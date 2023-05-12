Получилось необычно.

Александр Овечкин в этом году непривычно рано закончил сезон, но не стал задерживаться в Америке, как многие другие наши игроки, а уже спустя 9 дней после финиша регулярки вылетел на родину.

Кажется, у капитана «Вашингтона» снова будет насыщенное лето в России: он уже посетил празднование столетия ФК «Динамо» и зацепил одну из игр финала Кубка Гагарина. Ожидается, что Овечкин снова выйдет на футбольное поле за бело-голубых – и наверняка, это далеко не все его планы в Москве.

Пока же он стал гостем шоу «Это футбол, брат!». Александр провел в студии почти полтора часа – и получилось... необычно. Среди участников в кадре – а там были агент Тимур Гурцкая, шоумен Константин Анисимов, комментатор Роман Нагучев и ведущая Яна Ромашкина – Овечкин, кажется, говорил меньше всех. И не то чтобы главные лица программы пытались вывести легенду хоккея на какие-то яркие истории. Зато много играли с ним.

Полностью выпуск вы можете посмотреть на ютуб-канале проекта, а мы постарались выбрать самые интересные моменты с участием Овечкина.

Знакомство с ДиКаприо, футболка «Барселоны», Тюкавин

– Планируешь ли ты еще сыграть за московское футбольное «Динамо»?

– Ну, все возможно. Сейчас самое главное – отдохнуть, восстановиться от прошедшего сезона.

– Знаешь, «Динамо» футбольное так играет, что ты можешь даже не напрягаться и быть в основе все время. Ты на отдыхе даже будешь лучше выглядеть.

– Почему? Нет. Последнюю игру выиграли, все нормально.

– Есть ли у тебя из-за разницы в часовых поясах – перед сном или после сна – время проверить, как там «Динамо» сыграло?

– Ну, конечно же, просыпаешься, приходишь на тренировку. У тебя есть свободное время – можешь зайти и посмотреть все новости: кто как сыграл, какие вообще события.

– А ты с ребятами из «Динамо» не переписывается, Саш? Ну, там, Федя Смолов?

– Нет, нет.

– Такой вопрос, нескромный. Какой самый знаменитый спортсмен есть в твоей [телефонной] записной книжке?

– Думаю, что это Вячеслав Александрович Фетисов. Сергей Федоров.

– Видел, что у тебя есть совместная фотография с Майклом Джорданом. И с Месси.

– Нет, с Джорданом нет, к сожалению. С Месси есть, но телефонами не обменялись.

– А не из звезд спорта?

– Тяжело так сказать. Можно быстренько посмотрю? Не из звезд спорта?!

– Ну там, Тарантино, например.

– Владимир Владимирович, например?

– Нет, к сожалению, телефонов у меня нет. Скорее всего, у меня есть хороший друг – Денис Никифоров. Актер. Он снимался в сериале «Молодежка».

– Интересно. Я думал, что ты скажешь сейчас, что кто-то из голливудских приходил и говорил: «Сашка, давай обменяемся телефонами».

– Леонардо Ди Каприо, Денис Никифоров...

– Кстати, с ДиКаприо я познакомился. Мы были в ресторане, они сидели за соседним столом. Я не постеснялся, подошел: «Здравствуйте, я Александр!».

– Он тебя знал?

– К нему просто так не подойдешь, постоянно куча охраны, очень известный человек. Как раз у нас была игра в Лос-Анджелесе. Но один из охранников меня узнал и подвел познакомиться. Узнал ли меня Ди Каприо? Наверное, ему сказали, что с ним «хочет познакомиться Александр Овечкин, hockey player», скорее всего. Подошли, поздоровались – и все.

– С самого начала твоей карьеры в НХЛ ты получил прозвище «Великий» – Alexander The Great. Но, по-моему, ты не до конца осознаешь, что это значит для США. Это значит, ты сразу стал великим. Было предопределено.

Вот, например, у тебя в среднем сколько раз за день спрашивают про рекорд Гретцки?

