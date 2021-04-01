На ЧМ едет Джоркаефф. Нет, Юрий давно закончил карьеру, но в сборной Эквадора есть игрок, которого назвали в его честь

Эквадор, Борис Пастернак и Омар Шариф в одном посте.

Джоркаефф Реаско сыграл всего 4 матча за сборную Эквадора, но все-таки попал в заявку на катарский ЧМ. Видимо, тренера сборной Альфаро Густаво что-то впечатлило в игре нападающего за аргентинский «Ньюэллс». Хотя за 23 матча в 2022-м Реаско забил лишь 2 гола.

Он родился 18 января 1999-го. Джоркаефф рассказывал, что его отец Нейсер был очень впечатлен победой сборной Франции на домашнем ЧМ, который завершился за полгода до его рождения. Особенно отцу понравилась игра одного из форвардов. «Папа был фанатом Юрия Джоркаеффа», – отвечал на вопрос о своем имени Реаско-младший.

Юрий Джоркаефф тогда выдал действительно классный турнир – сыграл в каждом из семи матчей, забил Дании в группе и подал с углового на второй гол Зидана в финале с Бразилией. После этого Юрий успел зацепить золото Евро-2000 и съездить на провальный для Франции ЧМ-2002.

«Совпадение это или нет, но я тоже нападающий», – говорил Джоркаефф Реаско.

Отцы Юрия и Джоркаеффа тоже участвовали в чемпионатах мира. Но оба были защитниками

Нейсер Реаско провел за сборную Эквадора 55 матчей. Он поехал на ЧМ-2006 в Германию, был там основным левым защитником и участвовал в победах над Польшей и Коста-Рикой в группе. Играл и в 1/8 финала против Англии, в которой Бэкхем забил один из своих самых знаменитых голов со штрафных. Большую часть карьеры Нейсер провел в ЛДУ Кито, с которым 5 раз выигрывал чемпионат Эквадора. Но еще успел залететь в бразильский «Сан-Паулу» и с ним трижды стать чемпионом Бразилии. А еще Нейсер и Джоркаефф выбили уникальное достижение – вместе сыграли в официальном матче. 12 ноября 2016-го Джоркаефф вышел на замену в игре чемпионата Эквадора против «Фуэрса Амарилья», а Нейсер провел на поле все 90 минут. Это был его последний матч в карьере.

Джоркаефф и Нейсер Реаско

Отец Юрия Джоркаеффа Жан тоже приезжал на ЧМ. В 1966-м вместе со сборной Франции он занял четвертое место в группе с Мексикой, Уругваем и Англией. Жан поиграл за «Лион» и «Марсель», а еще был первым капитаном «ПСЖ», созданного в 1970-м.

А откуда взялась во Франции фамилия Джоркаефф?

Фамилия Джоркаефф имеет калмыцкое происхождение. Дед Юрия Армадык родился в Астрахани. Он был военным, участвовал в Первой мировой и попал во Францию в 1920-х после Гражданской войны, оказавшись на стороне проигравших.

Юрий и Жан Джоркаефф

Возможно, вы слышали и про армянские корни Юрия. Все так, его мать Мари Оганян – этническая армянка. Ее семья также эмигрировала, но уже из Турции в начале ХХ века. Юрий воспитывался в диаспоре матери и, считая себя французом, сильно привязан к армянской культуре. И главный вопрос: в честь кого же назвали самого Юрия? Он получил имя в честь главного героя фильма «Доктор Живаго», снятого по роману Бориса Пастернака. Матери понравилась актерская игра Омара Шарифа. А еще подписывайтесь на телеграм-канал «Пас, Кавказ!»

Фото: Gettyimages.ru/ANP, Henri Szwarc/Bongarts, Jean Catuffe; the18.com/Twitter/TodoPorLDU