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Перед полуфинальными сериями Единой лиги я записал для себя несколько прогнозов по персоналиям и общим моментам. Теперь можно посмотреть, в чем я угадал и в чем промахнулся.

ЦСКА — «Локомотив»

Милутинов снова будет доминировать на щитах...

На профессиональном уровне редко когда такое увидишь. Сербский центровой армейцев имел преимущество в габаритах над передней линией «Локо», но то, как он его использовал, можно записывать отдельно и показывать в качестве мастер-класса.

Тот же Андрей Мартюк мог бы извлечь из дуэли с Милутиновым много полезного, потому что в силу опытности они подходят к вопросу подборов (особенно в нападении) диаметрально противоположным образом. Милутинов 90% всей работы проводит до того момента, когда мяч оказывается в пределах досягаемости для него — подбирает позицию, уходит от постановки спины, маневрирует поближе к щиту, заранее поднимает руки. Когда у Милутинова получается навязать свою волю соперникам, то он берет подбор играючи легко — создается впечатление, что мяч сам падает ему на голову. Но это ложное впечатление, которое создается со всеми классными подбирающими.

Подборы Милутинова, возможно, и стали решающим фактором в серии с «Локомотивом». Я бы даже предположил, что они станут краеугольным камнем в чемпионских притязаниях армейцев в серии против «Зенита» в финале. Активность Милутинова на чужом щите дает ЦСКА лишние владения, которые служат подушкой безопасности и сглаживает углы не самого эффективного нападения.

... но Мотли будет брать свое в быстром нападении и против запасных больших ЦСКА.

Нет, «Локомотив» не побежал, но против Юнаса Жеребко/Семена Антонова Мотли смотрелся гораздо эффективнее, нежели против Милутинова. Возможно, в этом отношении ЦСКА мог бы дать полезные минуты Владимир Ивлев, но он получил травму колена перед первой игрой серии. По цифрам этого не скажешь, но Мотли не оказывал решающего влияния на игру своей команды в серии кроме мощной третьей игры (33+8), когда форвард «Локо» догадался сделать всего один шаг назад и забросать кольцо ЦСКА средними.

Чего я точно не учел — ключевым игроком для успеха «Локомотива» (или хотя бы нагнетания давления на ЦСКА) стал Мартюк, который дал 14+9 в первой игре и 7+10+4 в победной третьей. Хотя дело даже не в цифрах — инициативный и заряженный Мартюк давал «Локо» дополнительную опцию, которая позволяла наносить противнику ощутимые удары. В первом матче исключительную наглость и запал продемонстрировал Захар Ведищев, но молодежь «Локо» в серии против ЦСКА зажигалась и затухала отдельными эпизодами. Тот же Мартюк как будто действовал по принципу «если пойдет, то я в деле, если разок-другой промажу, то давайте без меня».

Ключевое противостояние: Барфорд против Шведа

Противостояния, как такового, не получилось. Мой прогноз основывался на том, что любой соперник ЦСКА (как мне казалось) должен придумывать тактику под нейтрализацию Алексея Шведа. В моем понимании Швед в своей ball-dominant формации второй части сезона не отказывается от бросков. Броски Шведа имеют тенденцию быть хорошими или плохими — в «Химках» было больше плохих, в ЦСКА — хороших. То есть отрезать Шведа от бросков не получится, но осложнять ему жизнь для итогового успеха жизненно необходимо.

Дилемма «Локомотива» заключалась в том, что Швед играет от заслона, а любой размен играет ему на руку. Поэтому даже когда Барфорд садился в ногах против Шведа, то тот искал более подходящий матчап и давил уже на него (особенно безжалостно Швед расправляется с другими россиянами). Мне даже показалось, что необходимость созидать вблизи Барфорда заставила Шведа внимательнее относиться к помаркам на дриблинге, действовать чуть более надежно (хотя и менее креативно). Возможно, это была прямая установка от Димитриса Итудиса.

Щербенев будет смотреться предпочтительнее Ухова или Хоменко

Щербенев уже сейчас получает такую роль, какая есть только у ведущих российских защитников в командах с легионерами (Дмитрий Кулагин, Швед). Прямо сейчас 21-летний разыгрывающий оказался не готов брать на себя инициативу в серии с серьезным соперником — не мог найти ритм бросков и окна для передач в ситуации, когда из-за класса и опытности оппонента остается меньше возможных вариантов. В одном из матчей серии комментатор трансляции даже удивился, что американцы «Локо» не чураются выводить Щербенева под бросок. Тот, правда, отвечал повышенной инициативностью не всегда.

С другой стороны, Ухов и Хоменко совсем потеряли минуты и возможность оказать влияние на игру в плей-офф.

Тяжелее всего «Локо» будет сдержать Клайберна, но через Жеребко будут накидывать все подряд

Насчет роли Жеребко в нападении ЦСКА мне сложно говорить что-то внятное — он много бросал в двух домашних матчах (4 из 10 и 2 из 7), плюс много фолил по всей серии (17 персональных замечаний за четыре матча). Угрозу он представляет почти полностью статичную.

