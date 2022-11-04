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Мне нравятся регулярные рубрики, вот и себе решил такую придумать. Не придумалось ничего лучше, нежели просто записывать команды и игроков, которые мне понравились в минувшем месяце. Выбирать буду из всего объема отсмотренного баскетбола. Есть надежда, что благодаря этому буду смотреть больше игр и не зацикливаться на одном и том же.

Команда октября

«Даллас»

Почему-то смотрел больше всего матчей на старте сезона НБА именно с участием «Маверикс». Лука Дончич демонстрирует атакующий арсенал феноменального уровня, трансформируя любую игру под удобный для себя темп и ритм. И если раньше совсем не верилось в перспективы «Далласа» с Дуайтом Пауэллом на пятом номере, то вот связка Джавейл Макги/Кристиан Вуд внушает чуть больше доверия.

Хотя баланс между защитой и нападением Джейсону Кидду еще предстоит отрегулировать. То, что делает «Милуоки» в защите — это эталон, по которому в текущем сезоне можно измерять качество действий в обороне. Еще меня впечатляет, как в защите действуют сплошь длиннорукие «Рэпторз» — особенно любопытным показался новичок Кристиан Колоко из второго раунда драфта. «Даллас» в этом отношении пока середнячок, но потенциал для роста определенно есть.

Подвал Востока НБА

Мне почему-то очень импонируют аутсайдеры Восточной конференции — «Орландо» и «Детройт». Там же недалеко и «Бруклин», но при обсуждении «Нетс» слишком легко свалиться в обсуждение интриг за пределами площадки. При просмотре игр «Пистонс» и «Мэджик» не возникало ощущения, что это одни из худших команд НБА, хотя по результатам это очевидные претенденты на драфт-лотерею. Может быть, у этих команд есть, за кем последить как бы на перспективу. В составе «Шарлотт», например, никто за глаз не цепляется, а самый примечательный исполнитель сидит на скамейке с травмой.

Все-таки не перестаю удивляться тому, какая в НБА выстроена рубка за место под солнцем. Допустим, мне показалось, что в «Орландо» есть любопытная молодежь с хорошим потенциалом. Одновременно с этим очевидно и то, что прямо сейчас нет команд на Востоке, которых те же «Мэджик» превосходили бы классом. Просто не доросли еще даже до топ-10 в конференции. И когда смотришь матчи типа «Кливленд» — «Бостон» или «Торонто» — «Филадельфия», то сразу становится понятно, что команды решают другие задачи. У кого-то что-то может не получаться прямо сейчас, но на дистанции все тенденции выровняются, а хорошие команды будут составлять отдельную категорию.

УНИКС

К чему это я все? В Лиге ВТБ никогда не идет речь ни о каком развитии или перспективах. Все команды неизменно находятся в одной лодке, нужно побеждать здесь и сейчас. По большому счету, разница между командами заключается только в размере бюджета и прихотях руководства. В Краснодаре, например, баскетбольный проект вслед за футбольным выбрал тактику делать ставку на свою молодежь. «Локомотив-Кубань» сразу просел по результатам, а ключевые роли продолжают исполнять легионеры Уиллис и Барфорд. Краснодарская команда наверняка еще прибавит, но для этого нужен прогресс от перспективных отечественных исполнителей. Пока что ощущение, что они сами не верят, что за спиной нет иностранцев и решать насущные игровые проблемы надо самостоятельно. Я лично в голове перед сезоном делал ставку на прогресс Владислава Емченко, но он как-то совсем ухнул вниз в ротации и получал в конце октября меньше 10 минут за игру.

Вот кому не отказать в умении на не самые большие по меркам Лиги ВТБ деньги собирать раз за разом элитную банду — так это руководству клуба из Казани. УНИКС не просто идет без поражений, он выглядит как команда, готовая играть в плей-офф прямо сейчас. Легионеры разноплановые и обеспечивают интересную ротацию, плюс есть глубина, да и россияне все опытные, не робеют. Матч с ЦСКА 10 ноября можно прямо в календаре обводить, давно такого не было.

Выскочки на Западе НБА

Конечно, речь про «Юту» и «Сан-Антонио». Команды под слив сезона идут в лидерах. Возможно, это временная вспышка. А если ситуация не изменится к Новому году, что тогда? Совать палки в колеса ради пика на драфте повыше? Очень забавно, что уже сейчас высчитывают, сколько же команде МОЖНО выиграть матчей, чтобы не пролететь мимо высокого пика на драфте (спойлер: 20-25 еще приемлемо, 30 — потолок).

Победитель: МБА

В прошлом сезоне я частенько задумывался о том, что Лиге ВТБ не хватает российских команд, чтобы все более-мене приличные отечественные баскетболисты могли получать минуты. Так хотя бы появляется внятная картина развития карьеры — раньше вариантом, чтобы проявить себя был разве что «Енисей». У Михаила Кулагина, например, получилось (13,5 очка за игру в сезоне-2020/21), так же свою роль обрел Владислав Трушкин.

