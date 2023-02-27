10 комментариев

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Овечкин наконец-то забил! Но в битве за плей-офф дерзкая молодежь «Баффало» укатала ветеранов «Вашингтона»

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Гол №813 и хет-трик Дилана Козенса.

Сначала главное: Александр Овечкин забил. Он не забивал почти месяц – там были разные обстоятельства, в том числе самые печальные – но даже в матчах (6) пауза получилась внушительной. И вот он забил. Гол №813, смотрим:

Этот гол стал для Овечкина юбилейным – 40-м – в матчах с «Баффало». Увы, он получился не самым важным – хотя в какой-то момент была иллюзия, что «Вашингтон» затеял камбэк, но не срослось.

Восстание «Вашингтона» подавлено 

Не прошло и суток с того момента, как мы написали, что «Вашингтон» восстал – по мотивам яркой победы над «Рейнджерс», первой за две недели. Что ж, «Баффало» восстание «столичных» подавил, причем в буквальном смысле.

«Вашингтон» весь матч объективно проигрывал в скорости. Во-первых, потому что это самая возрастная команда, и играла она – против самой молодой. Во-вторых, потому что «столичные» играли буквально вчера, а у «клинков» был день отдыха. Как это тяжело, «Баффало» мог убедиться как раз в предыдущем матче с «Флоридой», когда для победы Крэйгу Андерсону пришлось выловить полсотни бросков. Как итог, «Кэпиталс» в этом сезоне в «бэк-ту-бэк» проиграли 6 матчей из 8. Точнее, теперь уже – 7 из 9. 

Кузнецов и Миттелстадт исполнили невероятной красоты передачи чужим

«Сэйбрс» очень легко создают моменты не только у чужих ворот, но и у своих. Их сногсшибательная активность периодически сваливается в суету, что оборачивается неловкими потерями и обрезами. И игроки «Вашингтона» только в первом периоде трижды вываливались один-на-один с вратарем «Баффало» – и ни разу не забили.

Самый космос исполнил в конце второго периода Кейси Миттлстадт. Только-только закончилась игра 4-на-4, начиналось большинство «Вашингтона», Миттлстадт на границе чужой зоны вдруг отбрасывает шайбу назад, а там – никого, только Сонни Милано и чуть поодаль обалдевший защитник Маттиас Самуэльссон. Как не отблагодарить за такой подарок!

Но надо сказать, что у Миттлстадта был отличный учитель. Еще в первом периоде Евгений Кузнецов от борта не глядя выложил шайбу прямо на крюк Тейджу Томпсону. И тот, конечно, тоже забил. И для Тейджа этот гол стал 40-м в сезоне. И, может быть, для кого-то это и не бог весть какая веха, но точно не для «Баффало».

«Баффало» вышел без двух важнейших игроков

Конечно, парни из «Вашингтона» в этом месте только посмеются, но для «Баффало» потеря Расмуса Далина и Алекса Така – почти катастрофа. Ключевой защитник, аналог вашингтонского Джона Карлсона, и ментальный лидер, финальный элемент, превративший безнадежную команду в реального претендента на плей-офф. Можно сказать, более молодой аналог вашингтонского Ти Джея Оши. 

Потеря Далина сказалась прям буквально: оборона трещала по швам, едва «Вашингтону» удавалось сделать пару передач, а в большинстве шайба толком не держалась. А вот Така очень успешно заменил 21-летний новичок Джек Куинн. Будто воодушевленный оказанным ему высоким доверием, он был вездесущ – кстати, в лучших традициях Алекса. Таскал шайбу, перехватывал, бился на пятачке, бился на кулаках – в общем, отлично вписался в первое звено к Скиннеру и Томпсону и, наверное, выдал самый яркий матч в сезоне.

Куинн вообще приятно удивляет. На момент драфта в 2020-м он казался ограниченным снайпером, которого прокачал уникальный австрийский талант Марко Росси. Но тот зажигает пока только в фарме «Миннесоты» (хотя Капризову пригодился бы классный центр), а Джек уже выглядит своим в НХЛ.

