Громкая сенсация в Грузии – в финал Кубка залетел «Локо-2». Резервная команда из четвертой лиги!

Основа вылетела еще в 1/8 финала.

Этот розыгрыш Кубка Грузии войдет в историю – в финал пробился дубль тбилисского «Локомотива». Да-да, того самого, который два года назад унизил московское «Динамо» в квалификации Лиги Европы.

Сейчас дела у тбилисцев гораздо хуже. Вместо еврокубков – безнадежно последнее место в чемпионате. Зафиксируем кошмар: за 32 тура команда набрала 8 очков (1 победа, 5 ничьих и 26 поражений). Разница мячей – 26:92, ближайший сосед в таблице набрал аж на 22 очка больше.

Причина банальная – весной спонсор урезал бюджет и сменил руководство, накопились долги по зарплате, команда во многом играет арендованными и воспитанниками.

Но тут неожиданно стрельнул резерв из четвертого дивизиона. Дубль «Локо» идет вторым в таблице и имеет хорошие шансы на повышение, но главное чудо команда выдала в Кубке.

По пути в финал выбили три клуба из высшего дивизиона

Основа «Локомотива» прошла в Кубке только один раунд (начинали сразу с третьего) и вылетела еще в 1/8 финала – проиграли 0:2 «Шукуре» из Кобулети, которая выступает во второй по силе лиге.

«Локо-2» же начал с самых ранних квалификаций.

• В первом раунде дубль железнодорожников справился с земляками из Тбилиси: в овертайме дожали резервную команду «Мерани» из третьего дивизиона – 3:1.

• Дальше еще одно дерби – на этот раз против «Варкетили-2» из пятой лиги (3:1).

• В третьем раунде ждал очень серьезный соперник – «Самгурали», который сейчас идет на третьем месте в высшем дивизионе. Но аутсайдер неожиданно победил (1:0).

• В 1/8 финала «Локо-2» прошел еще один клуб из элиты. Матч с «Телави» завершился со счетом 1:1, но в серии пенальти успешнее оказались тбилисцы (4:2).

• В четвертьфинале команде относительно повезло со жребием – досталась «Гурия» из третьей лиги (1:0).

• И вот теперь в полуфинале «Локо-2» выбил «Сабуртало», который идет шестым в вышке. После нулевой ничьей снова все решилось в серии пенальти.

Конечно, не обошлось без драмы. «Сабуртало» играл вдесятером с 53-й минуты и дотянул до пенальти. Но этот «Локо» очень фартовый – даже не забив первый удар, победили 7:6.

Будет не совсем правдой сказать, что за команду играли 16-летние пацаны (хотя на поле был и такой). В решающих стадиях Кубка дубль все же усилился некоторыми игроками основы. Но не забываем, как ужасно у этой основы идут дела в чемпионате.

Кубковая сказка «Локо-2» продолжается. Решающий матч пройдет в декабре в Батуми против кутаисского «Торпедо». Впервые в истории грузинского футбола в финале сыграет команда из четвертого дивизиона. Теперь только один вопрос: превзойдет ли «Локо-2» достижение «Кастильи»-1980?

Кстати, у основного «Локомотива» уже есть три Кубка (2000, 2002, 2005). Теперь клубную коллекцию сенсационно может пополнить резервная команда.