– Ну почти каждый день, когда раздаешь интервью. Или ты, допустим, идешь с семьей в какой-то ресторан или просто в торговый центр – к тебе обязательно кто то подойдет и скажет: «Мы за тебя болеем! Давай, побей рекорд Гретцки».

– Класс! Скажи, а ты можешь вообще в Вашингтоне просто выйти пообедать? Мне кажется, что нет. Мне кажется, тебя на фотографии-автографы разорвут.

– Нет, там спокойно. Я же не Леонардо ДиКаприо. Спокойно можно пойти в ресторан. Там нет такого ажиотажа, который мы видели: «Вау! Смотрите».

– А где спокойнее – в Вашингтоне или в Москве – тебе сходить с семьей в ресторан?

– Ну и там, и там. Все спокойно, никто не разрывает. Может, подойдет один сфотографироваться, и все.

– Недавно появилась новость, что твоя джерси стала самой продаваемой в этом сезоне. Круто.

– Уже два года подряд, кстати.

– Не будь ты хоккеистом – чью джерси ты бы хотел купить? Идешь на хоккей – и ааааа: «Вот эту джерси как бы повесил себе в спальне или в кабинете».

– Да я бы все скупал, если бы были финансы и возможности. Мы один раз отдыхали в Испании, когда мне было 12 лет. И мы пошли на рынок. А я фанат «Барселоны» с детства.

Когда там играли Ривалдо, братья Де Бур – все майки, которые там висели... Я попросил папу, царство ему небесное, купить. Он такой: «Саш, ну это же дорого». Я такой: «Пап, ну это же «Барселона».

– Усложняем задачу. Все-таки нужно выбрать одну джерси из действующих игроков.

– Я бы взял, конечно, Коннора Макдэвида.

– Сколько стоит сейчас джерси в Америке?

– Разные есть вариации. Есть настоящие игровые adidas...

– И паленка.

– Ну и паленка, да. Настоящие, думаю, стоят где-то 270 долларов, а обычная – 120-140.

– А из российских футболистов чья бы тебе футболка...

– ... Точно не пригодилась.

– В коллекцию...

– А у меня есть...

– Выходишь из душа, а она вместо полотенца.

– Ну нет. Надо же всех уважать, правильно? Зачем так резко и грубо?

– То есть Карпина не надо тебе футболку?

– Ну если у него еще осталось со сборной России, я бы с удовольствием ее взял.

– Кстати. А из действующих футболистов?

– У меня есть Дзюбы, Глушакова, Смолова...

– Не. Из футболистов!

– Ладно, я промолчу.

– Подожди, я вот относительно недавно читала твое интервью. Уж не знаю, насколько ты это говорил или нет, но ты сказал о том, что твой любимый российский футболист – Константин Тюкавин. Это так?

– Ну, один из. Но нет, там не так было. Спросили, кто больше всего нравится из московского Динамо? Вот я сказал, что Тюка, потому что талантливый, воспитанник. И дай бог, чтобы у него все получилось.

– Но его футболку ты бы купил?

– А у меня есть.

В шоу было очень много попыток – удачных и не очень – в шутки. Например, хотели сравнить три аббревиатуры – РПЛ, НХЛ и НБА, задавая Овечкину странные вопросы с довольно очевидными даже для футбольных болельщиков ответами.

– Бывает, что на домашние матчи «Вашингтона» собиралось когда-нибудь не более 207 болельщиков?

– [Во время ковида] мы играли при пустых трибунах, они сделали, чтобы было все красиво: распечатали фотографии на картонках и ставили по [секторам].

Были еще вопросы про русскую речь с трибун (спойлер: которой нет) или про то, есть ли привычка курить кальян в НХЛ после матчей (спойлер: такого тоже нет) – но все было как-то в молоко. В итоге дошутились до того, что в баскетболе многое дозволено в плане отдыха, а значит Гуф – баскетболист НБА. Но все это разгоняли сами ведущие – Овечкин молча наблюдал за их не самым уморительным штурмом.

