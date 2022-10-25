Овечкин обошел Горди Хоу – пока только по победным голам. Забил из офиса в большинстве

До Гретцки – 111 шайб.

На старте нового сезона Александр Овечкин не слишком активно бросился в снайперскую гонку – может, и правда спешка тут ни к чему. Но когда он забивает – традиционно рушится весь привычный уклад статистики. Как и во все последние годы.

«Каждый раз тебе сообщают о новом достижении, которые ему покорилось в очередной вечер – и это невероятно, – восторгается тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт. – Он просто постоянно вносит свой вклад в атаку и забивать голы.Но если вы делаете это достаточно хорошо и достаточно долго, то, думаю, вы собираетесь установить свои достижения, поэтому мы так радуемся в конце игры, когда подобное случается. Это довольно впечатляющая веха».

После матча с «Ванкувером» Овечкин вышел на второе место по количеству игр с двумя и более набранными очками, стал вторым из действующих хоккеистов по матчам с четырьмя очками, вошел в топ-20 лучших бомбардиров НХЛ в истории и стал шестым в списке игроков, чаще остальных забивавших на первой минуте.

Кажется, скоро будет так, что даже в матче без очков Александр будет бить какой-нибудь рекорд. Что уж говорить про вечер, когда он забивает – как сегодня в ворота «Нью-Джерси»: во втором периоде, в большинстве, из любимого круга вбрасывания (когда-нибудь в правилах хоккея ему присвоят имя Овечкина).

Всего один броско – и ты уже обходишь великих. Шайба стала победной в матче – и по этому показателю капитан «Вашингтона» обошел легендарного Горди Хоу. Забавно, но на первом месте в этой гонке совсем не Гретцки.

«Конечно, очень круто быть в такой компании и обходить таких легенд. Это классный момент, – сказал Александр Овечкин и тут же переключился на проблемы команды. – Начало сезона у нас вышло не очень хорошим. Некоторые ребята травмированы. В составе появляются разные игроки, но мы уже бывали в такой ситуации».

С Хоу в подобных списках Овечкину еще предстоит встретиться – в самой главной гонке Александр отстает от него всего на 18 голов. Кажется, не так уж и много. А к тому моменту, когда обойдет, и цифра в погоне за Гретцки превратится в двузначную, пока же – 111 шайб.

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Фото: East News/Bruce Bennett/Getty Images/AFP