Дилан Козенс впервые сделал хет-трик

Но еще ярче блистал в этот вечер Дилан Козенс, который старше Куинна всего на полгода. Он начал охоту на «Вашингтон», он, казалось, добил его шестым голом (после блистательного паса Куинна, кстати), а потом уже окончательно и бесповоротно добил седьмым (все три гола тут). 

И это не считая голевого паса в фееричной перепасовке, которая закончилась голом Винни Хинострозы (кстати, первым в сезоне, догнал Улльмарка).

У Дилана первый хет-трик в карьере, а у «Баффало» – седьмой в сезоне.

«Баффало» и «Вашингтон» – прямые конкуренты за плей-офф

После этой победы «Сэйбрс» вернулись в кубковую восьмерку, из которой их на день подвинул «Питтсбург». А между прочим, последний раз они были в зоне плей-офф к концу февраля аж в 2010 году. И быть бы «Баффало» в этой гонке одним из фаворитов – играет команда действительно ярко, – но очень уж смущает травма Алекса Така, который выбыл на несколько недель – а это будут самые важные недели в битве за плей-офф. Ну и оборона, конечно: «клинки» по-прежнему слишком много пропускают – после этой игры они первые на Востоке по забитым и 13-е (!) по пропущенным. А тут еще и Далин выбыл – правда, говорят, ненадолго, вернется со дня на день.

«Кэпиталс» по очкам пока отстают минимально, но они сыграли больше всех конкурентов – в том числе поэтому особенно важно было победить «Баффало». Не получилось, шансов стало еще меньше – но, по крайней мере, почти все лидеры в строю (как минимум в сравнении со стартом сезона), так что еще должны побороться.

Баффало – Вашингтон 7:4 (2:2, 4:2, 1:0)
Дата проведения
26 февраля, 21.00, «KeyBank Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Козенс (Любушкин, Миттлстадт)
1:1 – 15 Строум (Оши, Дженсен)
2:1 – 17 Томпсон ()
2:2 – 17 Оши (Дженсен, Строум)
3:2 – 26 Скиннер (Куинн, Самуэльссон)
4:2 – 29 Гиргенсонс (Джост, Окпосо)
5:2 – 31 Хиностроза (Козенс, Пауэр)
6:2 – 33 Козенс (Куинн)
6:3 – 36 Овечкин (Кузнецов, Густафссон)
6:4 – 39 Милано ()
7:4 – 52 Козенс (Миттлстадт, Хиностроза)
Вратари: Луукконен 26/30 – Кюмпер 14/19, Линдгрен 16/18.

Вот это да! Лучший вратарь сезона в НХЛ еще и забил

«Вашингтон» восстал: «Рейнджерс» получили шесть шайб, у Овечкина две передачи, у Кузнецова – 2+2

«Спросил у Айкела, где костюм купить – мне потом счет на 20 косарей выставили». Интервью с лидером молодой банды «Баффало»