Смосби/Кролов, письмо себе и дженга

Заметную часть программы занимали конкурсы. Сначала объединили фотографии знаменитых футболистов с хоккеистами в одного человека – и Овечкин должен был угадать, кто это.

Затем достали интервью 2008 года – и Овечкин должен был ответить на те же вопросы, что и 15 лет назад. Он почти слово в слово повторил свои ответы.

– А если бы была такая возможность – написать сообщение или голосовуху и отправить себе на 15 лет назад или даже в 2004-й, год твоего драфта. Тому Саше Овечкину, который, как я помню из фильма «Величие», жил вообще чуть ли не в подвале отеля с маленьким окном и сидел, не понимал, что делать. И представляешь: тебе приходит сообщение от тебя нынешнего, что бы ты себе написал?

– Хороший вопрос.

– Покупай биткоины!

– Да, покупай биткоины и вкладывайся в Apple. Да. И забывай про хоккей.

Среди конкурсов была еще проверка, как внимательно Овечкин следит за тем, что происходит на родине. Вопросы были из серии «Кто сейчас ведет программу «Пусть говорят»?», «Кого тренирует Мостовой?» и «Сколько стоит проезд в метро», но все опять скатилось в шутки и разговоры без его участия.

Самым зрелищным конкурсом получилась хоккейная дженга с юморесками ведущих в стиле «У меня у первого не упадет» или «Не тряси стул» – «Я такое последний раз на анализах слышал». Но в целом действительно напряженное действие закончилось на том, что у программы просто закончились шайбы для пирамиды – и проигравшего так и не определили.

Была еще игра с угадыванием футболиста по фактам (Овечкин выбил два правильных ответа – Жиру и Индзаги), а также надо было в известных персонажах опознать загаданных игроков.

Но и на этом конкурсы не закончились. Ведущие устроили соревнования по ответам на вопросы как Овечкин (надо было угадать, что он сказал бы при нем же) – и там выяснилось, что любимый алкогольный напиток Александра – это пиво, а в его автопарке есть две «Оки»!

Лига чемпионов-2023, хитрости, «спартаковский» ромбик

Ведущие в целом недолго держались – в итоге все равно пришли к обсуждению футбола. Хотя и он неожиданно вышел на вопросы про хоккей. Для зрителей ответы покажутся банальными и очевидными, но эта аудитория, кажется, удивилась.

– Вот за кого ты болеешь, кроме «Барселоны»? Вот нет «Барселоны»...

– Я болею за красивый футбол.

– То есть оба полуфинала Лиги чемпионов тебе не понравились?

– Нет, почему? Мне очень понравилось. Я просто вчера был уставшим. Посмотрел, как «Интер» забил два мяча, и лег спать.

– А там больше ничего и не было.

– Поэтому я ничего не пропустил. А вот «Реал» и «Сити» – это была интересная игра.

– А скажи, пожалуйста, кто из этих четырех, если не болеть, по прогнозам, по форме, по игре ближе к кубку?

– Как только началась игра «Манчестера» и «Реала», я думал, «Манчестер» просто их разорвет: шквал атак – шесть, по моему, ударов в створ против одного. Но по игре уже во втором тайме было видно, что «Манчестер» чуть-чуть подустал и поэтому никто не выиграл.

– Мне кажется, что ты правильно сказал. Казалось, что «Манчестер» сейчас отгрузит, будет какая-то невероятная... Но, на мой взгляд, Анчелотти – это такая футбольная лиса. Это самый хитрый тренер, который, как бы у него команда ни менялась по возрасту, по составу, всегда держит ее в топе за счет своих хитростей.

Кто самый хитрый хоккейный тренер, с которым ты сталкивался? По ту сторону команды или внутри команды? Вот прям человек, который взломал хоккей.

