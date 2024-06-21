Безумный Райан Гарсия: провалил допинг-тест, лишился победы и ушел из бокса в 25

Пообещал вернуться через год.

Главный ньюсмейкер последних месяцев – Райан Гарсия . В апреле он стал народным героем, когда сенсационно побил Дэвина Хейни , а спустя два месяца завершил карьеру.

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В апреле-2024 Райан Гарсия сенсационно побил непобежденного чемпиона мира Дэвина Хейни. Тогда он быстро стал народным героем, сотворив сенсацию и побив скучного и прагматичного чемпиона мира. Все известные бойцы, включая Конора Макгрегора, Мэнни Пакьяо, Канело Альвареса и Тима Цзю, радовались победе Гарсии.

Предыстория – безумие: проваленный вес Гарсии, штраф в $1,5 млн за перевес, выпитое пиво на весах и странные заявления о существовании Богемской рощи. Уже через 1,5 недели Гарсия провалил допинг-тест – в его пробе обнаружили остарин.

При этом отрицал употребление запрещенных веществ и связал информационную атаку с его встречей с Дональдом Трампом. «Провалил взвешивание и нахимичился − пожизненный бан, – сокрушался Конор. – Не подходи ко мне при встрече, Райан Гарсия. Мне противно. Что случилось? Что ты себе позволяешь? Будь я отцом Хейни, ты бы уже был мертв. Что за хрень с тобой случилась, маленький дурак? Приведи голову в порядок, иначе я разобью ее локтями».

Еще через две недели вскрыли пробу «Б», которая тоже оказалась положительной. Хейни требовал аннулировать результат боя, чтобы вернуть ноль в поражениях, а Гарсия провоцировал, что обожает стероиды.

Давила семейная драма – рак у мамы. Через неделю после этой новости Гарсия устроил пьяный дебош в отеле, нанеся ущерб в $15 тысяч, и попал под арест.

Гарсия завершил карьеру, а на следующий день его дисквалифицировали на год

20 июня Гарсия объявил о завершении боксерской карьеры – в 25 лет: «У мамы рак. На меня подали в суд. Мои допинг-пробы были испорчены. Переживаю развод. Дэвин просит отобрать у меня победу».

Уже на следующий день Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк аннулировала результат боя с Хейни, отстранила Гарсию на год и оштрафовала на $10 тысяч. Причем комиссия удержала $1,2 млн из гонорара Гарсии с боя против Хейни, которые уйдут его промоутеру Оскару Де Ла Хойе. Хейни уже отреагировал в соцсетях: «Я, VADA и комиссия должны разделить эти деньги».

Команда Гарсии выпустила заявление: «Райан вместе с юридической командой урегулировал этот вопрос и твердо придерживается правды: он никогда не принимал никаких запрещенных веществ намеренно. Это просто не в его природе. Болельщики всегда будут помнить его выступление против Хейни как мастер-класс, который никогда не будет стерт из памяти».

Сам Гарсия написал в соцсетях: «Они лишили меня победы. Все нормально, я завершил карьеру, так что просто вернусь через год».

В 2022 году Амир Хан получил два года дисквалификации от британской антидопинговой комиссии после боя с Келлом Бруком за остарин в допинг-пробе. На его фоне Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк обошлась с Гарсией очень мягко.

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Фото: Gettyimages /Al Bello / Staff, Carmen Mandato / Staff, John McCoy / Stringer