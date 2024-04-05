У Овечкина – 27-й гол в сезоне! Но «Вашингтон» проиграл важнейший матч «Питтсбургу»

До Гретцки – 45 шайб. А до плей-офф?

Хорошие новости для всех, кто следит за Овечкиным – этой ночью он стал еще на шаг близок к рекорду Гретцки.

Плохие новости для всех, кто следит за «Вашингтоном» – сегодняшнее поражение от «Питтсбурга» усложняет попадание в плей-офф. Причем, осечкой воспользовались «Айлендерс» – и скинули «столичных» из зоны уайлд-кард. А на пятки теперь еще наступают и «пингвины» с «Детройтом».

В общем, ваша хоккейная пятница зависит от того, оптимист вы или пессимист. Хотя если вы болельщик «Питтсбурга» – вариантов нет, день должен быть хороший.

Овечкин забил в большинстве – но на выходе из офиса

Гол под номером 849 случился уже в третьем периоде, когда «Кэпиталс» уступали со счетом 0:3. «Вашингтон» в течение нескольких секунд получил двойное преимущество (второе – Летанг за подножку на Овечкине), но реализовал его только под самый выход второго игрока.

Овечкин чуть вылез из «офиса» – и уже там дождался передачи от Милано. И ведь Неделькович успел переместиться, но шайба все же прошмыгнула в ворота.

Этот гол был единственным для «Вашингтона» за вечер, хотя не сказать, что шансов забить еще не было: 31 бросок в створ (у «Пингвинс» – 24), 29 голевых моментов (против 20), 12 моментов повышенной опасности (столько же у соперника). Даже по ожидаемым голам «Кэпиталс» были лучше – 3,97 против 3,72. Но все это больше свидетельства того, что они весь матч пытались отыграться.

«Думаю, мы делаем лишние передачи, – капитану «Вашингтона» после матча было не до гонки за Гретцки, он был раздосадован. – Мы передерживаем шайбу, пытаясь найти красивую игру. Это не сработает, особенно в тот момент сезона, когда все концентрируются на победе, все играют немного быстрее. Нам нужно быстрее принимать решение».

К самому Овечкину не должно быть много вопросов: он провел на льду 22:21 (больше – только защитник Джон Карлсон), нанес 8 (!) бросков в створ – второй личный результат сезона, сделал 6 хитов, но закончил с полезностью «-2).

«Питтсбург» затащили Неделькович и быстрый гол

«Пингвинам» в этот вечер победа нужна была даже больше, чем сопернику – чтобы не выпасть из гонки за плей-офф здесь и сейчас. О том, как команда настроилась, было понятно уже на самом старте – гости забили первым же броском. А потом и вторым – права между ними прошло 9:14 (!). И оба эти гола получились как будто случайными – набросы, рикошеты, много людей перед пятаком.

Все остальное время игру вроде бы контролировали «Кэпиталс» – а вот счет не могли. Неделькович не позволял – и не позволил 30 раз за вечер.

И если первый период, несмотря на 0:2, по игре был за «Вашингтоном», то вот во втором «Питтсбург» уже воспрял – и возникшие 0:3 на табло выглядели даже логично.

И, конечно, это был не день Чарли Линдгрена – а вот Майкл Бантинг, если команда все же запрыгнет в плей-офф, претендует на самое неочевидное усиление на дедлайне: теперь у него 4+6 в 15 матчах.

Интересно, что у ожидаемых лидеров «Пингвинс» – Кросби и Малкина – сегодня 0 очков. Да и вообще сложно выделить кого-то в составе, кроме Недельковича. Гости, скорее, взяли командной игрой.

«Я очень рад за игроков, – говорил тренер Майк Салливан. – Я думаю, им сейчас очень весело. Они все еще в гонке, они упорно сражаются. Мы играем не идеально, но мне нравится наша энергия, наш энтузиазм, за тем, как мы бьемся, интересно наблюдать. Конечно, мы гордимся ими – мы пытаемся зацепиться и дать себе шанс».

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Гонка за уайлд-кард – просто 🔥🔥🔥

У «Питтсбурга» – 5 побед в 6 последних матчах, у «Вашингтона» – 4 поражения подряд. Но главную выгоду от такого сегодняшнего результата получили «Айлендерс», которые все же обыграли «Коламбус» (несмотря на русские голы). Теперь они залезли в зону уайлд-кард – и вполне даже претендуют на место в тройке Столичного дивизиона (у «Филадельфии» тоже 83 очка).

Сама гонка выглядит так – и у «Вашингтона» из преимуществ перед другими теперь только одна игра в запасе.

Но кто в итоге окажется в плей-офф, предугадать очень сложно. Интересно, что «Филадельфии» еще играть с «Вашингтоном», а «Айлендерс» – с «Питтсбургом», и оба матча – последние в регулярке у команд. Не исключено, что к тому моменту интрига еще сохранится.

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Фото: AP Photo /Nick Wass