– Ну, во первых, у нас не один тренер делает установку на игру – у нас очень большой штаб. И у нас хитрый штаб. Свои штучки могут сделать...

– А что за хоккейные приемчики есть такие?

– Там много приемников. Например, если ты, допустим, стоишь в круге вбрасывания, можно наступить, как Маршанд несколько раз делал, игроку на клюшку – и надо было уезжать, меняться.

– Ничего себе. Разве не свистит арбитр?

– Ну как... Кто свистнет, кто не свистнет. Допустим еще, если проброс шайбы – понятное дело, в зоне атаки нас закружили – и нужно хотя бы там еще пять-семь секунд на восстановление, то центральный нападающий ставит сразу на вбрасывание крайнего. Тот специально начинает толкать, чтобы судья сказал: «Все, давайте смена». Пока пересменка на точке идет – ты отдыхаешь.

– Саш, скажи, а вот просто интересно: для тебя вообще сенсация, что «Бостон» вылетел? Все вообще в начале года говорили, что «Бостон» собрал лучшую команду.

– Ну не в начале года, в начале года в них никто не верил, но...

– Вот после после дедлайна...

– После дедлайна, да. Они, конечно, собрали очень много, но отдали очень много своих драфт-пиков на будущее.

– Орлова, по-моему, забрали.

– Да, взяли Димку. Я, кстати, когда мы вылетели, сразу позвонил Димке, сказал: «Давай, удачи, будем болеть».

– «Давай удачи, через неделю жду тебя в Москве».

– Но он сейчас в Вашингтоне почему-то, а не в Москве.

– Скажи, а вот сейчас из тех, кто остался, какой твой прогноз? Кто будет чемпионом?

– Ну, я особо так не смотрю. Очень сильная «Каролина». От «Флориды» никто не ожидал, но там Серега Бобровский тащит команду просто на ушах.

– Но все мечтают, наверное, чтобы «Эдмонтон» выиграл?

– Кто мечтает? (Обращается к зрителям в студии) Кто то из вас мечтает, ребят, чтобы «Эдмонтон» выиграл?

– Я тебе скажу честно, что как человек, который делает ставки, весь год, кроме «Вашингтона», болею за «Эдмонтон». Они больше всех голов забивают, просто играют в безбашенный хоккей.

– Плей офф и обычный сезон – вообще другая игра. Когда мы выиграли Кубок Стэнли, в нас тоже никто не верил. Мы вообще еле попали. Но опять же моменты, удача – все это должно быть на твоей стороне, чтобы пройти хотя бы первый раунд, а дальше уже по накатанной. И самое главное, чтобы в команде, которая у тебя есть, все знали свою роль, на себя не тянули одеяло.

– Я знаю, у тебя очень мощный ритуал – ты заряжаешь команду [перед матчем]. У вас там с каждым есть свои какие-то фишечки, мулечки такие. Есть куча всяких ритуалов. У тебя какой любимый вообще?

– Вот когда мы с Оши, допустим – наш ритуал.

Вообще там у всех [есть]. Мы так смеемся постоянно после того, как делаем ритуалы – потому что мы выглядим как шайка дебилов.А так... Каждый подходит.

Допустим, у нас есть Мартин Фегервары – он когда ко мне подходит, я говорю: «Shots of martini». И мы сначала якобы выпиваем, а потом отбиваем рукой. Как-то так.

– Нас в комментариях очень просили узнать, что связывает тебя со «Спартаком» по флорболу.

– А, да, было такое: мне лет 12... Хотя нет, больше было. В общем, неважно. Это получилось так. Дворец спорта «Динамо» на улице Лавочкина. Там проходил какой-то турнир, и играл, по-моему, «Спартак». Ну и все. Отец подходит к тренеру, говорит: «Можно, чтобы Саша поиграл?» – «Да-да, конечно». Ну я пришел, всех разорвал и ушел.

На самом деле очень тяжело: нужно бегать, нужно владеть клюшкой – все это не по льду, не помню, там паркет, по-моему.

