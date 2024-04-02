«Электроформула» в Токио, суперралли в Африке, мегабой в NASCAR: главные гонки выходных, которые вы могли пропустить

От редакции: Привет! Вы в автоспортивном блоге «Оранжевое видение» . Поддержите автора плюсами и подписками, тогда таких постов будет больше! Сегодня вашему вниманию – обзор трех гонок выходных, которые вы могли пропустить, но о которых хотя бы стоило бы прочитать!

- «Формула-Е» – Электропри Токио - Чемпионат мира по ралли WRC – «Ралли Сафари» в Кении - NASCAR – Toyota Owners 400, Ричмонд, Вирджиния

«Формула-Е». Электропри Токио

Токио был одним из первых городов мира, куда «Формула-Е» планировала направить стопы после рождения. Но уговаривать японские власти пришлось почти 10 лет. То в столице самураев не хватало финансирования, то в дело вступали противники перекрытия городских улиц. Понемногу лед таял – японцы были заинтересованы в демонстрации электромобилей на своей земле, считая, что этап серии даст толчок к развитию экологичных машин в стране.

Дебютный этап «Формулы-Е» в Японии прошел на трассе вокруг гигантского Токийского экспоцентра. Кольцо длиной 2,582 км вместило 18 виражей.

Схема трассы

Сезон 2024 года пока удивляет разнообразием победителей как среди пилотов, так и среди марок – 4 победителя из 4 команд, – так что интерес к токийскому этапу был обеспечен. Прошлая гонка в Сан-Паулу запомнилась схваткой за победу до последнего поворота, и от Электропри Токио ждали не меньшего.

Квалификация полностью оправдала ожидания – на двух стартовых рядах не было ни одного пилота из топ-6 чемпионата. Быстрейшим стал Оливер Роулэнд из «Ниссана», опередивший в финальной дуэли Макса Гюнтера из «Мазерати» всего на 0,021 секунды. Лучшим из фаворитов стал действующий чемпион серии Джейк Деннис, занявший пятое место, а лидер сезона Ник Кэссиди довольствовался лишь 19-й позицией.

На старте гонки Роулэнд сохранил лидерство, Гюнтер уступил вторую позицию Эдоардо Мортаре. Дебют прошел спокойно – никто не рискнул в первых поворотах, предпочитая почувствовать машину и вкатиться в заезд.

Течение гонки на 7-м круге нарушили желтые флаги. Лукас ди Грасси оптимистично рванул внутрь крутого поворота и «облокотился» на «Макларен» Джейка Хьюза. Оранжевая машина застыла в отбойнике, но Хьюз нашел заднюю передачу и продолжил гонку на подбитом электрокаре.

Заезд продолжался с небольшим количеством борьбы. Роулэнд сохранял лидерство, Гюнтер смог опередить Мортару в режиме «Attack-mode». На пороге подиума держались Антонио Феликс да Кошта и Джейк Деннис.

На экваторе гонки из борьбы выбыл Митч Эванс. Австралиец устроил переполох в середине пелотона – промазал на торможении, едва увернулся от стены и врезал в бок Робину Фряйнсу. Машина начала дымить в стиле Ферстаппена в Мельбурне, а асфальт заполонили сотни мелких карбоновых обломков.

Подбитый электрокар Эванса

До конца гонки оставалось всего 10 кругов, и борьба за победу, наконец, началась. Роулэнд палил батареи более расточительно, поэтому на рестарте пропустил Гюнтера вперед, надеясь сэкономить заряд к финишу. Заминкой гонщика «Ниссана» попробовал воспользоваться да Кошта, но Оливер едва не впихнул португальца в барьер.

Последний круг едва не стал повторением этапа в Сан-Паулу. На последних каплях заряда Роулэнд пошел в атаку за 4 поворота до финиша, но Гюнтер хладнокровно перекрыл внутреннюю траекторию на дуге и отстоял позицию. На финише борцов разделило всего 3/4 секунды. Макс завоевал 5-ю победу в Е-карьере и стал пятым же победителем в пяти гонках сезона. На третью ступеньку токийского поезда уселся Джейк Деннис, который извлек пользу от маневра между Роулэндом и да Коштой за два круга до финиша.

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Итоги гонки

Победа Гюнтера подкинула его из низов на 5-е место в таблице. Роулэнд после третьего подиума подряд обосновался на третьей строчке, а на промежуточном троне сменился владелец. 5-е место Паскаля Верляйна против 8-го места Ника Кэссиди позволило немцу возглавить чемпионат. Следующая гонка «Формулы Е» состоится 13-14 апреля – сдвоенный этап в итальянском Мизано.

WRC. Ралли Кении

Третий раунд борьбы за главный раллийный титул состоялся в Кении. Этап в окрестностях Великой Рифтовой долины давно стал частью истории чемпионата. С 1973-го до 2002 года Кения неизменно присутствовала в календаре, но в начале XXI века в Африке кончились средства на организацию. В 2021-м благодаря усилиям правительства страны WRC вновь ступил на африканскую землю.

