Овечкин уже лучший в истории НХЛ – по голам за один клуб. Делит лидерство с легендой – Горди Хоу

Фантастические цифры.

Когда 5 августа 2005-го Александр Овечкин подписывал контракт с «Вашингтоном», в клубе наверняка понимали, что это надолго, но вряд ли даже надеялись, что в далеком 2022 году русский нападающий будет выходить на лет в форме «столичных». Да и вообще было смело предполагать, что в 37 он продолжит играть – да еще на таком уровне.

За эти 17 лет Овечкин наколотил сумасшедшее количество голов – и уже давно стал лучшим снайпером «Вашингтона» в истории лиги. А этой ночью случился статистический перевертыш: Александр первый по голам в истории НХЛ – если брать шайбы за одну команду.

Очередную – 786-ю – он забил из любимого круга вбрасывания. Но внес чуть разнообразия – броском не в большинстве, а в равных составах.

Овечкин – первый по голам за один клуб, но не самый лучший. Пока он делит лидерство с Горди Хоу – и очень символично, что матч был с «Ред Уингс». «Очень круто догнать Горди Хоу здесь [в Детройте], хотя я бы предпочел тут побить его рекорд, – признавался Овечкин после матча. – Это большое достижение».

Александр забросил в присутствии Стива Айзермана (перед матчем проходила церемония в честь 25-летия победы в Кубка Стэнли – Ларионов и Константинов тоже участвовали) и сына Горди Хоу – Марка, который тепло поприветстсвовал лидера «Вашингтона» после матча: «Желаю тебе всего наилучшего – от себя, Горди и всей семьи Хоу. Удачи. Продолжай. Не останавливайся».

А ведь именно Хоу Овечкин должен обойти в более глобальной гонке в ближайшем будущем (осталось 15 шайб до него) – далеко не все дети легенд настолько доброжелательны.

Выход на второе место в гонке снайперов наверняка есть в списке дел Овечкина на эту регулярку. Но не в ближайших планах. Там должны быть другие задачи. Например: обойти Гретцки по голам в выездных матчах:

Заодно можно обойти и Бретта Халла по голам, открывающим счет в гостевых матчах (да, и такую статистику в НХЛ тоже считают).

Кстати, «Детройт» выиграл в итоге у «Вашингтона» – 3:1. Но кого это сегодня волнует?

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Фото: REUTERS/ Jerome Miron-USA TODAY Sports, Geoff Burke-USA TODAY Sports; globallookpress.com/Jeanine Leech/Icon Sportswire