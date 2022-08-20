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794-й и 795-й голы Овечкина в НХЛ – оба в пустые ворота «Филадельфии». До Гретцки осталось меньше сотни!

Питер Лавиолетт Питер Лавиолетт
Филадельфия Филадельфия
Александр Овечкин Александр Овечкин
Уэйн Гретцки Уэйн Гретцки
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Трэвис Конекны Трэвис Конекны
Вашингтон Вашингтон
Хоккей Хоккей

А еще закусился с Конекны.

«Вашингтон» завершал длинный шестиматчевый выезд встречей с «Флайерс». Пару недель назад, в домашней игре, «столичные» спаслись в концовке и вырвали победу в овертайме благодаря голу Александра Овечкина. Капитан «Кэпиталс» решил отметиться и в Филадельфии – только уже в основное время.

Собственно, сам Ови и избавил команду от нервной концовки. При счете 2:1 в пользу «Вашингтона» тренер «летчиков» Джон Торторелла сменил вратаря на шестого полевого игрока. Овечкин обычно в такие моменты на льду и эти шансы старается использовать.

За 1:35 до финальной сирены он забил первый гол – и тут стоит отметить вот какой момент: он до последнего искал глазами партнеров и, когда понял, что рядом никого нет, качнул соперника и бросил в пустые. Во втором случае Александр уже не ощутил сопротивления со стороны соперников и спокойно завез шайбу в ворота.

И тут началась жаришка. Казалось бы, рядовой эпизод, но Трэвис Конекны посчитал гол Ови издевательским и ткнул его клюшкой, когда тот проезжал мимо. Естественно, на льду сразу стало веселее, но судьи так и не дали перерасти этой стычке в нечто большее. Конекны в итоге отправился в раздевалку, не дожидаясь финальной сирены, а Овечкин что-то высказывал ему вслед.

Кстати, моменты у него были, и забивать он должен был не только в пустые. Еще в первом периоде он бросал с колен и попал в перекладину. Немного обидно – мог получиться красивый гол, но судьба ему вернула должок двумя шайбами в пустые.

Немаловажный момент и в том, что Овечкин впервые в сезоне заработал показатель полезности «+3». Теперь у него в текущей регулярке всего-навсего «-11». Хотя когда человек забил 794-й и 795-й голы в карьере, то показатель полезности – это последнее, что его в этот момент беспокоит.

После матча в раздевалке «Кэпс» царила классная атмосфера. Ови на правах лидера и капитана запел «Happy birthday to you» для Питера Лавиолетта, который в этот день отмечал 58-летие.

Теперь Овечкину остается 99 шайб до Уэйна Гретцки и 6 – до Горди Хоу. Пока все идет к тому, что выйти на второе место наш форвард сможет до Нового года. Интересно и то, что Великий тоже любил забивать в пустые, и к этому рекорду Ови куда ближе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Вашингтон 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Дата проведения
8 декабря, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 16 Хэйс (Деанджело, Конекны)
1:1 – 24 Оши (Кузнецов, Строум)
1:2 – 50 Строум (Густафссон, Карлсон)
1:3 – 59 Овечкин (Карлсон, Манта)
1:4 – 60 Овечкин (Шири, Кузнецов)
Вратари: Харт 23/25 – Линдгрен 29/30.

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Фото: East News/Mitchell Leff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

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