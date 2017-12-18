2017-2018. Олимпийские игры в Пхёнчхане

1. Дайте Фуркаду точку опоры, и он стартует в Пхёнчхане, а финиширует в Антхольце. Или хотя бы где-нибудь во Франции.

2. 3 промаха Фуркада, и да здравствует непредсказуемый спорт!

3. Казалось бы, Крчмар должен подойти и выкорчевать Пайффера с первого места.

4. Как проклятый бежит Фуркад!

5. У Елисеева 5 промахов, 3+2, но сейчас не до комедии знаменитого Оганесяна.

6. Крчмар счастлив! Ну это зона "Kiss and cry".

7. Ах, если б можно, если б можно было, чтоб сердце биатлон самовольно разлюбило!

8. Итак, мы поздравляем Пайффера, этого острого на язык парня.

9. Два - Кузьмина, ноль - Дальмайер. Ах ты боже ж мой! Прозвучало серьёзное "Ахтунг!" над ухом Кузьминой.

10. Дарья Домрачева - четыре промаха. Ой ой ой.

11. Домрачева на жёлтеньких лыжах бежит. В декабре бегала на красненьких, но красненькие пришлось в сторону отложить, потому что они не ехали.

12. Кайшева - 25 секунд от Бендики. Бендика, прямо скажем, не корабль "Прогресс".

13. Тихо корейские птицы щебечут: "Настя," а корейские травы им вторят: "Анастасия"!

14. Будет этап в Тюмени, но не все спортсмены туда поедут. Самуэльссон начала что-то там трещать про то. что это неуважение к спортсменам.

15. (о Кузьминой): И, увы, сей бриллиант украшает сейчас словацкую корону.

16. Самолёт улетели, и поезда все ушли, и только сейчас бежит к финишу Татьяна Акимова.

17. Главный герой последних дней - это тренер всей шведской сборной Вольфганг Пихлер. Он сейчас король, раздаёт интервью, говорит, что мог выиграть с российской сборной, но ему помешали. Сейчас хочется узнать, кто помешал: может быть, руководители СБР, а, может быть, члены правительства, я не знаю... или, например, я, я тоже усиленно мешал. Даже фотографироваться не стал - молодец, держит лицо.

18. Мажет Пайффер! Ну не всё немецкому коту корейская масленица.

19. Лови своё факово счастье, Яков, давай, давай!

20. (О быстроходной Макарайнен): Финка сейчас грозит поранить Кузьмину.

21 Американка Firesteel (с англ. "огниво") - потрясающая фамилия. Ну вот сейчас самый настоящий нежный firesteel мы видим на дистанции.

22. Друзья, ну что нас ждёт? Стрельбище хранит пока молчание, жажда жить сушит биатлонные сердца до дна.

23. Скардино, Кривко, Алимбекова и Домрачева - просто настоящий славянский базар, уважаемые друзья! Витебск ликует.

24. Юлиан Эберхард и стойка - это всегда страшно.