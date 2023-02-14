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Овечкин срочно летит в Москву из-за болезни отца. Все, что известно на эту минуту

Александр Овечкин Александр Овечкин
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Михаил Овечкин
Хоккей Хоккей

Тревожные новости.

Александр Овечкин срочно вылетел в Москву и пропустит ближайшие матчи «Вашингтона». 

На данную минуту известно вот что:

– генеральный менеджер «Кэпиталс» Брайан Маклеллан объявил, что Овечкин покинул команду, чтобы заняться семейными делами и здоровьем близкого человека;

– главный тренер «Кэпиталс» Питер Лавиолетт сообщил, что не ожидает возвращения Овечкина на этой неделе;

– по информации «Матч ТВ», Александр вылетел в Москву из-за срочной госпитализации его отца, Михаила Овечкина;

– «Вашингтон» вызвал из фарм-клуба нападающего Джо Снайвли. В этом сезоне он сыграл за основу 6 матчей и набрал 0+1;

– Ти Джей Оши рассказал, что Овечкин утром сообщил партнерам о своем отъезде.

Родители занимают важнейшее место не только в жизни, но и в карьере главного снайпера всех времен. О маме мы рассказывали пару месяцев назад – как она контролировала дисциплину, тренировки, контракты. То же самое относится и к отцу, который, по собственному признанию, не один год чистого времени провел у хоккейного бортика.

«Мне кажется, любой родитель посвящает жизнь своим детям, – рассказывал Михаил Овечкин в интервью «Спорт-Экспрессу» в 2007-м. – И мои папа с мамой, и ваши. И если что-то у ребенка получается, родители обязательно должны помогать. Просто мне, наверное, потребовалось больше терпения. Пришлось много терпеть и долго ждать. Конечно, то, что есть у Сашки, – это большое счастье и божий дар, но про него не скажешь – мол, повезло. Все это досталось ему огромным трудом, кровью и потом».

О том, как Саша Овечкин начал заниматься хоккеем, Михаил Викторович тоже рассказывал: «Тут такая история. Рядом со мной живет Александр Филиппов – известный в прошлом защитник, чемпион мира. И я у него спрашиваю: «Слушай, когда запись у 85-го года?» А он мне: «Да ты что, они уже там три года катаются!» А на дворе уже, кажется, 93-й год. Я за голову схватился: «Елки-палки!» Быстрее на лед, а время такое, что коньки-то, сами понимаете, не достанешь. И старший сын Филиппова, Сережа, купил Сашке коньки за 5 тысяч рублей. Сумасшедшие деньги по тем временам! Вот так и начинали...

На первую игру Кириллов оставил Овечкина в запасе. Тот был в отчаянии: «Мама, папа, поехали домой, меня не ставят!» Но уже в следующем матче дебют состоялся – и Александр забил гол. Естественно, еще даже толком не катаясь, а так – можно сказать, одними руками».

Информация будет обновляться. 

Фото: instagram.com/aleksandrovechkinofficial

10 комментариев

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Rock-n-Rolla
Здоровья отцу! Надеюсь, что все обойдется
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Metalloid
По себе знаю, что такое внезапная госпитализация бати. Не дай бог плохих сценариев, здоровье отцу и морального Ови.
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Павел Мельников
Отец скромного характера человек, сразу видно - "любой родитель посвящает жизнь своим детям". Это далеко не так, просто с совсем уж плохими случаями не хочет сравнивать - и правильно делает. А Ови молоток, ценит родных.
0
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Евгений Кузнецов
Семья и здоровье родных - самое важное в этой жизни!
+4
0
+4
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nnp165
Ответ Vladco
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Боюсь, даже для них такое невозможно
0
-1
-1
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Vladco
Ответ Геннадий Горбан
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Комментарий удален
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Славонычч
Даже с огромными деньгами неизбежность не остановить .

Как и без них .
+6
-2
+4
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ЮрийМаксименко
Комментарий удален
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Алексей Никитин
Ответ Геннадий Горбан
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BuTaJIbKa
правильно - родители это святое. здоровья
+5
0
+5
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номер
Здоровья Отцу!!!!!!!!!! Великого сына воспитал!
+11
-2
+9
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Геннадий Горбан
Комментарий удален
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genowayy
Здоровья папе.
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
wicked_squirrel
Здоровья папе!
+32
0
+32
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