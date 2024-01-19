Ветеран «Вашингтона» сделал хет-трик – и это не Овечкин. Зато Алекс продлил серию c очками

«Кэпс» уверенно обыграли «Сент-Луис» – 5:2.

Сезон-2023/24 – довольно странное время. Мало того, что на вопрос «Забил ли Овечкин?» теперь наиболее частый ответ «Нет», так еще и сам вопрос периодически меняется на «Сыграл ли Овечкин?». Александр пропустил три последних матча из-за травмы верхней части тела – и вернулся в состав только на игру с «Блюз». Хотя, судя по тренировкам и словам Карбери, все было не так уж страшно: мог выйти на лед и раньше, но решили не форсировать. Да и куда уже торопиться?

Конечно, никто не ждал (но все втайне надеялись), что в этой вынужденной паузе Александр подкрутит свои настройки и начнет забивать как прежде. К тому же нападающий перестроился и в системе нового тренера (или все же повлияла система собственного возраста?) стал отвечать больше за передачи. В последних четырех матчах Овечкин не уходил без результативного паса – не стал нарушать традиции и после возвращения.

Хотя в идеале этот бросок из офиса должен был становиться голом, но Биннингтон смог спасти. А вот с добиванием Строума – без шансов. Вратаря явно подвело желание сделать сэйв после броска Овечкина.

Это единственное набранное очко Овечкина за матч – хотя он провел на льду 15:25 и еще дважды бросал в створ. Что немного смущает: он не выходил в последние три минуты третьего периода – похоже, решили поберечь после травмы. Но при этом и лишили возможности забить в пустые ворота.

Безусловно, спад Овечкина-снайпера невозможно не заметить – и это довольно печально, особенно в контексте погони за Гретцки. Но вообще Овечкин-нападающий все еще ключевой игрок для «Вашингтона». Даже в 38 лет он лучший бомбардир команды с результативной серией из семи матчей.

Интересно, что в этой таблице нет другого ветерана, который стал главным героем вечера. Ти Джей Оши – только 13-й в клубном списке бомбардиров, но именно он затащил матч с «Блюз» своим хет-триком:

● в середине первого периода не выключился из эпизода, упустив шайбу, и в одиночку придумал себе гол в большинстве;

● в середине второго – реализовал еще одно большинство броском из слота;

● за 19 секунд до окончания матча обокрал соперника в центре площадки – и забросил в пустые ворота.

Практически в лучших традициях Овечкина. Правда, для 37-летнего Оши это только шестой хет-трик в регулярках НХЛ (у Ови их 30). По ходу нынешнего сезона Ти Джей снова вылетал из состава из-за травм, но в 2024-м вернулся – и неплохо пошло: 5+1 в 5 матчах. Для сравнения: перед этим у него было только 2+2 за 21 игру. Есть от чего дать волю чувствам.

«Приятно забивать несколько голов при своих трибунах, набирать очки, и всегда весело быть парнем, который забивает шайбу в сетку, – радовался Оши, не забивавший три гола за вечер с октября 2021-го. – Но большая заслуга в этом принадлежит Строуму и Пачиоретти. У нас мгновенно возникла химия».

Да, именно Оши выходит в звене с этими партнерами – и оно заявлено было на матч как первое. Овечкина же вернули в привычное сочетание к Кузнецову и Уилсону, и не сказать, что тройка была заметной.

«В прошлой игре он был самым быстрым, сегодня сделал хет-трик, – радовался за партнера Александр. – Очень крутой. Наша задача – просто отдать ему шайбу».

«Вашингтон» выиграл абсолютно по делу – сыграли лучше и спецбригады (2 гола в 4 попытках в большинстве, 0 пропущенных в меньшинстве, хотя у «Блюз» было 5 шансов), и вратарь. Но важнейший для хода матча гол получился абсолютно курьезным. Обе-Кюбель даже не собирался забивать, но Джастин Фолк неожиданно завис – и 2:1.

У «Вашингтона» это четвертая победа в шести последних матчах. И может, Овечкин в гонке за Гретцки пока не участвует, но вот «Кэпиталс» в гонку за уайлд-кард очень даже вовлечены: всего 1 очко отставания при матчах в запасе.