Клайберн вяло начал серию, зато хорошо проявил себя на выезде. Хотя он игрока его класса всегда ждешь выдающейся игры на обоих концах площадки, которую в этом сезоне он демонстрирует лишь эпизодически.

Семен Антонов/Никита Курбанов в одной из игр забьет не менее трех трехочковых

Не забили. Курбанов провел блеклую серию, хотя был традиционно надежен в защите.

Мой прогноз: 3-1 в пользу ЦСКА

Угадал.

Моменты, которые обратили на себя внимание:

1. Даже с мощными перфомансами Милутинова ЦСКА не властвовал на подборе. Картина в этом отношении получилась следующая:

1-й матч. 36-34 в пользу ЦСКА, у Милутинова 10 подборов

2-й матч. 40-43 в пользу «Локо», у Милутинова 15 подборов

3-й матч. 38-39 в пользу «Локо», у Милутинова 13 подборов

4-й матч. 46-35 в пользу ЦСКА, у Милутинова 19 подборов

Получается, что армейцам нужен прямо выдающийся Милутинов для уверенного преимущества на щитах.

2. «Локомотив» легко бы навязал ЦСКА более плотную борьбу, если бы забивал штрафные. Казалось бы, что может быть проще, да? Но у ЦСКА была чемпионская реализация (86,3% по серии), а «Локомотив» в этом аспекте прилично отставал (72,9%).

«Зенит» — УНИКС

Без Джекири казанцам будет совсем сложно под кольцами

Вот уж не угадал так не угадал. Я переоценил значение Джекири для казанской команды — УНИКС за четыре матча проиграл подбор всего один раз (32-36 во второй встрече). В первой встрече команда Велимира Перасовича вообще целиком и полностью забрала щит (46-27), так что расчет на доминирование передней линии «Зенита» вообще не оправдался. Я предполагал, что дуэт Алекса Пойтресса и Джордана Мики будет делать 30+15 на двоих в каждом матче. Что получилось:

16+12 (10+7 и 6+5) в первой игре

23+14 (12+7 и 11+7) во второй игре

32+14 (18+8 и 14+6) в третьей игре

21+12 (10+7 и 11+5) в четвертой игре

Даже без Джекири Клименко сыграет не больше получаса за всю серию

Пожалуй, это самое странное решение внутри этой серии. В первых двух матчах Клименко дал своей команде отличные минуты и полезность — 8+6 за 16 минут и 6+5 за 11 минут. Видимо, тренерский штаб УНИКС решил, что серия будет выиграна или проиграла задней линией, поэтому в бой был брошен Уильямс Мосли, который лучше держался на ногах при разменах против защитников. В итоге у Клименко 1+1 за 8 минут в третьей игре и 1+1 за 3 минуты в четвертой. Итого получилось 38 минут за четыре встречи.

Переходы Шакича и Джонсона будут казаться неоправданными — им не найдется минут и бросков

Вообще сложилось впечатление, что УНИКС прямо по ходу серии был вынужден искать себе какое-то новое лицо, новую стратегию и новый тип нападения. В первом матче серии Марио Хезонья подтвердил статус MVP регулярного чемпионата, но в последующих матчах серии его стали плотнее душить на дриблинге на периметре, поэтому лидер казанцев все чаще сбивался на авантюрные броски через несколько рук.

Атака УНИКС была уж слишком разрозненной, слишком импровизационной. Одновременно с этим, игровое время Желько Шакича таяло по ходу серии — 15 минут в первой встрече, 10 во второй, 8 в третьей и 3:48 в четвертой. Джонсон стабильно выходил на 15-18 минут, но в решающей встрече пульнул 0/5 с игры и 0/2 штрафные, добавив 1 подбор.

Воронцевич забьет за серию больше, чем Зубков и Захарова вместе взятые

Тут даже какой-то конкуренции не получилось — Воронцевич получал очень серьезные минуты (от 24 до 34), в то время как Захаров по ходу серии даже в заявку перестал входить, а Зубков снова и снова разочаровывал нерешительностью, долгим принятием решений, пассивностью и тотальным нежеланием брать на себя ответственность.

Мой прогноз: 3-2 «Зенит»

Что ж, до преимущества 2-1 в серии УНИКС не хватило всего лишь попадания О Джея Мэйо из под кольца в третьем матче. Обе команды вымучивали очки в нападении, так что победителем оказался тот, кто лучше реализовывал броски из неочевидных ситуаций. У «Зенита» мастером таких бросков оказался Билли Бэрон, казанцы намазали трехочковых на несколько серий вперед.

Не сказать, чтобы «Зенит» классно попадал издали в этой серии (33,7%), но УНИКС так и вовсе продемонстрировал 23,2% реализации трехочковых. Причем в домашних матчах команда Перасовича забила 16,6% дальних попыток. План А не сработал, а плана Б-то и не нашлось.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Алексей Даничев