отдельной серии?

Лонни Уокер, «Лейкерс»

С одной стороны, вряд ли с Уокером/Томасом Брайантом/Остином Ривзом в роли ключевых игроков можно рассчитывать на что-то серьезное. С другой, мне очень интересно наблюдать, как представители ротации хватаются за открывшееся окно возможностей. Вообще-то «Лейкерс» типичный представитель подвальной категории, где даже второсортные исполнители дают хорошую статистику. Нюанс в том, что в команде играет Леброн Джеймс, плюс стоит цель выигрывать матчи.

Самсон Руженцев, ЦСКА

Удивительно, как американская выучка разительно выделяет игрока из общей массы. Больше самостоятельности, больше уверенности в себе, резкость в движениях.

Ник Клэкстон, «Бруклин»

Мне кажется, это сердце перерождения «Нетс» за последний месяц. Кевин Дюрант проводит выдающийся сезон, но в первые недели регулярного сезона с трудом верилось, что имеющиеся у «Бруклина» исполнители могут защищаться настолько слаженно.

Мо Вагнер, «Орландо»

Черный лебедь прилетел, как это и полагается, неожиданно – после, казалось бы, рядового эпизода, завязалась стычка, а Мо получил в затылок от Килиана Хейса. Дурацкий эпизод, который прервал серию для форварда «Мэджик» из семи матчей подряд с 10+ очками.

Понятое дело, что Мо получал минуты из-за отсутствия Венделла Картера. Тем не менее, мне нравится Мо Вагнер. Жалко, конечно, что он не может быть распасовщиком хотя бы на уровне Домантаса Сабониса.

Победитель: Тайриз Халибертон, «Индиана»

Во-первых, Халибертона сложно сравнивать с прототипичными первыми номерами, поскольку разыгрывающий «Пэйсерс» выше ростом и видит варианты для передач поверх голов защитников. Во-вторых, за его игрой приятно наблюдать, поскольку редко какому игроку результативные передачи доставляют столько удовольствия. Чисто визуально кажется, что Халибертон входит в категорию игроков, которые обязательно попробуют отдать передачу не глядя, даже если того не требует ситуация. В этом отношении он напоминает Лонзо и Ламело Болла.

Сравнение с Боллами актуальны еще и благодаря технике броска. В традиционном понимании манера выпуска мяча у Халибертона выглядит коряво, часто даже не верится, что мяч после такого может оказаться в кольце. Но с результатами тяжело спорить – Халибертон не опускается ниже 40% реализации дальних бросков, плюс забивает больше 84-85% штрафных.

Любимая команда декабря: «Орландо»

С Паоло Банкеро как-то очень быстро стало все понятно. Этот парень (если будет здоров) будет играть на Матче звезд и, скорее всего, довольно быстро превратится в исполнителя, который будет готов решать исходы не только игр, но и серий плей-офф. Создается впечатление, что у этого парня есть потенциал не только на устойчивый рост, но и долгую карьеру в духе Карла Мэлоуна.

Это, конечно, все вилами по воде. Но в игре Банкеро достаточно привлекательных элементов и сейчас. К примеру, мне очень нравится, что он бьет 7,9 штрафных за матч (забивает 75%). Форвард «Мэджик» умеет выбирать моменты, когда можно навязать сопернику физически агрессивный стиль игры. По штрафным Банкеро идет в ногу с графиками выдающихся новичков прошлого – Дэвидом Робинсоном, Блэйком Гриффином и Шакилом О’Нилом.

Единственное, к чему сейчас есть вопросы – это задняя линия. Терренс Росс, думаю, в ближайшее время сменит клуб. Плюс, «Мэджик» будут предлагать другим командам Гарри Харриса. И вот это слабое место является источником соблазнов на предмет громкого обмена. Но на месте «Мэджик» я бы притормозил и просто наблюдал бы за развитием ситуации. Вдруг, скажем, к Фульцу по-настоящему вернется средний-дальний бросок. Страшно подумать – этот парень за шесть сезонов провел в НБА всего 150 матчей. Очень интересно, как через два года будет выглядеть Франц Вагнер, что именно он добавит в свой атакующий арсенал. Есть ли потенциал для роста у Бол Бола?

Очень не хотелось бы, что руководство «Мэджик» форсировало бы развитие имеющегося состава. Да, в теории клуб имеет нужные ресурсы, чтобы провернуть сделку, которая уже в следующем сезоне поможет команде бороться за преимущество домашней площадки в плей-офф. Но «Орландо» видятся мне любопытным проектом «на вырост».

Фото: REUTERS/David Butler II, Trevor Ruszkowski; РИА Новости/Алексей Филиппов