Этап в Кении носит гордое имя «Сафари» – «путешествие» с языка суахили. И это приключение ежегодно доставляет пилотам быстрейших внедорожных машин кучу проблем. Африканский ралли дарит гонщикам весь спектр невзгод. Ухабистые дороги, сотни камней на обочине, грязевые ванны после прошедшего дождя, местная фауна – все против того, чтобы раллисты добрались до финиша целыми. Но в этом и есть главная изюминка «Ралли Сафари» – побеждает не самый быстрый, а самый техничный и терпеливый.

На этап в Кении приехал действующий чемпион мира Калле Рованперя. Финн, который в этом году пробует силы в различных чемпионатах, навестил Африку, чтобы напомнить, кто является лучшим в раллийной песочнице. Месяц назад в Швеции Рованперя отлично начал, но уже на 4-м допе угодил в аварию и потратил на ремонт 3/4 часа. Поэтому в Кению чемпион прибыл максимально мотивированным.

Единственный спецучасток в четверг стал аперитивом перед большим уик-эндом. Стартовые пять километров выиграл Невилль, но в секунде позади уместились три преследователя.

Пятница стала бенефисом Рованперя. Пилот «Тойоты» казался суперменом, который летел сквозь Кению, не видя преград. Финн выиграл все спецучастки дня, набрав к финишу минутное преимущество над ближайшим соперником. Его машина подпрыгивала на кочках так, что зад был выше носа, но продолжала стремительно пылить к финишу. День конкурентов на его фоне сложно было назвать удачным. Тьерри Невилль пробил заднее правое колесо на камне, Отт Тянак после очередного ухаба приземлился в земляную насыпь, едва не сломав подвеску. Элфин Эванс почти дошел до заката без проблем, но все же подкинул задачу механикам. В сервис-зону «Тойота» №33 прибыла с ополовиненным задним бампером.

Рованперя в буквальном смысле летел к победе

В субботу Рованперя сбавил обороты, но его преимущество продолжало расти. В лидерах спецучастков побывали Невилль, Тянак, Эванс и Такамото Кацута, а Калле в это время стабильно быстро ехал, показывая 2-3 времена на отрезках. Кения продолжала уничтожать машины соперников финна. Первым сошедшим стал Грегори Мюнстер. Нидерландец на одном из виражей не удержал «Форд», после чего левое заднее колесо стало смотреть в сторону от прямого направления – подвеска отказалась продолжать заезд. На 11-м спецучастке неудача постигла Невилля: «Хендэ» потерял мощность. Эванс в самом начале дня словил прокол, потеряв минуты на смену покрышки. А на 12-м спецучастке история повторилась – вторая пробитая шина за день отбросил британца из числа претендентов на звание лучшего после Рованперя.

К концу дня преимущество Калле Рованперя над шедшим вторым Кацутой достигло двух минут. Третью строчку занял аккуратный и расчетливый Адриан Фурмо из «Форда». Пара Эванс-Невилль занимала 4-5 строчки с отставанием в 5 и 8 минут соответственно. А на 6-м месте был представитель младшего класса Rally2 Гас Гринсмит на «Шкоде Фабия».

День воздушных активностей в Кении

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Финальный день превратился в круг почета для действующего чемпиона мира. Рованперя продолжил спокойно доезжать до финиша, эффектно пыля на радость зрителям, пока его соперники пытались хоть как-то сделать свое отставание приличным. Неплохо вышло у Кацуты и Фурмо – они подсмотрели тактику лидирующего финна и сосредоточились на качестве, а не на скорости. Решение принесло плоды, и японец с французом дополнили подиум «Ралли Сафари». В это время победы на участках делили Невилль и Эванс, но все дальше откатывались от призовой тройки.

Итоги Ралли Сафари

Рованперя от души отыгрался за неудачу в Швеции, показав мастер-класс соперникам. С такой ездой Калле легко претендовал бы на очередной титул, но чередование выступлений в ралли и других гонках вряд ли позволит финну взять третье чемпионство подряд. После ледяного душа в жаркой Кении зачет возглавляет Невилль, который все же дотолкал многострадальную «Хендэ» до 5-го места. WRC берет трехнедельную паузу, после которой серию ждет живописная Хорватия.

NASCAR. Toyota Owners 400 – Ричмонд, Вирджиния

После экскурсии в дом «Формулы-1» в США – на дорожню «Трассу Америк» – NASCAR вернулся на привычное овальное полотно. Седьмой этап чемпионата состоялся на коротком 1,2-километровом треке в Ричмонде. Несмотря на малую длину, форма кольца напоминает классические спидвеи, из-за чего высоко ценится пилотами за возможность развить высокие скорости.

