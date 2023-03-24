21 комментарий

821-й гол Овечкина в НХЛ: перехватил шайбу, убежал от всех и обыграл Худобина. Он еще может выбить полтинник в сезоне
Но придется очень постараться.
Конец регулярки для «Вашингтона» максимально неоднозначный: с одной стороны с такой игрой просто стыдно появляться в розыгрыше Кубка Стэнли, с другой – до зоны уайлд-кард вроде рукой подать, соперники тоже дают осечки. И вроде можно побороться, но «Кэпс» умудряются влететь даже «Коламбусу» дома.
Поэтому давать прогнозы на следующий матч – с «Чикаго» – было просто бесполезно – в этом сезоне не угадать, с какой ноги «столичные» встанут.
Овечкин забил гол №821 – в нетипичном стиле
В четверг, кажется, с правой: «Вашингтон» быстро открыл счет, сразу же забросил вторую, а после перерыва дело вообще пошло в сторону разгрома. Забил даже вернувшийся после травмы Джон Карлсон – и если защитник три месяца не читал новости и не смотрел результаты, мог сегодня подумать, что у команды все в порядке.
«Кэпс» были настолько мощны в этот вечер и уверены в себе, что Овечкин мог себе позволить чутка пожонглировать шайбой во время матча.
Разумеется, только этим не ограничилось. Практически все описание нового гола Ови вы уже прочитали в заголовке. Просто посмотрите, как 37-летний нападающий в конце третьего периода легко уходит от погони:
Мчавшемуся за ним Сету Джонсу, к слову, всего 28. И это был последний гол в матче.
Вообще Овечкин должен был забивать раньше, но заблокированная попытка его броска превратилась в голевую передачу на Манту. Ассист в эпизоде получил и Кузнецов за выигранное вбрасывание.
У Александра – 41 гол в 67 играх. Про «Морис Ришар Трофи» думать бессмысленно, а вот об очередном полтиннике – и, соответственно, единоличном рекорде по количеству сезонов с 50 шайбами – можно аккуратно помечтать. Но здесь нужно выдержать идеальный график: на 9 шайб осталось 9 матчей регулярки. С одной стороны – Ови вышел из пикового возраста, когда мог сделать это закрытыми глазами. С другой – у него 5 голов в 5 последних матчах. Что ему помешает сделать 14 в 14?
Кажется, капитан «Кэпиталс» в конце чемпионата снова заберет все внимание лиги на себя – независимо от того, получится достать до 50 или нет.
Худобин провел первый матч в сезоне. Не очень удачно
«Чикаго» уже давно гарантировал себе ранний отпуск в сезоне и драфт-лотерею за Бедарда, поэтому не то чтобы игроки рвут жилы в каждом матче ради победы. В таких обстоятельствах могут спокойно проверить в деле Антона Худобина, который весь сезон провел в АХЛ и которого на дедлайне выменяли из системы «Далласа».
В последний раз вратарь играл в НХЛ аж в январе 2022-го – и уже на 11-й минуте стало заметно, что немного отвык от такого уровня. Подобных ошибок здесь не прощают.
Конор Шири открыл счет в матче на 11-й минуте – и с этого момента кошмар для «Чикаго» начался. Через 18 секунд Манта забьет тот гол, о котором говорилось выше. Всего у Худобина за вечер 22 сэйва с 28 бросков.
Кажется, его акции могут упасть после такого матча – и речь не только о Северной Америке, но и о КХЛ, куда Антон собирался возвращаться. Теперь у менеджеров клубов есть аргумент, чтобы сбить сумму в контракте при первоначальных переговорах с агентом.
Возможно, у Худобина еще будет шанс реабилитироваться и проявить себя в «Чикаго». Как должен он быть и у Никиты Зайцева, контракт которого вообще до конца сезона-2023/24. Сегодня защитник забросил свою первую шайбу за новую команду – это был единственный гол «Блэкхокс» в матче.
«Вашингтон» и Овечкин способны на чудо?
Мы уже говорили, что у Овечкина есть теоретический шанс зацепиться за рекордный полтинник. Но и у «Вашингтона» есть шанс зацепиться за не рекордный, но плей-офф: прямо сейчас у команды 76 очков после 73 игр, у последней путевки уайлд-кард, которая пока принадлежит «Питтсбургу» – 80 очков после 72 игр.
Из 9 последних матчей регулярки – 4 с прямыми конкурентами в гонке за плей-офф: «Пингвинс», «Флорида» и дважды «Айлендерс». Есть шанс пободаться?
