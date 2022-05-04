В лиге ВТБ начинается настоящий плей-офф. Но не многовато ли в нем новых лиц?

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Первый раунд плей-офф Единой лиги ВТБ прошел так, что можно было обойтись и без него. В серии ЦСКА — «Нижний Новгород» интересными и заслуживающими внимания оказались все три матча (хотя исход противостояния в целом не вызывал вопросов), в сериях «Локомотив» — «Парма» и «Зенит» — «Енисей» борьба была лишь в одной встрече, УНИКС убрал «Автодор» без ощутимых проблем или интриги. Собственно, интрига в первом раунде была только одна — сможет ли кто-то из нижней четверки взять хотя бы один матч в серии. Никто не смог.

После завершения первого раунда плей-офф Лига ВТБ 29 апреля зачем-то взяла паузу до 5 мая, выпав из поля зрения почти на неделю. Не очень понятно, зачем это было сделано, если «Локомотив» и ЦСКА вообще прошли в полуфинал 27 апреля. Ну да ладно.

Избиение команд из второй четверки в первом раунде вышло эталонно бессмысленным и беспощадным. Получилось очередное напоминание для тех, кто еще не усвоил урок — в де-юре чемпионате России есть четыре клуба с амбициями и деньгами, и есть все остальные. В НБА, понятное дело, все обстоит иначе. «Бруклин», например, проиграл «Бостону» в первом раунде плей-офф НБА. Это не стало сенсацией, но перед серией было интересно поразмышлять насчет перспектив «Нетс», первый матч получился очень плотненьким, а победа «Селтикс» в серии со счетом 4-0 стала единственной сухой во всем первом раунде. Плюс, сюжет с возвращением Бена Симмонса приковывал к себе внимание, потому что «Бруклин» отдал серьезные активы, чтобы его заполучить. Даже в серии с подавляющим преимуществом одной из команд обнаруживались любопытные сюжеты как чисто игровые (защита против Кевина Дюрэнта), так и человеческие. Подходит ли Стив Нэш в качестве тренера такому «Бруклину»? Что это поражение говорит о Дюрэнте и его игровом наследии? Как вообще относиться к Симмонсу и его «ментальным сложностям»?

Короче говоря, есть что обсудить. В Лиге ВТБ в первом раунде лидеры отбыли обязательную повинность, теперь (раздается хруст разминаемых пальцев) можно и в баскетбол поиграть.

И вроде бы фиг с ним, с этим первым раундом. Но про баскетбол до начала полуфинальных серий говорить тоже не очень получится.

К примеру, в составе УНИКС в третьем матче против «Пармы» травму колена получил центровой Тони Джекири. Статистика нигерийского бигмена (6,7 очка + 6,1 подбора) не должна вводить в заблуждение — Джекири действительно является ключевым исполнителем казанской команды, поэтому его потеря сильно бьет по перспективам в противостоянии с мощнейшей передней линией «Зенита».

И вот тут на первый план выбиваются два нюанса, которые совсем не делают чести Лиге ВТБ. Во-первых, никакой информации о характере травмы Джекири нигде нет. Да, он с большим трудом покидал паркет после повреждения, так что логично предположить, что с коленом случилось что-то серьезное. Но так ли это — ответа не даст никто, официальный сайт УНИКС молчит, инсайдеров вокруг Лиги ВТБ не водится. Выбыл ли Джекири до конца плей-офф? Или он сможет вернуться на паркет, если УНИКС без него выйдет в финал? Может, он сможет восстановиться уже по ходу серии с «Зенитом? «Включай в пятницу баскетбол, там все и узнаешь», — отвечает мне Лига ВТБ.

Во-вторых, факт травму у Джекири мог бы придать перчинку серии с «Зенитом». Можно было бы поразмышлять на тему того, получит ли дополнительные минуты Артем Клименко и предположить, как он будет смотреться против атлетичной передней линии «Зенита». Но в этом нет нужды, потому что УНИКС 15 апреля подписал Уильяма Мозли, перешедшего из черногорского клуба «Морнар Бар». Дебют 32-летнего американца за казанский клуб пришелся на второй матч серии против «Автодора», в котором Мозли набрал 11 очков и сделал 9 подборов. В третьей игре четвертьфинала Мозли принес своей команде 8 очков.

Да, в Лиге ВТБ так можно. Заявочный период заканчивается за три дня до старта плей-офф, то есть российские клубы могут комплектовать состав почти до самого финиша регулярки. УНИКС вот подписал игрока, который даже не отображается в статистике на сайте Лиги ВТБ, настолько недавно он появился в российском чемпионате. Благодаря подписанию Мозли на ленточке регулярки потеря Джекири превращается в мем с Джереми Кларксоном «OH NO! Anyway...» «О нет, мы потеряли своего основного большого. Что, теперь придется давать игровое время Ивану Лазареву против Алекса Пойтресса/Джордана Мики? Нет, у нас в рукаве есть еще один импорт, не надо переживать».

Эта ситуация похожа на ту проблему «потрошения карликов», на которую я обратил внимание раньше. УНИКС забрал у «Автодора» Желько Шакича и Джерона Джонсон, ЦСКА утащил из «Енисея» Каспера Уэйра и (зачем-то) переманил Евгения Колесникова из «Автодора», «Локомотив-Кубань» перекупил у «Астаны» Джейлена Барфорда. На заключительной стадии топ-команды окончательно пошли вразнос — ЦСКА вытащил из закромов Эллеррика Фримена и подписал Юнаса Жеребко, «Зенит» вернул в ротацию Тайсона Картера и стащил у «Новосибирска» Аарона Карвера.

Причины таких телодвижений предельно понятны — богачи прибирают к рукам все, до чего могут дотянуться в изменившихся условиях. Никаких ограничений к этому нет, все по регламенту. Но лично у меня из-за этого в очередной раз возникает вопрос, как это смотреть и как это обсуждать. Индивидуальные противостояния не разобрать — я очень плохо пока понимаю, кто такой Уильям Мозли и что он готов противопоставить Пойтрессу. На финише регулярного сезона Жеребко казался мне разобранным и постаревшим, будет ли он успевать за наглым фронткортом «Локомотива» можно только предполагать. И таких риторических вопросов в каждой серии оказывается слишком много, чтобы рождался искренний интерес к происходящему на площадке. Даже если Мозли выдаст 20+20 в серии с «Зенитом», у меня это не вызовет никаких эмоций — подумаешь, подписали в последний момент сильного легионера. Я не за ним целый сезон следил.

Вся вторая половина сезона Лиги ВТБ могла превратиться в любопытнейший эксперимент с элементами сурвайвал-хоррора в условиях изоляции. Кто из легионеров согласится остаться? У кого какие есть в загашнике собственные воспитанники, готовые давать минуты на высшем уровне? Кто как будет справляться с травмами и вынужденным использованием усеченной ротации? Может, неожиданным героем станет получивший расширенную роль молодой россиянин?

Выживание и ужасы опять только для бедных. А в полуфиналах Лиги ВТБ снова лишь потряхивание кошельками.

Хотя баскетбол, я уверен, будет хороший. Только нет за ним никакой истории. Победили и победили, а кем — неважно.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид; Лига ВТБ