ФК «Ордабасы»
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Экс-игрок АПЛ, который обыгрывал «Арсенал» Аршавина, девять футболистов сборной и звезда из MLS: кем «Ордабасы» усилился в новом сезоне

Бобур Абдихоликов Бобур Абдихоликов
Асхат Тагыберген Асхат Тагыберген
Бернардо Матич
Сергей Малый Сергей Малый
Ауро Ауро
Владислав Васильев 1999
Айбар Жаксылыков Айбар Жаксылыков
Еркебулан Тунгышбаев Еркебулан Тунгышбаев
Бауыржан Исламхан Бауыржан Исламхан
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Мамаду Мбодж
Ордабасы Ордабасы
Темирлан Ерланов
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Радосав Петрович Радосав Петрович
Мухаметжан Сейсен
Гафуржан Суюмбаев
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Собрали супер-состав.

Ордабасы – главный хедлайнер КПЛ-2023: команда обновилась на 80% и привлекла сильных по казахстанским и не только меркам игроков. 

Официальный блог шымкентского клуба на Sports.ru рассказывает самое главное о новых лицах клуба: осторожно, в составе есть легенды. 

Асхат Тагыберген, полузащитник

Титулованный игрок КПЛ перешел в «Орду» после двух сильных сезонов в «Тоболе». Капитан сборной Казахстана – пожалуй, один из лучших игроков КПЛ в средней линии. Сильной стороной Асхата являются его радиоуправляемые навесы и удары: с годами полузащитник становится только лучше. 

Бауыржан Исламхан, полузащитник

Переход Исламхана в «Ордабасы» –  трансферная бомба этого сезона. Игрок отбыл двухлетнюю дисквалификацию, и уже сейчас находится в форме: Исламхан стал автором первого гола КПЛ-2023.

Полузащитник сборной Казахстана открыл счет со штрафного на 16-й минуте матча «Ордабасы» – «Каспий».

Айбар Жаксылыков, нападающий

Форвард сборной Казахстана Жаксылыков перешел в «Ордабасы» из «Тобола». Год назад Айбар принес костанайцам победу в Суперкубке, забив единственный мяч команды. В активе Жаксылыкова 9 матчей за сборную Казахстана: кажется, Айбару есть что доказывать в этом сезоне.

Гафуржан Суюмбаев, защитник

Ветеран КПЛ Суюнбаев вернулся в родной Шымкент: спортсмен успел поиграть в составе «Иртыша», «Кайрата», «Аксу», а также является постоянным игроком сборной Казахстана. 

Темирлан Ерланов, защитник

Темирлан начинал карьеру в «Сункаре», и играл в «Востоке», «Тоболе» и «Актобе». В 2016-2020 гг. Ерланов уже защищал цвета «Ордабасы». Спустя три года 29-летний игрок вернулся в клуб.

Сергей Малый, защитник

Защитник сыграл 62 матча за сборную Казахстана и последние пару лет провел в составе «Тобола», завоевав с костанайцами множество наград. Сергей возвращается в «Орду» уже в третий раз: в далеком 2015-м защитник перешел в клуб из «Шахтера», а в 2019-м был арендован у «Астаны».

Владислав Васильев, полузащитник

Владислав Васильев – воспитанник карагандинского футбола и бразильской академии «Оле Бразил». Ранее выступал за «Шахтер», а также белорусские «Рух» и «Динамо-Брест».

Интересно, что атакующий полузащитник уже пересекался с тренером Александром Седневым: тренер возглавлял «Рух», а Васильев был одним из лидеров клуба. 

Бобур Абдихоликов, нападающий

В прошлом году 25-летний нападающий стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси, записав на свой счет 30 результативных действий в 30 матчах. После этого он получил вызов в сборную Узбекистана и успел сыграть против сборной России. Бобур – одна из главных надежд клуба в этом сезоне.

Мамаду Мбодж, защитник

30-летний центральный защитник Мамаду Мбодж имеет опыт игры в Сербии («Црвена Звезда», «Напердак»), Литве и Азербайджане. В активе защитника три десятка игр в еврокубках: из них 8 матчей Мбодж провел в Лиге чемпионов. 

Бернардо Матич, полузащитник

Берни Матич перешел в «Ордабасы» из хорватского «Шибеника»: 28-летний хавбек играл за «Шибеник» с 2022 года. В его карьере также были испанский «Расинг», боснийский «Широки Бриег», хорватские «Загреб», «Истра 1961» и «Юнак Синь».

Матич вызывался в молодежную сборную Хорватии: в 2015-м игрок провел матч против молодежки России.

Еркебулан Тунгышбаев, полузащитник

Тунгышбаев вернулся в «Ордабасы»: воспитанник шымкентского футбола и многолетний лидер клуба провел прошлый сезон в «Аксу».

Еркебулан стал лучшим бомбардиром «Аксу» сезона-2022. На его счету 8 голов. Вингер имеет в активе 11 матчей за сборную Казахстана и забитый гол в ворота сборной Болгарии. 

Мухаметжан Сейсен, вратарь

Экс-страж ворот «Тараза» уже дебютировал в этом сезоне за «Орду»: Сейсен сыграл в Суперкубке страны с «Астаной». К слову, 24-летний Сейсен – самый дорогой казахстанский вратарь по версии Transfermarkt.

Радослав Петрович, полузащитник

33-летний сербский полузащитник Радосав Петрович выступал за «Блэкберн Роверс», «Риу Аве», «Спортинг», «Альмерию», киевское «Динамо» и «Партизан». В сезоне 2022/2023 он сыграл 9 матчей за «Сарагосу» в испанской Сегунде.

В активе Радослава 44 встречи за сборную Сербии.

Интересно, что Петрович пересекался в АПЛ с экс-игроком «Кайрата» Андреем Аршавиным: в 2011-м «Блэкберн» серба победил «Арсенал» – 4:3, и оба игрока приняли участие в матче. 

Ауро Альваро, защитник

Ауро Альваро имеет богатый опыт выступления в чемпионата Бразилии. В его карьере были «Сантос», «Сан-Паулу», «Америка Минейро» и канадский «Торонто». 

Последним клубом Жуниора стал «Торонто», куда он перешел из легендарного «Сантоса». Бразилец был основным игроком в MLS: за «Торонто» Альваро провел три десятка матчей. 

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Фото: Alex Livesey/Getty Images Europe; uzfifa.net

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