Общий план Richmond Raceway

Предыдущий этап в Техасе ознаменовался второй победой в сезоне Уильяма Байрона, что гарантировало участие гонщика в плей-офф. Примеру Байрона в Ричмонде планировал последовать Кайл Ларсон, который в начале марта первенствовал в Вегасе. Гонщик Hendrick Motorsports выиграл сначала тренировку, а затем и квалификацию. Но в субботу успех Ларсону дался непросто: лишь 0,002 секунды он выиграл у партнера по команде Чейза Эллиотта, и 0.051 секунды – у пилота Trackhouse Racing Росса Честейна.

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В гонке смена лидера произошла уже на первом круге. Эллиотт резво вкатился в трек и возглавил заезд. Обладателя поул-позишн маневр партнера не смутил, и на 5-м круге статус-кво был восстановлен. Словно Нильс из сказки про гусей Ларсон, вел за собой плотную вереницу голодных конкурентов. Даже залп желтых флагов и серия пит-стопов не поколебали лидерства гонщика «Шевроле».

Старт гонки

Первый этап гонки остался за Ларсоном, который пролидировал до 150-го круга и поехал менять колеса под зеленым флагом. Примой Ричмонда стал Мартин Труэкс-младший, который к тому моменту подобрался к лидерам и лучше распорядился шинами. Труэкс практически не отдавал первое место до финальной стадии гонки, попутно выиграв второй «стейдж».

За 120 километров до конца сформировалась лидирующая пятерка. Труэкс вел партию, Ларсон висел у него на хвосте, а за ним зацепились Дэнни Хэмлин, Джоуи Логано и Бабба Уоллес. За 55 кругов до финиша вся пятерка обзавелась новыми шинами, причем Ларсон и Труэкс совершили синхронный пит-стоп, где расторопнее были механики «Шевроле». Но уже через два круга Мартин вернул себе преимущество в дуэте и помчался к первому триумфу в сезоне.

Мартин Труэкс-младший опережает Кайла Ларсона и Джоуи Логано

Вскоре Ларсон пропустил и Логано с Хэмлином, отстав от лидера на 5 секунд. На последних 20 кругах дуэт преследователей начал догонять Труэкса, но тот уверенно прошивал круговых, удерживая комфортное преимущество в 0,7 секунды на протяжении десяти кругов. Казалось, что пилот «Тойоты» закрепит лидерство в чемпионате красивой победой. Но у гоночных богов были иные планы на финал гонки в Ричмонде. За два круга до финиша Уоллес не оценил дистанцию до Ларсона и пнул «Шевроле» в левое заднее крыло. Бело-синяя машина ушла в занос, но Ларсон удержал ее на трассе, а гонка из-за желтых флагов ушла в овертайм.

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Лидеры синхронно рванули к механикам, чтобы получить свежие шины на 2,5-километровый спринт. Чудо сотворили коллеги Хэмлина – парни Дэнни на пит-стопе выиграли у Труэкса и Логано 1,3 секунды, что в плотной борьбе вывело их гонщика в лидеры. На рестарте Хэмлин воспользовался подарком судьбы и отбил атаку Труэкса. Из 400 кругов гонки ветеран серии лидировал лишь 17, но в их числе были два самых важных. Логано воспользовался борьбой и отодвинул Труэкса на третье место, где тот встретил старого соперника Ларсона. Расстроенные тем, что победа уплыла из их рук, экс-фавориты знатно пободались на последнем километре гонки. Сначала Труэкс пихнул в бок «Шевроле» №5, а затем Ларсон вжал оппонента в забор, стесав правую сторону «Тойоты» об стену. На финише дуэлянтов разделили считанные сантиметры, которые принесли «бронзу» Ричмонда Кайлу Ларсону.

Борьба Хэмлина и Труэкса на рестарте

Марафон NASCAR продолжается. Через неделю серию ждет изюминка чемпионата – овал в Мартинсвилле, который при длине 847 метров остается самым коротким треком сезона.

Экспресс-новость

Себастьян Феттель заглядывается на «Ле-Ман» . 26 марта четырехкратный чемпион «Формулы-1» поучаствовал в тестах гиперкара «Порше» 963, который недавно не оставил шансов соперникам на этапе WEC в Катаре. Феттель успешно проехал почти 600 километров на автодроме в испанском Арагоне. Экс-пилот «Ф-1» высоко оценил возможности прототипа и отметил, что «было весело пилотировать». Тесты «Порше» форсировали подготовку к главному старту сезона, и кроме Себастьяна в них приняли участие все основные гонщики команды. В одном из экипажей немецкой марки остаются свободные места на 24-часовой марафон, и после тестов Феттеля «Порше» отложила объявление состава на «Ле-Ман» до начала апреля.

Фото: Gettyimages.ru /Alex Slitz, Massimo Bettiol, Alastair Staley