Почему «Ф-1» едет на Гран-при Канады всегда посреди европейского сезона? Какие у трека главные фишки?

От редакции: Привет! Вы в автоспортивном блоге «Оранжевое видение» . Поддержите автора плюсами и подписками, тогда таких постов будет больше! Сегодня вашему вниманию – превью Гран-при Канады.

Экскурсионный тур «Формулы-1» по европейским столицам автоспорта прерывает вояж в далекую Канаду. Практика для серии не новая – северный заокеанский Гран-при обосновался в календаре еще в 1967 году, а теплые летние выходные забил, начиная с 1982-го.

Как бы «королевские гонки» ни бились за экологию или за сокращение расходов, переставить этап в Монреале ближе к американским Гран-при и не летать через полпланеты на одну гонку пока не удается. Главная причина проста – климат.

Столица провинции Квебек хоть и расположена на юге страны, но теплыми днями блещет нечасто. Средняя температура июня достигает 18,2°C, майские нормы ниже почти на 5 градусов. Нередки и дожди, но с ними угадать вообще никак не получается, ежемесячно в Монреале выпадает более 70 мм осадков. Для сравнения: Москва переваливает эту грань лишь 3 месяца в году. Поэтому Гран-при Канады пытаются провести в то время, когда погода максимально благосклонна.

Летний перелет в Монреаль иногда оправдывают тем, что Гран-при выпадает на ближайшие выходные – к легендарным 24 часам Ле-Мана. Мол, марафон заберет всех европейских зрителей, и этап «Формулы-1» останется без внимания. Но действительно ли есть необходимость разделять события разными континентами? Болельщики найдут время оценить каждую из гонок, а пилотам это только усложняет потенциальную возможность участия еще и в гонке на выносливость. Хотя есть и положительные примеры – в 2015 году Нико Хюлькенберг добыл четыре очка в Монреале и улетел в Ле-Ман, где выиграл марафон в составе «Порше».

Но вряд ли Гран-при на «Автодроме имени Жиля Вильнева» нужны какие-то уступки для повышения зрительского интереса. Гонка в Монреале часто становилась одной из самых ярких в календаре чемпионата, причем не только из-за капризов погоды. Например, Гран-при 2005 года установил рекорд по охвату публики и занял третье место в рейтинге самых популярных соревнований года. Выше оказались лишь финал американского Супербоула и финал футбольной Лиги чемпионов.

Объяснений такой любви к Гран-при Канады несколько. Во-первых, скоростной и интересный трек, который поощряет любую борьбу. После выставки «Экспо-67» подъездные дороги на острове «Нотр-Дам» так удачно соединили в гоночное кольцо, что до наших дней трасса дожила практически в исходной схеме. Быстрая, в меру широкая, состоящая из прямых и жестких торможений – все, что нужно для автогонок.

Во-вторых, так уж вышло, что канадский этап традиционно идет после Гран-при Монако. На фоне лабиринта Монте-Карло благосклонный к свободному пилотажу автодром в Монреале предстает глотком свежего воздуха. Соскучившиеся по борьбе бок о бок пилоты вовсю используют возможности трассы в Канаде, и зачастую это оборачивается не только яркими дуэлями, но и зрелищными столкновениями.

Ну и нельзя не упомянуть о милом, но тревожном факторе «Автодрома имени Жиля Вильнева». В окрестностях трассы обитают сотни сурков, сусликов и белок, которые так и норовят рассмотреть поближе болиды «Формулы-1». Ни одна трансляция из Монреаля не обходится без крупных планов озадаченных зверьков. Как бы организаторы ни старались изловить всех грызунов до старта Гран-при, самые хитрые и проворные все равно пробираются на трассу. Поэтому каждая сессия заездов наполнена переживаниями не только за любимого пилота, но и за то, успеет ли убрать мохнатый зад из-под колес очередной храбрец.

Ожидания от Гран-при 2024

Грядущий Гран-при Канады ожидается с удвоенным интересом. Давно уже не было такого, чтобы перед этапом фамилию победителя хотелось поискать аж среди трех команд. Майами, Имола, Монако – в главных ролях три пилота из трех команд с разными двигателями и концепциями. Конечно, рано говорить о том, что идет новый виток борьбы за чемпионат.

Нет, «Ред Булл» по-прежнему очень силен. В США Ферстаппен ошибся сам, а затем уступил лишь Норрису, ухватившему свой шанс. В Монте-Карло «быки» никогда не доминировали. Успехи 2022-го и 2023 годов были связаны или с тактикой «Феррари», или с тем, что другие команды еще не раскатились. Так что делать большие выводы из прошлых гонок рано. Правда, в Канаде коллективу из Милтон-Кинса вновь придется непросто. Машина плохо себя вела на кочках Майами, бордюрах Имолы и медленных виражах Монако, и в Монреале подвергнется тем же испытаниям. «Помогает» и «Пирелли» – в Канаде ожидаются те же типы шин, что в Италии, а там Максу пришлось туго на жестком комплекте C3.

Так что, у «Феррари» и «Макларена» есть все шансы снова навязать бой фавориту. Для «оранжевых» гонка в Канаде будет вдвойне принципиальной. В это сложно поверить, но последние очки ребят из Уокинга в Монреале датируются 2014 годом. 10 лет «Макларен» не может набрать очки в стране кленового листа. Кажется, при нынешних скоростях Норриса и Пиастри эта череда наконец должна прекратиться.

Судя по неплохому темпу в Имоле и успеху в Монако, обновления «Феррари» работают успешно. От итальянской команды можно ждать сильного выступления в Квебеке, тем более что эта трасса всегда подходила красным. Жесткие торможения и прямые – в этой стихии «Феррари» всегда сильна, а год назад именно с Канады начался рост результатов команды.

Добавлять кого-то еще к борьбе пятерки лучших пока рано. Почему пятерки? Перес в последний месяц выпал из обоймы пилотов, которые всерьез претендуют на борьбу за победу. Но у Чеко в Монреале будет свой стимул. В «Ред Булл» оценили работу мексиканца, вспомнили прошлый сезон, когда слухи об увольнении превратили того в бледную тень, и продлили контракт с Серхио сразу на два года.

Жарко будет и во втором дивизионе. Трансферный рынок к 2025 году набирает обороты: из 10 мест в пяти командах-аутсайдерах на данный момент занято лишь два, Хюлькенберг в «Заубер» и Албон в «Уильямс». Остальные будут гоняться не столько за команду, сколько за себя. Интересно, что один из этой восьмерки точно не останется в своей команде на будущий год. «Альпин» и Окон объявили, что 2024-й станет их последним совместным сезоном. Только ли дело в столкновении с Гасли в Монако или во французской команде давно бегают черные кошки, неизвестно, но Эстебан обещал скоро объявить о дальнейшей карьере.

Фото: HOCH ZWEI/Globallook Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /David Taylor/Getty Images, Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images; facebook.com/Formula1/?locale=ru_RU .