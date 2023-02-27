10 комментариев

Гол №813 и хет-трик Дилана Козенса.

Сначала главное: Александр Овечкин забил. Он не забивал почти месяц – там были разные обстоятельства, в том числе самые печальные – но даже в матчах (6) пауза получилась внушительной. И вот он забил. Гол №813, смотрим:

Этот гол стал для Овечкина юбилейным – 40-м – в матчах с «Баффало». Увы, он получился не самым важным – хотя в какой-то момент была иллюзия, что «Вашингтон» затеял камбэк, но не срослось.

Восстание «Вашингтона» подавлено

Не прошло и суток с того момента, как мы написали, что «Вашингтон» восстал – по мотивам яркой победы над «Рейнджерс», первой за две недели. Что ж, «Баффало» восстание «столичных» подавил, причем в буквальном смысле.

«Вашингтон» весь матч объективно проигрывал в скорости. Во-первых, потому что это самая возрастная команда, и играла она – против самой молодой. Во-вторых, потому что «столичные» играли буквально вчера, а у «клинков» был день отдыха. Как это тяжело, «Баффало» мог убедиться как раз в предыдущем матче с «Флоридой», когда для победы Крэйгу Андерсону пришлось выловить полсотни бросков. Как итог, «Кэпиталс» в этом сезоне в «бэк-ту-бэк» проиграли 6 матчей из 8. Точнее, теперь уже – 7 из 9.

Кузнецов и Миттелстадт исполнили невероятной красоты передачи чужим

«Сэйбрс» очень легко создают моменты не только у чужих ворот, но и у своих. Их сногсшибательная активность периодически сваливается в суету, что оборачивается неловкими потерями и обрезами. И игроки «Вашингтона» только в первом периоде трижды вываливались один-на-один с вратарем «Баффало» – и ни разу не забили.

Самый космос исполнил в конце второго периода Кейси Миттлстадт. Только-только закончилась игра 4-на-4, начиналось большинство «Вашингтона», Миттлстадт на границе чужой зоны вдруг отбрасывает шайбу назад, а там – никого, только Сонни Милано и чуть поодаль обалдевший защитник Маттиас Самуэльссон. Как не отблагодарить за такой подарок!

Но надо сказать, что у Миттлстадта был отличный учитель. Еще в первом периоде Евгений Кузнецов от борта не глядя выложил шайбу прямо на крюк Тейджу Томпсону. И тот, конечно, тоже забил. И для Тейджа этот гол стал 40-м в сезоне. И, может быть, для кого-то это и не бог весть какая веха, но точно не для «Баффало».

«Баффало» вышел без двух важнейших игроков

Конечно, парни из «Вашингтона» в этом месте только посмеются, но для «Баффало» потеря Расмуса Далина и Алекса Така – почти катастрофа. Ключевой защитник, аналог вашингтонского Джона Карлсона, и ментальный лидер, финальный элемент, превративший безнадежную команду в реального претендента на плей-офф. Можно сказать, более молодой аналог вашингтонского Ти Джея Оши.

Потеря Далина сказалась прям буквально: оборона трещала по швам, едва «Вашингтону» удавалось сделать пару передач, а в большинстве шайба толком не держалась. А вот Така очень успешно заменил 21-летний новичок Джек Куинн. Будто воодушевленный оказанным ему высоким доверием, он был вездесущ – кстати, в лучших традициях Алекса. Таскал шайбу, перехватывал, бился на пятачке, бился на кулаках – в общем, отлично вписался в первое звено к Скиннеру и Томпсону и, наверное, выдал самый яркий матч в сезоне.

Куинн вообще приятно удивляет. На момент драфта в 2020-м он казался ограниченным снайпером, которого прокачал уникальный австрийский талант Марко Росси. Но тот зажигает пока только в фарме «Миннесоты» (хотя Капризову пригодился бы классный центр), а Джек уже выглядит своим в НХЛ.

Дилан Козенс впервые сделал хет-трик

Но еще ярче блистал в этот вечер Дилан Козенс, который старше Куинна всего на полгода. Он начал охоту на «Вашингтон», он, казалось, добил его шестым голом (после блистательного паса Куинна, кстати), а потом уже окончательно и бесповоротно добил седьмым (все три гола тут).

И это не считая голевого паса в фееричной перепасовке, которая закончилась голом Винни Хинострозы (кстати, первым в сезоне, догнал Улльмарка).

У Дилана первый хет-трик в карьере, а у «Баффало» – седьмой в сезоне.

«Баффало» и «Вашингтон» – прямые конкуренты за плей-офф

После этой победы «Сэйбрс» вернулись в кубковую восьмерку, из которой их на день подвинул «Питтсбург». А между прочим, последний раз они были в зоне плей-офф к концу февраля аж в 2010 году. И быть бы «Баффало» в этой гонке одним из фаворитов – играет команда действительно ярко, – но очень уж смущает травма Алекса Така, который выбыл на несколько недель – а это будут самые важные недели в битве за плей-офф. Ну и оборона, конечно: «клинки» по-прежнему слишком много пропускают – после этой игры они первые на Востоке по забитым и 13-е (!) по пропущенным. А тут еще и Далин выбыл – правда, говорят, ненадолго, вернется со дня на день.

«Кэпиталс» по очкам пока отстают минимально, но они сыграли больше всех конкурентов – в том числе поэтому особенно важно было победить «Баффало». Не получилось, шансов стало еще меньше – но, по крайней мере, почти все лидеры в строю (как минимум в сравнении со стартом сезона), так что еще должны побороться.

Фото: REUTERS/Timothy T. Ludwig, Gary A. Vasquez