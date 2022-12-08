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Овечкин был в миллиметрах от 801-го гола – штанга! За него переживали даже сыновья Горди Хоу – после игры подарил им клюшки

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Ну когда уже?

Александр Овечкин довольно быстро добрался до юбилейной отметки в 800 шайб (всего 10 матчей с 790-го гола), но теперь не может сделать шаг и подняться на второе место к Горди Хоу – хотя, казалось бы, три домашних матча должны были мотивировать игрока решать вопрос здесь и сейчас.

С «Далласом» он предпочитал отдавать партнерам на пустые ворота, с «Торонто» просто не пошло (только 2 броска в створ). Игра с «Детройтом» должна была стать образцом символизма: догнать (а может и обогнать) легенду «Ред Уингс», забив в ворота его команды – что может быть красивее? Но хоккей – это не малобюджетный байопик с предсказуемым сценарием, по заказу здесь не забивают и не пропускают.

При этом Овечкин был очень близок к 801-й шайбе – не хватило каких-то миллиметров во втором периоде, когда он с большинстве с неудобной руки попал в штангу.

Если вы обратили внимание на счет в ролике (0:2), то понимаете, что личная статистика для Овечкина в тот момент уже отошла на второй план – главное было вытащить матч. Какими угодно способами – даже передачей.

Александр и подключил в одной из атак на 36-й минуте Ника Дауда, который решил вопрос с первым голом. Более того, американец так воодушевился, что через 11 секунд (!) забил еще раз.

«Вашингтону» в третьем периоде пришлось еще раз отыгрываться, а овертайме вопрос решил Дмитрий Орлов.

У Овечкина же за вечер 24:31 (5:50 в большинстве) на льду, 0+1, 3 броска, 1 хит, 2 потери и 1 отбор – не лучший его матч. Но и стоит признать: против капитана «Кэпиталс» действуют теперь строже, а вратари стали еще внимательнее с ним – никто не хочет попадать в историю как часть его достижения. 

«Как обычно, как и в любой другой раз, когда вы играете с Овечкиным – он все равно получит свои шансы, – говорил Дилан Ларкин после матча. – Хуссо был действительно хорош против него этим вечером. Игроки «Вашингтона» много были в нашей зоне, создавали много атак. Мы просто старались держаться рядом с Овечкиным и не давать ему времени и пространства для броска».

Впрочем, есть и другое мнение, почему Александр остался в итоге без голов. «Мы здесь поддерживаем Ови, и это весело – быть на трибунах, – говорил Марк Хоу во втором перерыве. – Глядя на всю атмосферу вокруг и наблюдая за действиями Ови, я могу сказать, что он немного нервничает. Еще бы: парни Хоу в городе – большое давление на него. Но все это часть хоккейной истории, так что быть частью этого приятно».

Действительно, сыновья Горди Хоу – Марк и Марти – приехали в Вашингтон, чтобы посмотреть, как бьют рекорд их отца. Они переживали за Овечкина и встретились с ним после игры – Александр подписал им клюшки на память.

А потом состоялось, кажется, самое милое знакомство в истории: братья Хоу встретились с братьями Овечкиными. Возможно, когда-нибудь и Сергей с Ильей будут ездить по аренам и смотреть, как бьют рекорд их бати (но что ж там за супермонстр хоккея должен родиться?!).

В календаре «Вашинтона» сейчас гостевой матч с «Оттавой» и уже следующим днем – домашняя игра с «Виннипегом». До нового года еще «Рейнджерс» (в гостях) и снова «Оттава» (дома) плюс «Монреаль» (в 0:00 1 января по московскому времени). Где-то здесь Овечкин и поднимется на вторую строчку.  Но в 2023-й он уже точно должен зайти рекордсменом по другому показателю:

НХЛ

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Детройт 4:3 (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)
Дата проведения
20 декабря, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Перрон (Ларкин, Расмуссен)
0:2 – 16 Сундквист (Велено, Берггрен)
1:2 – 36 Дауд (Густафссон, Овечкин)
2:2 – 36 Дауд (Обе-Кюбель, Дженсен)
2:3 – 45 Рэймонд (Мяяття, Копп)
3:3 – 47 Густафссон (Обе-Кюбель, Эллер)
4:3 – 65 Орлов (Дауд, Юханссон)
Вратари: Линдгрен 16/19 – Хуссо 38/42.

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Фото: twitter.com/Capitals; REUTERS/Geoff Burke

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