Фото: REUTERS/Timothy T. Ludwig, Gary A. Vasquez

10 комментариев

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HeadShotVictim
там не просто back to back а разница между играми в 20 часов с переездом в тысячу км. Причем у Вашингтона это уже вторая такая игра. О чем думают те кто состравляет расписание хз. Люди после игры не поехали домой спать и восстанавливаться, а часиков этак 6-7 перебирались в Бафало и вписывались в гостиницы. Думается что что легли спать около полуночи а играли уже в час дня. Я так подозреваю именно по этому Дарси начудил.
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Кагов
Овечкин уже лучший в НХЛ в номинациях:
Гостевые голы (Самый Злой Гость) - 412! (Гретцки - 402),
Голы в большинстве (Лучший Экзекутор) - 295 (Андрейчук - 274),
В комбинации двух номинаций Гостевые голы в большинстве
(Ждите в гости Экзекутора!) Ови, естественно, тоже рекордсмен - 146 (Б. Халл - 124).
Первые Голы в матче (Самая Быстрая Открывашка) - 139! (135 - Ягр)
Ови лучший и в комбинации двух номинаций. Ови Самый Злой Гость Бьющий Первым. Он 66 раз открывал счёт в гостевых матчах! (Б. Халл - 65)
Голы в овертаймах (Решала-победитель) -25 (Ягр, Кросби - 19),
Верный Однолюб - 813 за одну команду Вашингтон (786 - Хоу, Детройт).
Броски в створ (Пуля от Ови!) - 6276 (Бурк – 6209)
Также станет лучшим в номинациях:
Победные Голы (Победитель) (сейчас у Ови 124, 135 - Ягр),
Голы в пустые ворота (С Ним Не Рискуй!) (Ови-54, Гретцки-56. Если только из них гостевые, то 34-30 в пользу Ови!). Забил 4 подряд в пустые, тоже рекорд, как и у Наместникова, но в трех матчах подряд!
Ну а Хиты (Не Стой на Пути!) - характер, харизма и фишка Ови! По хитам он скорее всего будут второй, но в комбинации с результативностью это просто уникальная гремучая смесь!
А через три года Ришар-Гретцки(894)-Ови - 895!
И, конечно, левый круг, Офис Ови, должен быть переименован в Ovis Оffice! (Что уже произошло на тренировке Вашингтона, где Ови встречался с детьми)
Будет время, когда фанатам, как и 17 лет назад предложат выбрать название сезонного приза НХЛ Ови Трофи, по гостевых рекордным номинациям Овечкина, например: Gr8Trophy, GrEight Trophy , Alexander The Great Eight Trophy, или просто Ovi Trophy!
Болеем за Ови и следим за его рекордами!!
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Кагов
Показатели Ови по сезонам:
2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра
2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры
2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры
2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр
2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры
2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр
2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр
2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр
2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр
2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра
2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр
2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры
2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры
2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра
2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр
2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр
2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр
2022/23 - 57 очк... (33+24), 57 игр...(продолжается)
Всего - 1467 очк. (813+654), 1324 игр.
Ови может набрать в этом сезоне 80 очков!
Будет 13й сезон с очками 1+ за игру, Ови лучший среди наших!
Ови сыграл 17й сезон с голами 30+, рекордный, как у Гартнера!
Отсечку 35 голов тоже сделает в карьере рекордной, догонит того же Гартнера, 14 сезонов будет!
Ови уже имеет 12 сезонов 40+ голов, рекордсмен с Гретцки, будет 13й сезон, единоличный рекордсмен!
Ови уже единоличный рекордсмен по сезонам 45+ голов, будет 13й сезон!
Посмотрим, будет ли 10й сезон с голами 50+, рекорд единоличный, а у Гретцки и Босси по 9 останется.
Болеем за Ови и следим за его рекордами!!
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АРХАТ
У Баффало 2-я атака лиги (после Эдмонтона), поэтому конечно ждём их в плэйофф
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maxoc
Битва за Wild Card будет интересной. Впереди ещё достаточно игр у всех.
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Piter Pchelenco
Ответ Сивуч
Томпсон на веществах сезон проводит, похоже. 4 хет-трика в сезоне при прошлой статистике...фантастика
и явно не мельдоний )
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Сивуч
Томпсон на веществах сезон проводит, похоже. 4 хет-трика в сезоне при прошлой статистике...фантастика
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Авл Агерий
Так что не будет никакого плей-офф у Вашингтона в этом сезоне. Им надо начинать избавляться от стариков с огромными зарплатами.
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Алексей Белов
Автор
Ответ Direct free kick
Спасибо Кюмперу - лучший игрок четвёртой команды Нью-Йорка
И какой, интересно, гол он не должен был пропускать? Кюмпер виноват разве что в порче имущества - когда клюшку разбил после пятой.
+1
-1
0
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Direct free kick
Спасибо Кюмперу - лучший игрок четвёртой команды Нью-Йорка
+1
-3
-2
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