Как говорится несчастье помогло — после оттока зарубежных команд и игроков в Лиге ВТБ прибавились МБА и «Самара». Команда Сергея Базаревича — это стандартный для российского чемпионата вариант, где результат делает легионеры, а россияне не путаются под ногами. Прямо сейчас в «Самаре» по результативности лидируют Маркос Найт (18,7), Джеймс Эннис (15,3), Малкольм Томас (11,3), Айзея Рис (9,3) и Кей Си Риверс (8,6). Риз выбыл с травмой, состав пополнил бывший УНИКСовец Джордан Теодор.

Наверняка такой подход к комплектованию состава принесет внятный результат. Но МБА — это прямо вау. Целая бригада парней, о которых я только и задавался вопросом: «А что если, бы ему дали хотя бы 10+ минут и желательно не мусорного времени?» Получается прямо... вдохновляюще что ли. Отрывками солирует записанный в ветераны всего в 32 года Евгений Валиев, бодро смотрится костеневший на скамейке в «Зените» Антон Пушков, хочется видеть в деле Евгения Воронова. Вчерашние цээсковцы и свежеиспеченные лидеры Андрей Лопатин/Александр Хоменко — это аж дух захватывает, как круто. Причем есть ощущение, что оба способны на большее.

Мое главное гилти-плежер нынешнего сезона — это Тимофей Якушин, который не прибавил по минутам по сравнению с «Енисеем», но получил расширенную роль и нагрузку в атаке. Особенно осел в памяти эпизод с вертушкой Якушина и последующей скидкой под данк Лопатина в недавней игре с «Нижним Новгородом». Там у Якушина образовалась отменная линейка 19+5+3, которая внушает веру в стабильные 10+ очков в ходе регулярного сезона.

Пока что человеком-загадкой для меня остается Даниил Касаткин — и по роли на площадке пока неясно, и по навыкам. Но следить крайне любопытно.

Игрок октября

Джереми Сохан из «Сан-Антонио»

В статье на The Ringer его обозвали «Деннисом Родманом для зумеров», так что решил приглядеться. Если честно, действительно похож — причем не только прической и номером, но и пластикой движения, телосложением, даже техникой броска. Можно, конечно, сказать, мол, «когда будет собирать 18 подборов за игру, тогда и поговорим». Но классно же, когда в команде, которая еще ищет свое лицо, есть за кем последить. Тем более, что он потенциально может усилить сборную Польши.

Кевин Хертер («Сакраменто») и Дезмонд Бейн («Мемфис»)

Два парня, от статистики которых у меня взмывали вверх брови. У Хертера уже есть 27+3+7 против «Майами» и 26+2+5 с «Шарлотт», а Бейн и вовсе набомбил 101 очко в последнюю неделю октября.

Максим Салаш из «Нижнего Новгорода»

Рад, что снова вижу этого парня в Единой лиге. В сезоне-2020/21 он самостоятельно повышал смотрибельность матчей «Минска», но концовку того года и сезон-2021/22 провел в Испании. Теперь вот вернулся. Пока, правда, не может найти дальний бросок (28,6%), но в остальном смотрится отлично.

Джейлен Рейнольдс из УНИКС

Я помню Рейнольдса по «Зениту», но какую же он прошел мощную игровую эволюцию с тех пор. 7,0 из 10,6 двухочковых при 0,1 трехочковом в среднем за игру в сезоне-2018/19 и 4,5 из 7,8 двухочковых при 1,5 из 3,8 трехочковых в сезоне-2022/23. Третий по результативности игрок Единой лиги, хотя выходит со скамейки запасных и проводит на площадке меньше 20 минут.

Победитель: Паоло Банкеро из «Орландо»

Вот этот новичок всем новичкам новичок. Перед драфтом я как-то больше слышал про трилогию выбранных под первыми номерами центровых. Якобы Банкеро должен был стать наследником Шака и Дуайта Ховарда.

Я ничего не знал о Банкеро до начала регулярного сезона НБА. Во-первых, сразу стало понятно, что О’Нил и Ховард — это совсем другого типажа игроки, преемственности с Паоло тут немного. Я бы даже сказал, что он ближе к Крису Уэбберу, которого «Мэджик» выбрали под первым номером в 1993-м и обменяли в «Голден Стэйт». Но мне сразу пришло в голову, что Банкеро больше похож на Деррика Коулмена. Идеальные габариты с первого дня, завидное качество атакующих навыков, есть приемы и под быстрое нападение, и под позиционное. Но первым в глаза бросается спокойствие. Банкеро уже играет так, как будто провел 10 сезонов в НБА. Человек пришел на работу и как будто знает все ее нюансы.

Чарльз Баркли называл Коулмена игроком без слабых мест, но с первым попаданием на Матч звезд к нему пришли травмы, аресты и проблемы с алкоголем. Тут никогда не угадаешь.

«Мэджик», похоже, угадали. Когда 19-летний парень выглядит на площадке как 27-летний — это хороший знак. А уж тренерский штаб сборной Италии можно только поздравить.

Фото: REUTERS/Kevin Jairaj-USA TODAY Sports, Matt Krohn-USA TODAY Sports, Jerome Miron-USA TODAY Sports; mbabasket.pro