Причем, матч с «Питтсбургом» уже ближайший – в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени. Кажется, давненько встреча Кросби и Овечкина не вызывала такого интереса.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 марта, 02.00, «Capital One Arena»
- 1:0 – 10 Шири ()
- 2:0 – 10 Манта (Кузнецов, Овечкин)
- 3:0 – 21 Дауд (Протас)
- 4:0 – 28 Бэкстрем (Карлсон, Строум)
- 5:0 – 41 Карлсон (Строум, Бэкстрем)
- 5:1 – 43 Зайцев (Джонсон, Дикинсон)
- 6:1 – 54 Овечкин ()
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Фото: East News/Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP; REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports
Гостевые голы (Самый Злой Гость) - 417! (Гретцки - 402),
Голы в большинстве (Лучший Экзекутор) - 298 (Андрейчук - 274),
В комбинации двух номинаций Гостевые голы в большинстве
(Ждите в гости Экзекутора!) Ови, естественно, тоже рекордсмен - 149 (Б. Халл - 124).
Первые Голы в матче (Самая Быстрая Открывашка) - 140! (135 - Ягр)
Ови лучший и в комбинации двух номинаций. Ови Самый Злой Гость Бьющий Первым. Он 66 раз открывал счёт в гостевых матчах! (Б. Халл - 65)
Голы в овертаймах (Решала-победитель) -25 (Кросби - 20),
Верный Однолюб - 821 за одну команду Вашингтон (786 - Хоу, Детройт).
Броски в створ (Пуля от Ови!) - 6342 (Бурк – 6209)
Также станет лучшим в номинациях:
Победные Голы (Победитель) (сейчас у Ови 124, 135 - Ягр),
Голы в пустые ворота (С Ним Не Рискуй!) (Ови-54, Гретцки-56. Если только из них гостевые, то 34-30 в пользу Ови!). Забил 4 подряд в пустые, тоже рекорд, как и у Наместникова, но в трех матчах подряд!
Ну а Хиты (Не Стой на Пути!) - характер, харизма и фишка Ови! По хитам он скорее всего будет третий но в комбинации с результативностью это просто уникальная гремучая смесь!
А через два года Ришар-Гретцки(894)-Ови - 895!
И, конечно, левый круг, Офис Ови, должен быть переименован в Ovis Оffice! (Что уже произошло на тренировке Вашингтона, где Ови встречался с детьми)
Будет время, когда фанатам, как и 17 лет назад предложат выбрать название сезонного приза НХЛ Ови Трофи, по гостевых рекордным номинациям Овечкина, например: Gr8Trophy, GrEight Trophy , Alexander The Great Eight Trophy, или просто Ovi Trophy!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!!
Сезон21-22, 36л - Ови - 50 - рекорд взят (48- Селянне, 2007)
Сезон22-23, 37л - Ови - 41+ - рекорд взят (40 - Бьюсик,1973)
Сезон23-24, 38л - Ови - 40+ (прогноз рекорда, 37 - Б.Халл,2003)
Сезон24-25, 39л - Ови - 40+ (прогноз рекорда, 39 - Г.Хоу,1968)
Сезон25-26, 40л - Ови - 44+ (прогноз рекорда, 44 - Г.Хоу,1969)
Трудно будет забить 44 гола в 40летнем возрасте, как Хоу, ведь общий рекорд Гретцки 894 уже будет побит!
Если Ови далее каждый сезон будет забивать не менее 44 шайб, чтобы быть самым голевым ветераном в НХЛ, тогда у него к концу контракта в 40летнем возрасте будет 956 голов!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!!
2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра
2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры
2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры
2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр
2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры
2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр
2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр
2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр
2013/14 - 79 очков (51+здесь28), 78 игр
2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра
2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр
2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры
2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры
2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра
2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр
2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр
2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр
2022/23 - 71 очк... (41+30), 67 игр...(идет, ещё 9 игр)
Всего - 1481 очк. (821+660), 1340 игр.
Всего 18 сезонов.
Ови может набрать в этом сезоне 80 очков!
Будет 13й сезон с очками 1+ за игру, лучший среди наших Малкин - 14 сезонов.
Ови сыграл 17й сезон с голами 30+, рекордный, как у Гартнера!
Отсечку 35 голов тоже сделал рекордной, догнал того же Гартнера, 14 сезонов!
Ови сыграл 13й сезон с голами 40+ , стал единоличным рекордсменом, у Гретцки - 12!
Ови уже единоличный рекордсмен по сезонам 45+ голов, будет 13й сезон!
Посмотрим, будет ли? 10й сезон с голами 50+, рекорд единоличный, у Гретцки, Босси и Ови сейчас по 9 сезонов.
Болеем за Ови и следим за его рекордами!!
Не было бы пропусков матчей по известной причине - возможно еще
Тут нужно в оставшемся графике игр пару матче по 2 и более шайб забить.