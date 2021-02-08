Экс-игрок АПЛ, который обыгрывал «Арсенал» Аршавина, девять футболистов сборной и звезда из MLS: кем «Ордабасы» усилился в новом сезоне

Собрали супер-состав.

Ордабасы – главный хедлайнер КПЛ-2023: команда обновилась на 80% и привлекла сильных по казахстанским и не только меркам игроков.

Официальный блог шымкентского клуба на Sports.ru рассказывает самое главное о новых лицах клуба: осторожно, в составе есть легенды.

Асхат Тагыберген, полузащитник

Титулованный игрок КПЛ перешел в «Орду» после двух сильных сезонов в «Тоболе». Капитан сборной Казахстана – пожалуй, один из лучших игроков КПЛ в средней линии. Сильной стороной Асхата являются его радиоуправляемые навесы и удары: с годами полузащитник становится только лучше.

Бауыржан Исламхан, полузащитник

Переход Исламхана в «Ордабасы» – трансферная бомба этого сезона. Игрок отбыл двухлетнюю дисквалификацию, и уже сейчас находится в форме: Исламхан стал автором первого гола КПЛ-2023.

Полузащитник сборной Казахстана открыл счет со штрафного на 16-й минуте матча «Ордабасы» – «Каспий».

Айбар Жаксылыков, нападающий

Форвард сборной Казахстана Жаксылыков перешел в «Ордабасы» из «Тобола». Год назад Айбар принес костанайцам победу в Суперкубке, забив единственный мяч команды. В активе Жаксылыкова 9 матчей за сборную Казахстана: кажется, Айбару есть что доказывать в этом сезоне.

Гафуржан Суюмбаев, защитник

Ветеран КПЛ Суюнбаев вернулся в родной Шымкент: спортсмен успел поиграть в составе «Иртыша», «Кайрата», «Аксу», а также является постоянным игроком сборной Казахстана.

Темирлан Ерланов, защитник

Темирлан начинал карьеру в «Сункаре», и играл в «Востоке», «Тоболе» и «Актобе». В 2016-2020 гг. Ерланов уже защищал цвета «Ордабасы». Спустя три года 29-летний игрок вернулся в клуб.

Сергей Малый, защитник

Защитник сыграл 62 матча за сборную Казахстана и последние пару лет провел в составе «Тобола», завоевав с костанайцами множество наград. Сергей возвращается в «Орду» уже в третий раз: в далеком 2015-м защитник перешел в клуб из «Шахтера», а в 2019-м был арендован у «Астаны».

Владислав Васильев, полузащитник

Владислав Васильев – воспитанник карагандинского футбола и бразильской академии «Оле Бразил». Ранее выступал за «Шахтер», а также белорусские «Рух» и «Динамо-Брест».

Интересно, что атакующий полузащитник уже пересекался с тренером Александром Седневым: тренер возглавлял «Рух», а Васильев был одним из лидеров клуба.

Бобур Абдихоликов, нападающий

В прошлом году 25-летний нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси, записав на свой счет 30 результативных действий в 30 матчах. После этого он получил вызов в сборную Узбекистана и успел сыграть против сборной России. Бобур – одна из главных надежд клуба в этом сезоне.

Мамаду Мбодж, защитник

30-летний центральный защитник Мамаду Мбодж имеет опыт игры в Сербии («Црвена Звезда», «Напердак»), Литве и Азербайджане. В активе защитника три десятка игр в еврокубках: из них 8 матчей Мбодж провел в Лиге чемпионов.

Бернардо Матич, полузащитник

Берни Матич перешел в «Ордабасы» из хорватского «Шибеника»: 28-летний хавбек играл за «Шибеник» с 2022 года. В его карьере также были испанский «Расинг», боснийский «Широки Бриег», хорватские «Загреб», «Истра 1961» и «Юнак Синь».

Матич вызывался в молодежную сборную Хорватии: в 2015-м игрок провел матч против молодежки России.

Еркебулан Тунгышбаев, полузащитник

Тунгышбаев вернулся в «Ордабасы»: воспитанник шымкентского футбола и многолетний лидер клуба провел прошлый сезон в «Аксу».

Еркебулан стал лучшим бомбардиром «Аксу» сезона-2022. На его счету 8 голов. Вингер имеет в активе 11 матчей за сборную Казахстана и забитый гол в ворота сборной Болгарии.

Мухаметжан Сейсен, вратарь

Экс-страж ворот «Тараза» уже дебютировал в этом сезоне за «Орду»: Сейсен сыграл в Суперкубке страны с «Астаной». К слову, 24-летний Сейсен – самый дорогой казахстанский вратарь по версии Transfermarkt.

Радослав Петрович, полузащитник

33-летний сербский полузащитник Радосав Петрович выступал за «Блэкберн Роверс», «Риу Аве», «Спортинг», «Альмерию», киевское «Динамо» и «Партизан». В сезоне 2022/2023 он сыграл 9 матчей за «Сарагосу» в испанской Сегунде.

В активе Радослава 44 встречи за сборную Сербии.

Интересно, что Петрович пересекался в АПЛ с экс-игроком «Кайрата» Андреем Аршавиным: в 2011-м «Блэкберн» серба победил «Арсенал» – 4:3, и оба игрока приняли участие в матче.

Ауро Альваро, защитник

Ауро Альваро имеет богатый опыт выступления в чемпионата Бразилии. В его карьере были «Сантос», «Сан-Паулу», «Америка Минейро» и канадский «Торонто».

Последним клубом Жуниора стал «Торонто», куда он перешел из легендарного «Сантоса». Бразилец был основным игроком в MLS: за «Торонто» Альваро провел три десятка матчей.

Фото: Alex Livesey/Getty Images Europe; uzfifa.net