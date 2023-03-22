Праздник для Ови.

Есть вещи, которым никогда не устанешь поражаться – например, умению североамериканцев делать крутой праздник вокруг каких-то важных успехов спортсменов. «Вашингтон», пусть и с запозданием, отметил достижение своего капитана Александра Овечкина, который в середине декабря сначала забросил 802-ю шайбу и вышел на второе место в списке снайперов за всю историю НХЛ.

Вероятно, церемонию организовали только сейчас из-за смерти отца – наверняка сам Ови хотел собрать всех родных и близких, а когда стало понятно, что этого не произойдет, идею отложили. До этой ночи.

Клуб очень ярко поздравил капитана с историческим достижением – и если такая движуха на 800-й гол и обгон Горди Хоу, то сложно представить, какой масштаб будет после 895-й шайбы в карьере Александра Великого.

«Кэпс» сделали очень солидную церемонию

«Вашингтон» с самого утра по восточному времени начал раскручивать этот особый день для Овечкина – в клубных соцсетях поменялись юзерпики и обложки на графику с цифрой 802, а затем пошли видео с высказываниями партнеров, владельца клуба и даже соперников – Коннора Макдэвида, Остона Мэттьюса, Патрика Кэйна, Патриса Бержерона, Джонни Годро, Александра Баркова.

Особенно круто разлетелся ролик с поздравлениями от капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби: «Это невероятно, как ты продолжаешь забивать голы. И я знаю, что ты припас еще очень много. Продолжай в том же духе!».

Когда понимаешь, игрой какого крутого поколения хоккеистов мы наслаждаемся, становится даже как-то теплее.

На арене «Кэпс» подготовили специальный трон из шайб – их ровно 802. Во время приезда на игру Ови встречали болельщики, а на разминку вся команда вышла в свитерах с цифрой «8».

Наверняка весь этот день для русского форварда – один из самых особенных в карьере. Потому что дальше началась очень достойная церемония, во время которой было показано классное видео с яркими хайлайтами его карьеры – к выходу на второе место в строчке снайперов. Прикольно, что ролик озвучил его давний партнер Никлас Бэкстрем.

После этого Александру начали вручать подарки: от НХЛ – хрусталь с гравировкой о 800-м голе, советская клюшка со времен Суперсерии-1974, которую в свое время подарили Горди Хоу, и шайба, которой он забил первый гол в той серии. Бэкстрем и Оши вручили Ови цепочку с кулоном – на одной стороне надпись GR800, на другой – шайбы, а на ребре все те же цифры – 8 и 800.

Отдельно от клуба он получил достаточно объемный трофей с цифрой 800 и клюшкой, а сыновьям Илье и Сергею досталось по специальной клюшке, которые сделаны в том же стиле.

Тед Леонсис и Марк Хоу презентовали огромную картину, на которой изображены Овечкин и Горди Хоу. Сам факт того, что Ови в одном ряду с такими легендами и ему устраивают такие чествования – это уже кайф.

Не пожалейте времени и оцените 13-минутный видос всей церемонии. Это было очень трогательно, и такие моменты здорово показывают величие Овечкина.

Ови забил уже на 6-й минуте – помог соперник

Праздник продолжился и в самом матче – команды сыграли суперрезультативно, а Овечкин не стал надолго откладывать голы и отличился еще в первом периоде. Самое интересное, что он отдавал передачу на пустые Дилану Строуму, но ее подправил в собственные ворота Ник Бланкенбург. После повтора с камеры над воротами похоже на то, что Строум если и не задел шайбу, то точно помог это сделать защитнику «Коламбуса».

В общем, гол номер 820 получился курьезным, как и весь матч. «Кэпиталс» всю игру вели в счете – сначала 3:0, потом 4:2, 5:3 и даже 6:5, но умудрились пропустить на последней минуте, а потом и в овертайме.

Хотя на турнирные перспективы «столичных» это никак не влияет: это третье поражение подряд и шестое за последние восемь матчей. «Кэпс» почти наверняка пролетят мимо плей-офф: им осталось 10 игр – в то время, как основные конкуренты в лице «Флориды» и «Питтсбурга» отрываются на 4-5 очков и имеют 1-2 матча в запасе. Тут надо не только самим набирать как можно больше очков, но и надеяться на осечки соперников.

Овечкин побил крутой рекорд Гретцки

По регуляркам с 20+ голами Ови прилично отстает от Хоу (18 против 22), с 30+ и 50+ голами он в одном удачном сезоне от рекорда, а вот по годам с 40+ шайбами он сегодня обошел Гретцки. Этот гол «Коламбусу» стал для Александра 40-м в чемпионате-2022/23, и теперь он вышел на чистое первое место – у Уэйна было 12 таких сезонов, а у Овечкина теперь 13. И это просто фантастика!

Причем отдельно подсчитали, что у него теперь и новое достижение по сезонам с 40+ голами в возрасте старше 30 лет. Фил Эспозито 5 раз выбивал 40, а Овечкин – 6.

Вообще такая результативность для 37-летнего игрока впечатляет. Он стал всего пятым игроком за всю историю НХЛ, которому удалось забить 40 и более голов в возрасте 37+. Ранее это делали Фил Эспозито, Брендан Шенахан, Джонни Бьюсик и Горди Хоу – первые трое как раз забили свои 40 с лишним в 37 лет, а Мистер Хоккей сделал это в 40 лет.

До полтинника Ови в этом сезоне вряд ли дотянет, но у него еще будут шансы попытаться поставить рекорд по сезонам с 50+ шайбами. Хотя даже если этого не произойдет, это не отменит того, что у Овечкина просто великолепный путь в хоккее. Сейчас куда интереснее, когда завершится главная гонка в карьере русской машины – до Гретцки остается 74 гола.

Фото: REUTERS/Brad Mills-USA TODAY Sports; Twitter/Capitals