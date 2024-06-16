Прогорел на казино и пролетел мимо пояса. Второе поражение в карьере Гвоздика

Пора заканчивать?

Утром 16 июня в Лас-Вегасе прошел боксерский турнир, который возглавил титульный бой в легком весе между Джервонтой Дэвисом и Фрэнком Мартином.

В соглавном событии состоялся поединок за временный пояс WBC в полутяжелом весе между Александром Гвоздиком и Давидом Бенавидесом . Бой закончился победой Бенавидеса единогласным решением судей.

Теперь он может встретиться с победителем боя за абсолютное чемпионство между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Гвоздик вернулся в бокс после прогоревшего бизнеса с онлайн-казино, а Бенавидес поднялся в весе из-за игноров Канело

Александр Гвоздик вернулся в бокс в 2023 году после 3,5 лет перерыва. В октябре-2019 он проиграл Артуру Бетербиеву в объединительном поединке, после чего объявил о завершении карьеры – в 33 года. Поражение Бетербиеву было единственным в профессиональной карьере.

Хотя сначала Гвоздик не планировал завершать карьеру и говорил о желании подраться за пояс WBO или взять реванш у Бетербиева. Причем он тренировался в разгар пандемии в 2020 году, но спустя пару недель после разговоров внезапно ушел из бокса: вместо него об уходе заявили его менеджер Эгис Климас и Боб Арум.

Гвоздик ушел в бизнес, но впервые заявил об этом в конце 2021 года. Сначала он говорил, что занимается сельским хозяйством, игровой сферой и маркетингом. А через месяц признался , что вложился в онлайн-казино в Украине:

«В последнее время очень часто бываю в Киеве, практически каждые два месяца. Почему? Я занимаюсь игровым бизнесом – онлайн-казино. Сам в казино не играю, потому что знаю, что казино всегда выигрывает. Да, инвестировал в бизнес миллионы долларов. Заработанных денег хватило на это. Посмотрим, как сложится. Одно дело инвестировать, чтобы начать, а другое – довести до ума».

В 2022 году его бизнес прогорел: «Знаете, игральным бизнесом уже не занимаюсь. Наверное, занимался бы, но меня от него освободили, как сейчас освобождают всех других украинцев. Сожалею ли я об этом? Нет, нисколько не сожалею, несмотря на то что потерял деньги».

В том же 2022-м Гвоздик спарринговал с Канело Альваресом перед боем против Дмитрия Бивола, а в 2023-м вернулся в бокс, но его делами занимался уже не Эгис Климас, а тренер Канело Альвареса Эдди Рейносо. Первый бой прошел в промежуточном весе против Хосуэ Обандо (20-34-2), который закончился победой Гвоздика единогласным решением судей по итогам шести раундов.

Следующим соперником стал крепкий середняк из Латвии Ричард Болотникс, которого Гвоздик нокаутировал в шестом раунде. В конце 2023 года он разобрался с Исааком Родригесом во втором раунде. Этого стрика хватило, чтобы выйти на бой за временный пояс WBC. Сейчас Гвоздик идет на втором месте в рейтинге организации. К поединку он готовился под руководством Эдди Рейносо и Марко Контрераса.

Давид Бенавидес – один из самых избегаемых боксеров в мире. Он временный чемпион мира во втором среднем весе по версии WBC и обязательный претендент на бой с абсолютным чемпионом Канело Альваресом. Сначала Альварес избегал молодого проспекта, а потом выставил ценник $150-200 млн. Столько зарабатывали только Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо.

Поэтому Бенавидес поднялся в полутяжелый вес, где ему сразу же сделали титульник за временный пояс WBC, и может встретиться с Дмитрием Биволом или Артуром Бетербиевым в зависимости от исхода их поединка. Ранее Бенавидес нокаутировал Давида Лемье, перебоксировал экс-чемпиона мира Калеба Планта и финишировал Деметриуса Андраде.

Известно, что Бенавидес спарринговал с Геннадием Головкиным и Дмитрием Биволом. Но недавно он признался, что у него было три жестких спарринга с Гвоздиком, где второй был в плохой форме и выглядел хуже.

Гвоздик провалил первую половину боя, но забрал концовку – этого не хватило для победы

Бенавидес шел как явный фаворит, который на 10 лет моложе Гвоздика и при одинаковым росте превосходил в размахе рук. При этом два месяца назад он пришел на боксерский турнир и давал комментарии в нетрезвом состоянии, за что потом извинялся.

Гвоздик перед боем заявлял, что находится в лучшей форме в карьере. Но возраст сильно ударил по физическим кондициям: Гвоздик работал в эконом-режиме весь бой и пытался удержать Бенавидеса только за счет джеба, а тот легко проходил переднюю руку и разбивал силовыми комбинациями. Разница в физике прослеживалась с первых минут поединка.

Плюс Гвоздик выбрасывал много джебов и редко вкладывался в удары, что очень удобно для Бенавидеса – тот проходил через глухую защиту и уклоны. Поэтому он гонял Гвоздика, у которого ноги работали только назад или вперед. По сравнению с боем против Артура Бетербиева Гвоздик боксировал очень блекло и осторожно, хотя по технике и бойцовскому интеллекту не уступал Бенавидесу, но словно боялся вымахаться к середине боя и проиграть досрочно.

Поэтому Гвоздик проиграл первые шесть раундов. Нельзя сказать, что он отдал их с разгромом, но ударная мощь Бенавидеса сделала ключевую разницу. Плюс Гвоздик отлично держал силовые удары соперника, у которого была феноменальная точность – около 50%. В то же время у Гвоздика этот показатель едва переваливал за 20%. Причем оба выбросили практически одинаковое количество ударов.

Во второй половине Гвоздик чаще работал первым номером, но зачастую отдавал концовку, пропуская тяжелые удары. Если в первой половине боя разница в точных ударах была двукратной, то во второй счет попаданий стал близким. Поэтому Гвоздик чаще забирал эпизоды и вместе с ними некоторые раунды. Бенавидес просел по кардио в чемпионских раундах и чаще прижимался к канатам, но заработанного запаса в первых восьми раундах хватило, чтобы уверенно выиграть.

Все трое судей отдали победу Бенавидесу: 116-112, 117-111, 119-109. Так Давид Бенавидес стал временным чемпионом мира по версии WBC во второй весовой категории. После боя он признался, что у него была сечка за две недели до поединка и планирует бои за абсолютное чемпионство во втором среднем и полутяжелом весах.

А для Гвоздика это был последний шанс стать чемпионом мира. Он показал неплохой бокс, хорошо отпрыгав 12 раундов, но воли к победе и обострений у него было гораздо меньше, чем у более молодого Бенавидеса.

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Фото: Gettyimages.ru /David Becker, Steve Marcus, Hector Vivas; toprank.com