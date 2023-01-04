Как изменить русский футбол? Отвечает Юрий Семин и его звездные гости

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Финал документального сериала.

Документальный проект «Здесь был Палыч» заканчивается в Милане – там Юрий Семин и Саша Аксенов обсудили, чего не хватает русскому футболу. Вместе с ведущими были Нобель Арустамян и блогер Артем Нечаев.

Вот самое яркое из последнего выпуска.

Семин считает, что легионеры нужны в РПЛ. Вот история отношений Палыча с Лимой – иногда он «крепко гулял»

Юрий Палыч всегда был за иностранцев – с ними русский футбол добился главных успехов. Нобель сразу вспомнил про Лиму, с которым Семин работал с 2004-го по 2005-й – Арустамяну кажется, что он первым стал делать разницу в нашем чемпионате. «Знаю, что Лима любил погулять. Но при этом мог себя быстро вернуть в форму», – сказал Нобель.

Юрий Палыч ответил: «У него мощное было здоровье внутреннее, от природы. И для Лимы, если он в выходной погулял крепко, на следующий день ничего страшного не происходило. Мог выходить и тренироваться. Но я ему еще один день давал, чтобы он привел себя в порядок. С Лимой у нас было хорошое взаимодействие, я его понимал».

Нашему футболу не хватает медийной активности?

• Семину кажется, что русский футбол нуждается в игроках, которые будут заметны не только на поле, но и в медийном пространстве: «Игру надо разукрашивать. Первым советским футболистом с [рекламным контрактом] был Валерий Воронин (всю карьеру провел в «Торпедо», в 1964-м взял серебро чемпионата Европы – Sports.ru). Он очень красивый, был лицом Adidas».

«После чемпионата мира-2018 у Акинфеева было несколько контрактов – с Pepsi, «Сбербанком», Lay’s. Учитывая успех России на ЧМ, у нас не было такого, чтобы на каждом углу висело футбольное лицо. Да, был Черчесов, небольшие кампании, Акинфеев, и все. У нас этот рынок не очень развит: они немедийные лица, не притягивают рекламодателей», – считает Нобель.

• В чем причина такой закрытости? Отвечает Саша Аксенов: «Это следствие русского футбола 90-х. Это была не совсем легальная деятельность. Никому не интересно привлекать к себе внимание: когда футболист ярко себя ведет, начинается излишний [интерес].

А когда ты занимаешься торговлей с государством насчет бюджета на футбольный клуб, тебе нужно убеждать. Лучше, чтобы про тебя не слышали, лучше не высовываться».

• Семин не согласен – его мысль детально расшифровал Арустамян. «Для игрока главное – думать футболе. И задача его агентов, окружения: чтобы он концентрировался на игре.

Нам Леша [Миранчук] говорил сам: «Для меня приезд на базу – это полноценный рабочий день». В 12 приезжает, в 7 уезжает. Обедает, спит и потом тренируется.

Другое дело, что футбол должен переходить на другой уровень по коммуникациям. Когда высшие футбольные руководители, Перес или Аньелли, говорят, что футбол теряет внимание молодежи – они имеют ввиду, что сейчас для детей смотреть 90 минут неинтересно, им нужны тик токи каждый день, больше контактов с игроками.

Но здесь уже задача клубов – почему у «ПСЖ» или «Манчестер Сити» огромные просмотры в инстаграме? Когда условный игрок «ПСЖ» приезжает на базу команды, он тренируется, спит, питается и еще полчаса занимается с медиаменеджерами клуба разнообразными активностями в соцсетях», – говорит Нобель.

А может проблема в футбольных боссах?

Юрий Палыч уверен, что в некоторых клубах не самые компетентные руководители: «В «Локомотиве» у меня был контракт, в котором я отдал все имиджевые права. Стали чемпионами, можно было выпустить майки, где написано «Палыч» или «Юрий Палыч».

Когда я ушел, эти майки мы выпустили с друзьями – купили все. Чуть-чуть заработали, но смысл не в этом. Где эти умные руководители, которые управляют клубом? Вот в чем проблема».

***

Юрий Палыч оставил героям прошлых выпусков теплое пожелание: «Сегодня наше путешествие заканчивается. Это было замечательное время, время знакомств. И все мечты осуществимы. Ребята, с которыми мы встречались в Орле, Калтане, Махачкале, Перми, Омске, вы все можете! И я желаю, чтобы ваши мечты осуществились.

Когда-то мы мечтали с «Локомотивом» выйти в Высшую лигу – мы это сделали. Мы мечтали о том, чтобы играть с лучшими командами мира – выглядели достойно и выдержали это соревнование.

Я желаю вам удачи!»

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