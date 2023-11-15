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Неудачный день Овечкина: получил по шее и не забил в пустые ворота. Но «Вашингтон» обыграл чемпиона

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Пол Коттер
Александр Овечкин Александр Овечкин
Брэйден Макнэбб Брэйден Макнэбб
Вашингтон Вашингтон
Евгений Кузнецов Евгений Кузнецов
Вегас Вегас
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Хотя и Кузнецову тоже досталось.

Дубль Овечкина в матче с «Айлендерс» дал ложную надежду, что в ближайшее время нападающий наверстает упущенное на старте – и вернется если не к своему привычному графику голов, то хотя бы начнет стабильно забивать. И уж точно вскоре обгонит Гретцки по шайбам в пустые. 

Но не сегодня. А ведь шанс был отличный – только зайдя в зону «Вегаса», Овечкин словно запнулся о синюю линию и упал. Броска по опустевшим воротам не случилось, а в следующей атаке Коннор Макмайкл не стал рисковать и выискивать капитана пасом – бросил с более выгодной позиции. А то все при 1:0 все могло закончиться плохо.

Это к разговору о том, что весь «Вашингтон» играет на рекорд Овечкина, а не на результат.

Всего у Александра за вечер «+1» в полезность, 3 броска и 4 потери – играл он много: 21:59 за игру, и из них сразу 7:35 – в большинстве. Но, увы, без голов. Хотя вообще всей этой статистики могло и не быть – уже на 25-й секунде матча нападающий нарвался на крюк клюшки Брэйдена Макнэбба – она прилетела прямо в шею Овечкина. И хорошо, что защитник «Вегаса» выпустил ее из рук.

Арбитры, кстати, не усмотрели в эпизоде нарушения правил – «Вашингтон» не получил большинство, но, к счастью, Овечкин продолжил игру. А вот за фол на Кузнецове судьи выписали «Вегасу» большой штраф – нападающий Пол Коттер закончил матч в начале второго периоде из-за этой грубости:

Что касается самой игры, до это было не самое захватывающее зрелище – до 60-й минуты счет был 1:0 в пользу «Вашингтона».

«Кэпиталс» надо отдать должное: они неплохо оборонялись против действующего чемпиона – и подтаскивал Чарли Линдгрен, взявший четыре выхода один-на-один (в том числе и от Барбашева). Американец потихоньку забирает себе статус основного вратаря.

Интересно, что по продвинутой статистике «Кэпс» заметно проигрывали по моментам повышенной опасности (7 против 17), но по ожидаемым голам в этот вечер приблизительное равенство (3,75 vs 3,91). Свою трешку гости не выбили, даже не приблизились. 

А для «Вашингтона» эта победа стала 7-й в последних 9 матчах – команда буквально восстала из пепла. Она идет второй в столичном дивизионе, уступая только «Рейнджерс». А вообще в конференции только 3 команды набрали больше очков (еще «Бостон» и «Флорида»). Кажется, разговоры об отсутствии турнирной мотивации оказались несколько преувеличены.

Овечкин хоть и редко забивает, но шагает со своей командой по регулярке пока очень уверенно.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Вегас 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
Дата проведения
15 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 16 Строум (Милано)
2:0 – 59 Макмайкл (Сандин, Карлсон)
3:0 – 59 Маленстин ()
Вратари: Линдгрен 35/35 – Томпсон 28/30.

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4 комментария

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Maxim Shumov
Перед пустыми воротами кончились силы и Саня решил прилечь💪🏻
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борецЗАнеСправедливость
Докатился, вот уже и по шее получает от всяких Макнеббов😬
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sammuilson
Кузя... пузо выпирает🤦.
Да и костюм ему наверное лучше хоккейный носить чем такой, так смешно выглядеть это надо постараться))).
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Grads
Так можно стать обузой для команды. Но может еще Александр разыграется, хотя конечно возраст свое берет.
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