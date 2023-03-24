21 комментарий

Но придется очень постараться.

Конец регулярки для «Вашингтона» максимально неоднозначный: с одной стороны с такой игрой просто стыдно появляться в розыгрыше Кубка Стэнли, с другой – до зоны уайлд-кард вроде рукой подать, соперники тоже дают осечки. И вроде можно побороться, но «Кэпс» умудряются влететь даже «Коламбусу» дома.

Поэтому давать прогнозы на следующий матч – с «Чикаго» – было просто бесполезно – в этом сезоне не угадать, с какой ноги «столичные» встанут.

Овечкин забил гол №821 – в нетипичном стиле

В четверг, кажется, с правой: «Вашингтон» быстро открыл счет, сразу же забросил вторую, а после перерыва дело вообще пошло в сторону разгрома. Забил даже вернувшийся после травмы Джон Карлсон – и если защитник три месяца не читал новости и не смотрел результаты, мог сегодня подумать, что у команды все в порядке.

«Кэпс» были настолько мощны в этот вечер и уверены в себе, что Овечкин мог себе позволить чутка пожонглировать шайбой во время матча.

Разумеется, только этим не ограничилось. Практически все описание нового гола Ови вы уже прочитали в заголовке. Просто посмотрите, как 37-летний нападающий в конце третьего периода легко уходит от погони:

Мчавшемуся за ним Сету Джонсу, к слову, всего 28. И это был последний гол в матче.

Вообще Овечкин должен был забивать раньше, но заблокированная попытка его броска превратилась в голевую передачу на Манту. Ассист в эпизоде получил и Кузнецов за выигранное вбрасывание.

У Александра – 41 гол в 67 играх. Про «Морис Ришар Трофи» думать бессмысленно, а вот об очередном полтиннике – и, соответственно, единоличном рекорде по количеству сезонов с 50 шайбами – можно аккуратно помечтать. Но здесь нужно выдержать идеальный график: на 9 шайб осталось 9 матчей регулярки. С одной стороны – Ови вышел из пикового возраста, когда мог сделать это закрытыми глазами. С другой – у него 5 голов в 5 последних матчах. Что ему помешает сделать 14 в 14?

Кажется, капитан «Кэпиталс» в конце чемпионата снова заберет все внимание лиги на себя – независимо от того, получится достать до 50 или нет.

Худобин провел первый матч в сезоне. Не очень удачно

«Чикаго» уже давно гарантировал себе ранний отпуск в сезоне и драфт-лотерею за Бедарда, поэтому не то чтобы игроки рвут жилы в каждом матче ради победы. В таких обстоятельствах могут спокойно проверить в деле Антона Худобина, который весь сезон провел в АХЛ и которого на дедлайне выменяли из системы «Далласа».

В последний раз вратарь играл в НХЛ аж в январе 2022-го – и уже на 11-й минуте стало заметно, что немного отвык от такого уровня. Подобных ошибок здесь не прощают.

Конор Шири открыл счет в матче на 11-й минуте – и с этого момента кошмар для «Чикаго» начался. Через 18 секунд Манта забьет тот гол, о котором говорилось выше. Всего у Худобина за вечер 22 сэйва с 28 бросков.

Кажется, его акции могут упасть после такого матча – и речь не только о Северной Америке, но и о КХЛ, куда Антон собирался возвращаться. Теперь у менеджеров клубов есть аргумент, чтобы сбить сумму в контракте при первоначальных переговорах с агентом.

Возможно, у Худобина еще будет шанс реабилитироваться и проявить себя в «Чикаго». Как должен он быть и у Никиты Зайцева, контракт которого вообще до конца сезона-2023/24. Сегодня защитник забросил свою первую шайбу за новую команду – это был единственный гол «Блэкхокс» в матче.

«Вашингтон» и Овечкин способны на чудо?

Мы уже говорили, что у Овечкина есть теоретический шанс зацепиться за рекордный полтинник. Но и у «Вашингтона» есть шанс зацепиться за не рекордный, но плей-офф: прямо сейчас у команды 76 очков после 73 игр, у последней путевки уайлд-кард, которая пока принадлежит «Питтсбургу» – 80 очков после 72 игр.

Из 9 последних матчей регулярки – 4 с прямыми конкурентами в гонке за плей-офф: «Пингвинс», «Флорида» и дважды «Айлендерс». Есть шанс пободаться?

Причем, матч с «Питтсбургом» уже ближайший – в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени. Кажется, давненько встреча Кросби и Овечкина не вызывала такого интереса.

Регулярный чемпионат

Фото: East News/Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP; REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports