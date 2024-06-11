Тайсон Фьюри напился и не мог стоять на ногах – его выгнали из бара. Уже не первый раз

Загул через месяц после боя с Усиком.

18 мая Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику в бою за абсолютное чемпионство в тяжелом весе. Реванш назначен на 24 декабря. Пока до боя остается полгода, Фьюри развлекается.

Фьюри сорвался менее чем через месяц после боя, но это не первый случай. Так же было в 2022-м

«Мы выбивали дерьмо все 12 раундов, так что я пойду домой, поем, выпью несколько бутылок пива, побуду с семьей, погуляю с собакой и схожу в магазин», – сказал Фьюри после боя с Усиком.

Не прошло и месяца, как Фьюри сильно напился в баре в Моркаме, где давно живет с семьей, – охрана выгнала его из заведения. На улице он не мог стоять на ногах. Источники из The Sun сообщили, что Фьюри не пил больше года, и добавили : «Он выпил слишком много и чувствовал себя очень плохо».

Причем в сериале «Дома у Фьюри», снятый на стриминговой платформе Netflix, Фьюри признавался, что быстро пьянеет: «Две-три пинты – и я в отключке, особенно от пива. Бессмысленное пьянство, особенно если вы не пьете постоянно».

Это не первый загул Фьюри. В 2022 году после победы над Диллианом Уайтом и заявления об уходе из бокса он напился в Париже. Отец Джон Фьюри водил его едва ли не за руку. Хайлайт того алкотрипа – как пьяный Фьюри пинал такси.

Но это же никак не скажется на реванше с Усиком?

Как и сейчас, в 2022 году временной промежуток между боем и дебошем составил менее месяца. Тогда, спустя три месяца, он объявил о возвращении в бокс и еще через четыре вернулся на ринг, чтобы побить Дерека Чисору в третий раз.

Прошло менее суток с публикации видео с Фьюри, поэтому комментариев от менеджеров и промоутеров не было. Скорее всего, и не будет – даже от Турки Аль аш-Шейха, которого Фьюри уже подставил в феврале-2024, получив рассечение на спарринге за две недели до боя с Усиком.

До реванша осталось шесть месяцев. Конечно, срыв боя из-за локального загула маловероятен, а завершение карьеры преждевременно. А пока ждем афишу реванша с официальной датой.

Почему нам обязательно нужен реванш Усика и Фьюри

Реванш Усика и Фьюри состоится? А Усика правда лишат одного из поясов?

Фото: Gettyimages.ru /Sascha Steinbach/Bongarts; dailymail.co.uk