Я даже помню, кто-то выставлял в соцсетях кадр, на котором мы делали командную фотографию. Меня там отметили. Я такой: «Да, серьезно. это было».

– И у тебя там прямо ромбик спартаковский?

– Ну, конечно, конечно. Ты же играешь.

– О, ничего себе! «Спартак» может занести себе в коллекцию.

Блиц. А потом еще блиц

Разумеется, по ходу программы не обошлось без рубрики коротких вопросов и ответов. Причем ее устроили сразу в двух форматах – в середине программы и ближе к концу.

– Лучший фильм?

– Гладиатор.

– Лучший напиток?

– Кока-Кола.

– Лучшая машина?

– ...времени. Ха!

– «Мерседес».

– Лучший футболист?

– Месси.

– Лучшая часть женского тела?

– Глаза.

– Лучшая часть клюшки?

– Затылок (та часть что переходит в черенок – Sports.ru).

– Лучшее блюдо с мясом?

– Бефстроганов.

– Лучшее место в самолете?

– Переднее.

– Лучшее, что могут дать дети родителям?

– Здоровье.

– Лучшее, что может дать мужчина женщине?

– Любовь.

– Какая любовь? Карточка!

– Стоп, стоп, стоп! Ну я же не могу это все озвучить прям так.

– Лучшая мотивация?

– Быть лучшим.

– Лучшее средство от лени?

– Спортзал.

– Лучший вид спорта после хоккея?

– Футбол.

– Лучшее времяпрепровождение после выигранного матча?

– О, из зала сказали: бар.

– Лучшее времяпрепровождение после проигранного матча?

– Там же.

– Лучший спортсмен из лучших?

– Майкл Джордан.

– Мне интересно, чтобы ты выбрал символическую сборную хоккеистов за все время. Вот ты центрфорвард и кто еще четыре человека в твоей команде?

– С кем бы ты вышел на поле против... Ну, я не знаю, против инопланетян. Игра на жизнь планеты в хоккей.

– Фетисов. Вратарь? Давайте возьмем Набокова.

– Лолиту читали.

– Не обязательно наших, там иностранцы могут появиться.

– А мне нормально с ними будет. В защите – Фетисов и Андрей Марков. В нападении – я, Сергей Федоров и Александр Семин.

– Москва или Вашингтон?

– Москва.

– «Динамо» или «Кэпиталс»?

– «Динамо».

– Побить Гретцки или еще раз выиграть Кубок Стэнли?

– Кубок Стэнли!

– Кубок Стэнли или «Динамо» – чемпион по футболу?

– Ммм... Фух. Эх... Давай Кубок Стэнли. Это будет уже три Кубка Стэнли.

– Гол или голевая передача?

– Гол.

– Голевая передача или хорошая драка?

– Голевая передача.

– Брюнетки или блондинки?

– Брюнетки.

– Секс или хоккей?

– Секс.

– Бургер или салат Оливье?

– Бургер.

– Блины или хот-дог?

– Смотря какой хот-дог.

– Давай, какой твой? Дримкаст хот-дог!

– Такая жирная сосиска, длинная. Белый хлеб поджаристый, огурчики. Горчица. Кетчуп. И еще стакан хорошего холодного пива.

– Дальше возвращаемся: Малкин или Кузнецов?

– Кузнецов, конечно.

– Малкин или Толкин?

– Малкин.

– Быстрая или безопасная езда?

– Безопасная.

– «Мерседес» или БМВ?

– «Мерседес».

– В туфлях на лед или в тапочках к президенту?

– В тапочках к президенту.

– Шайбой в глаз или по зубам раз?

– И то, и то было.

– Продолжи фразу: «Моя цель – ...»

– Быть лучшим.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников; Gettyimages.ru/Julian Finney; AP Photo/Nick Wass, Karl B DeBlaker, Frank Franklin II; Instagram/aleksandrovechkinofficial; VK/fcdm_official, twitter.com/IFF_Floorball