Уайлдер улетел в нокаут от огромного китайца. В тяжах появился новый временный чемпион

Итоги матчевой встречи в Саудовской Аравии.

1 июня в Эр-Рияде прошла матчевая встреча 5 на 5 между промоутерскими компаниями Фрэнка Уоррена (Queensberry Promotions) и Эдди Хирна (Matchroom Boxing). Команда Уоррена победила со счетом 10-0.

Турнир возглавили два мегабоя в тяжелом весе, в одном из которых разыгрывалось право на поединок против победителя реванша Усик – Фьюри

Правила подсчета баллов матчевой встречи: за досрочную победу команде начисляли два балла, решением судей – один, ничья – ноль. А капитану команды дают удвоенное количество баллов за победу. Команда-победитель получит $3 млн.

Полный список пар турнира 5 на 5:

Чжан Чжилей – Деонтей Уайлдер (тяжелый вес);

Даниэль Дюбуа – Филип Хргович (бой за титул временного чемпиона IBF в тяжелом весе);

Хамза Шираз – Остин Вильямс (средний вес);

Ник Болл – Рэймонд Форд (бой за титул чемпиона мира по версии WBA в полулегком весе);

Вилли Хатчинсон – Крэйг Ричардс (полутяжелый вес).

Ник Болл проводил второй титульный бой подряд. В марте-2024 он боксировал против чемпиона мира по версии WBC Рэя Варгаса – поединок закончился спорной ничьей из-за двух нокдаунов от Болла. После этого он получил второй тайтл-шот против непобежденного Рэймонда Форда, выигравшего титул WBA в мартовском поединке против узбекистанца Отабека Холматова.

В среднем весе свели капитана команды Фрэнка Уоррена Хамзу Шираза (рекорд 19-0), идущего на первом месте в рейтинге WBO и на втором в WBC, и Остина Уильямса (16-0), №2 в WBA, №5 в WBC и IBF. А в полутяжах состоялся поединок между 25-летним проспектом Вилли Хатчинсоном и опытным Крэйгом Ричардсом, который проиграл Дмитрию Биволу в 2021 году.

Главное событие – бой между Чжаном Чжилеем и капитаном команды Эдди Хирна Деонтеем Уайлдером. Оба в прошлом бою проиграли одному и тому же сопернику – Джозефу Паркеру. Причем Уайлдер проиграл разгромно, а Чжилей – с близким счетом и двумя нокдаунами.

А соглавным боем стал поединок за пояс временного чемпиона по версии IBF между Филипом Хрговичем и Даниэлем Дюбуа. Победитель этой пары – следующий соперник Александра Усика или Тайсона Фьюри в зависимости от исхода реванша.

Команда Уоррена разгромила команду Хирна со счетом 10-0, а Уайлдер снова проиграл нокаутом

В первом бою в полутяжелом весе Вилли Хатчинсон деклассировал экс-соперника Дмитрия Бивола Крэйга Ричардса, победив единогласным решением судей. Так Хатчинсон заработал один балл для команды Фрэнка Уоррена и завоевал пояс WBC Silver.

В следующем бою Ник Болл сделал счет 2-0: он победил Рэя Форда раздельным решением судей и стал чемпионом мира со второй попытки. Причем Болл ниже Форда на 13 см, что не помешало ему выиграть.

В третьей паре выступил капитан команды Уоррена, Хамза Шираз, против Остина Уильямса. В 10-м раунде Шираз отправил Уильямса в нокдаун, а в 11-м – добил и досрочно победил. Как капитан он принес сразу четыре балла команде Уоррена и довел счет до 6-0.

Следующие две пары тяжей интриговали больше всех. Даниэль Дюбуа встретился с непобежденным Филипом Хрговичем. В первом раунде у Хрговича великолепно проходили двойки, что Дюбуа не мог от них защититься. Но во второй трехминутке Дюбуа уворачивался и разрывал дистанцию, когда Хргович на него шел.

В том же отрезке у Хрговича открылось рассечение над правым глазом после удара головой, хотя он часто пробивал точные двойки. Ближе к середине боя Хргович просел по кардио – Дюбуа перехватил инициативу и избивал соперника. В седьмом раунде Дюбуа потряс Хрговича, а в восьмом его сняли из-за рассечений. Разрыв в счете вырос до 8-0 – так Queensberry Promotions досрочно выиграл матчевую встречу.

А Дюбуа стал временным чемпионом мира по версии IBF и обязательным претендентом на бой против Александра Усика, которому он проиграл в августе-2023. Но наиболее вероятно, что его сведут с Энтони Джошуа в конце 2024 года.

Главный бой – Деонтей Уайлдер против Чжана Чжилея. Уайлдер показал на взвешивании 97,3 кг, а Чжилей – на 31 кг больше (128,3 кг). У первого выше процент досрочных побед (97,6% против 80,7%), но второй ни разу не был в нокдауне, а Уайлдера роняли пять раз. Чжилей шел фаворитом, хотя ему 41 и он старше на три года. Но, в отличие от Уайлдера, он дал близкий бой Джозефу Паркеру и дважды нокаутировал Джо Джойса.

Начало боя получился крайне осторожным, так как боксеры опасались ударной мощи друг друга. Но потом Чжилей несколько раз потряс Уайлдера и гонял его вдоль канатов. К четвертому раунду точность его ударов перевалила за 40%, в то время как у Уайлдера – 14%. Уайлдер выцеливал Чжилея, но практически не рисковал, поэтому его постоянно прижимали.

А в пятом раунде Уайлдер выбросил несколько точных правых прямых – Чжилей даже отступил, но быстро восстановился. В середине раунда Уайлдер пропустил встречный джеб, из-за чего потерялся в пространстве. Чжилей добил его сзади и отправил в нокдаун. Уайлдер встал, но судья остановил бой. Это второе поражение Уайлдера подряд и, похоже, бесславный конец карьеры.

Матчевая встреча двух промоутерских компаний закончилась разгромной победой Фрэнка Уоррена со счетом 10-0. Ни один боец из команды Эдди Хирна не выиграл бой. А команда Уоррена заработала $3 млн.

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Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham