Овечкин всех обманул с 801-м голом: не стал бросать из офиса, а отдал передачу на пустой угол

Криштиану Роналду бы его не понял.

Александр Овечкин в ближайшие дни (а может, и недели) – самый обсуждаемый хоккеист мира. Все внимательно следят за историческим моментом: когда же он догонит, а затем обойдет Горди Хоу и станет вторым снайпером НХЛ.

Сам игрок горд, что участвует в такой гонке, но старается сохранять спокойствие: «Сын сегодня спросил у меня: «Пап, как ты забил три гола «Чикаго»?» Я ответил: «Это моя работа».

Можно было подумать, что Александр будет из хоккейных трусов выпрыгивать, но попытается догнать Хоу в ближайшем же матче при родных трибунах. Болельщики «Вашингтона», разумеется, наградили своего капитана овациями в одной из пауз (с «Чикаго» играли в гостях), а Сергей Овечкин помог маскоту Слэпшоту продолжить отсчет голов нападающего, но, кажется, все собрались только ради 801-й шайбы.

Сам же Овечкин при этом прекрасно помнит, что хоккей – не только его собственные голы, а в первую очередь результат команды. Во втором периоде «Вашингтон» подловил «Даллас» на ошибке, подхватил шайбу в чужой зоне, а Александр, замахнувшись, уже расположился в любимом офисе. Других вариантов кроме броска никто не рассматривал – особенно Джейк Эттинджер, вратарь «Старс».

Но Ови не стал бросать сам – а нашел идеальный вариант для гола: отдал шайбу Конору Шири, который закатывал ее в пустые ворота.

Александра Овечкина часто сравнивали с его ровесником из футбола Криштиану Роналду – из-за физической формы, лидерских качеств, снайперского таланта. Но после такого эпизода больше параллелей точно не будет.

Но при этом не стоит думать, что Овечкин не пытался забить в этот вечер – разумеется, 5 бросков в створ нанес. Но Эттинджер, у которого за этот вечер 45 сэйвов (8 – после бросков Орлова!), не собирался быть частью рекорда.

«Питер Дебур нам сказал, что после двух следующих голов Овечкина весь «Вашингтон» вывалит со скамейки запасных на лед – и мне не хотелось, чтобы это произошло. Не против нас, – говорил Эттинджер. – Он может сделать это в другой раз. Но всегда весело играть против одного из лучших в истории. Это был забавный вызов, и мы с ним справились».

Самое интересное, что даже если Овечкин не забьет в ближайших матчах, он все равно войдет в историю – как самый бросающий игрок НХЛ. Прямо сейчас у него 6200 бросков. У самого неугомонного по этому показателю – защитника Рэя Бурка – 6209.

Так что даже если следующие домашние матчи – с «Торонто» и «Детройтом» – пройдут без голов Овечкина, повод для праздника все равно должен найтись.

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Фото: REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY SportsGeoff Burke-USA TODAY Sports