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Овечкин уже мог быть совсем близко к Гретцки: помешали локаут и пандемия. Но мы прикинули, когда он забьет рекордный гол

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Даем смелый прогноз.

Продолжаем обсуждать 800 шайб Овечкина в НХЛ. Никто в обозримом будущем не сможет приблизиться к этой отметке – поэтому надо ловить момент, пока историческая гонка продолжается. Горди Хоу с 801 голом вот-вот останется позади, а до Уэйна Гретцки еще 94 шайбы. Это пока не финишная прямая, но рекорд Великого становится все более и более досягаемым с каждым днем.

Кстати, у нашей легенды могло быть и больше, чем 800 голов. Из-за травм и дисквалификаций Овечкин пропустил за всю карьеру лишь 47 игр (намного больше у него отняли локауты и пандемия), но даже там причины не всегда были уважительными.

Например, в январе 2021-го он отсутствовал в течение четырех матчей, потому что угодил в ковид-протокол – русские игроки «Кэпиталс» нарушили правила НХЛ и собрались вместе без масок.

Но давайте посмотрим на пропуски, которые от него никак не зависели.

Сначала был локаут-2004, из-за которого Александр дебютировал в НХЛ на год позже. Если бы он провел тот сезон за океаном, то по нашим прикидкам мог забить около 40 голов – исходя из его результативности в последний год в составе «Динамо» и в первую регулярку за «Вашингтон».

Идем дальше – локаут-2012 и пандемия коронавируса, из-за которых сокращенными получились сразу три сезона. Суммарно в них не были сыграны 74 матча – почти одна полноценная регулярка. Опираясь на результативность Овечкина в тех конкретных чемпионатах, мы прикинули, что он мог бы забросить еще 46 шайб.

Это значит, что сейчас рекорд Гретцки был бы на расстоянии этого чемпионата, а мы, скорее всего, уже думали бы даже не о Гретцки, а о том, когда Овечкин выбьет 1000!

Но в реальности голов у Александра сейчас 800 – ни больше, ни меньше. И придется еще подождать, когда он добавит к ним 95 и обойдет Гретцки. Мы даже прикинули, что случится это в конце ноября-начале декабря 2024-го.

Конечно, здесь много «но». Нельзя исключать банальный спад – он у ветеранов наступает очень резко и зачастую в те моменты, когда вроде бы ничего не предвещало. Например, как у Криштиану Роналду, которому сейчас как раз 37. Но этот момент невозможно предсказать, равно как и то, насколько сильно именно эффект старения повлияет на результативность. Высчитать какой-то коэффициент никак не получится.

Нам, конечно, очень хочется, чтобы у Овечкина никакого спада не было еще хотя бы пару лет, тем более вся его карьера – как раз про стабильность. Может, в отдельные сезоны он и забивал не так много, как от него ждали, но каждую сотню голов преодолевал в среднем в диапазоне от 130 до 190 матчей, а последние две сотни выбил за 317 игр – то есть по 158,5 на каждую. Для чистоты эксперимента исключим лучший и худший показатели: получится 992 игры на 600 голов, в среднем – ровно 0,6 за игру. От этого коэффициента и будем отталкиваться.

Получается, что на 95 голов ему нужно еще 158 матчей, то есть примерно две полных регулярки. Считаем дальше. В среднем Александр проводит 96,5% матчей за сезон – то есть берем по 79 на каждый. Два раза по 79 – 158 игр, вуаля. То есть до рекорда ровно два года.

Осталось прикинуть, когда будет тот самый матч. В этом сезоне Александр сыграл уже 30, значит и через два года это должна быть примерно 30-я игра «Вашингтона». И если опять не случится никаких катаклизмов, она будет плюс-минус в середине декабря 2024-го. Если бы мы знали календарь сезона-2024/25, могли бы даже соперника прикинуть, но увы.

Конечно, всегда что-то может пойти не так, и рекорд, допустим, сдвинется на начало 2025-го (5 из 8 юбилейных голов были забиты в январе-апреле) – мы же не сильно расстроимся, правда?

Вы просили собрать все юбилейные голы Овечкина в одном месте. Смотрим, как он праздновал, и вспоминаем ваши комментарии

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Фото: REUTERS/Jamie Sabau-USA TODAY Sports; globallookpress.com

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