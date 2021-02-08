Как прошел финал Суперкубка: сейвы Сейсена, радиоуправляемые навесы Тагыбергена и шестой трофей «Астаны»

«Ордабасы» сразился с «Астаной» в матче за Суперкубок Казахстана-2023. Официальный блог шымкентского клуба на Sports.ru рассказывает самые интересные моменты встречи.

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В старте «Ордабасы» на поле появилось только два футболиста из команды-2022 – Умаров и Астанов. Клуб на 80% обновил состав в межсезонье: на поле вышли Темирлан Ерланов, экс-игроки «Тобола» Малый и Тагыберген, Суюмбаев, Мбоджи, Матич, вратарь сборной Казахстана Сейсен и Бобур Абдухаликов.

«Астана» открыла уже на 7-й минуте: дальним ударом Алекса Аманович забил свой первый гол за столичный клуб.

Ответ последовал незамедлительно – Асхат Тагыберген своим фирменным пасом вывел Тунгышбаева один на один с вратарем. Еркебулан воспользовался моментом на все 100% и ударом головы сравнял счет, эффектно переиграв вратаря в падении.

В конце первого тайма судья указал на точку: после контакта с Умаровым на газон упал французский полузащитник «Астаны» Фабьен Урега. Арбитр принял решение в пользу астанчан. Дарбо свой момент не упустил и вывел хозяев вперед.

Чуть позже Эбонг проверил Сейсена на прочность, но кипер сборной Казахстана оказался на высоте. Умаров и Тунгышбаев соорудили ответную атаку, однако вратарь «Астаны» Чондрич сыграл уверенно.

Дальше настало время бенефиса от Мухаммеджана Сейсена: сначала кипер в ситуации один на один обезвредил Урегу, а через пяти минут спас команду от неминуемого гола после удара Марина Томасова в упор.

Был активен Тагыберген: капитан реализовал штрафной с 30-ти метров от ворот, но кипер «Астаны» был на месте.

«Орда» могла отыграться на последней минуте, но после навеса Тагыбергена мяч затерялся в штрафной.

Это шестой Суперкубок в истории «Астаны». Шымкентцы в последний и единственный раз завоевывали трофей в 2012-м.

Звездный новичек шымкентцев Бобур Абдикалыков после матча поздравил «Астану» с победой и рассказал о целях на сезон.

– Поздравляю «Астану»! Они достойно выиграли, больше создавали моментов и забили свои голы. Во втором тайме у нас были шансы сравнять счет, но не смогли использовать свои шансы.

– В чемпионате Беларуси ты стал лучшим бомбардиром. Есть ли цели побороться за это звание в Казахстане?

– Каждый нападающий ставит перед собой задачу забивать голы как можно больше. Я не исключение. Получится или нет – другой вопрос. Конечно, буду стараться забивать в каждой игре.

– Какие задачи ставит «Ордабасы» на предстоящий сезон?

– Наша задача – занять места как можно выше, попасть в тройку призеров.

Фото: vk.com/astanafootballclub