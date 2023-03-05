15 комментариев

До Гретцки 79 шайб.

«Вашингтон» в дедлайн немного изменился и ночью провел первую игру с обновленным блоком обороны – сразу трое новичков-защитников дебютировали за «Кэпс». Соперник был вполне подходящий для тренировки новых связок в защите: «столичные» прибыли в Сан-Хосе и в итоге знатно покуражились.

Хотя начиналось все очень даже так себе: к первому перерыву «столичные» горели 0:2, но потом забили по четыре во втором и третьем периодах. Интересно, что главный тренер «Шаркс» Дэвид Куинн уже из подтрибунки наблюдал за тем, как его команда разваливается. Он был удален до конца игры за оскорбление судей, а его спич был особенно эмоциональным. Даже не надо уметь читать по губам, чтобы понять, что fuck там употребляется через раз.

Дубль Овечкина эмоционально добил «акул»

В середине третьего периода «Сан-Хосе» отыграл один гол – счет стал 5:3, и в современной НХЛ такой отрыв вообще не безнадежен, тем более что оставалось играть почти 11 минут. Но ровно через 9 секунд после этого гола Александр Овечкин дал понять сопернику, что на камбэк рассчитывать не стоит. Забавно, что «Кэпс» даже проиграли вбрасывание после пропущенной шайбы, но это не помешало быстро вернуть прежнюю разницу в счете.

Самое удивительное – Ови забил из круга вбрасывания, но не из левого! Том Уилсон через борт отдал своему капитану, а Овечкин напомнил всем, что у него идеальный по точности бросок из любых позиций, не только из офиса.

Через 7 минут он забил второй гол и окончательно прибил «Сан-Хосе». На этот раз Овечкин своевременно открылся на пятаке под пас из-за ворот. Хотя вот эта перепасовка через пятак многое говорит об игре «Шаркс» в своей зоне.

+1 вратарь, +3 ассистента, -2 гола до Гретцки

НХЛ к 800-му голу Овечкина готовила отдельную брошюру с его различными достижениями – среди прочего там было количество вратарей, которым он забивал, и количество игроков, с чьих передач он забивал. Так вот теперь обе цифры увеличились: Каапо Кяхкенен стал 168-м кипером, а все три новых защитника «Кэпиталс» – Расмус Сандин, Габриэль Карлссон и Винсент Айорио – записали на свой счет по передаче в голах Овечкина.

Об этих и других фактах вы можете узнать в комментария к новости от легенды Sports.ru Духа Хлебонасущенского. Пока же с гордостью можно отметить, что до Гретцки остается 79 шайб – не так много, как кажется, и все же впереди долгий путь.

В любом случае, радует, что февраль закончился. По статистике именно в этом месяце у Овечкина наименьшая результативность. В этом году его февральский спад наложился на трагические обстоятельства в семье, поэтому остается надеяться, что в марте Александр будет стабильно радовать нас своими голами.

«Вашингтон» оживает после серии поражений

«Столичные» за время отсутствия Овечкина посыпались и потерпели шесть поражений подряд. Ови вернулся, и команда потихоньку начала приходить в себя, об этом хорошо говорят три победы в последних четырех матчах. Правда, 15 пропущенных шайб на этом отрезке – все-таки многовато. С другой стороны, в атаке стало куда веселее: 21 гол за 4 игры.

Правда, в гонке за место в плей-офф все самое интересное еще впереди. На место в первой тройке дивизиона, если смотреть правда в глаза, «Кэпс» уже не претендуют. Однако за позицию в уайлд-кард побороться еще можно – отставание от «Питтсбурга» и «Айлендерс» составляет 3 и 4 очка соответственно, но у «Пингвинс» и других конкурентов вроде «Баффало» и «Оттавы» есть 2-3 игры в запасе.

Как бы то ни было, но задачи «Вашингтона» на ближайшие годы понятны и из непопадания в плей-офф трагедии никто делать не будет. Бороться за кубок этой команде будет невероятно тяжело, поэтому главная цель – поддержать Овечкина в гонке за Гретцки, по возможности сохраняя боеспособную команду.

Фото: East News/AP Photo/Jeff Chiu; REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports