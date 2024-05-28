У Майка Тайсона обострилась язва. Боя с Полом не будет?

Осталось меньше двух месяцев.

20 июля Майк Тайсон и Джейк Пол встретятся в боксерском поединке. Но у Тайсона появились проблемы со здоровьем, которые могут повлиять на проведение боя.

Тайсону стало плохо во время полета – госпитализация не потребовалась

27 мая Тайсон летел из Майами в Лос-Анджелес – во время полета ему стало плохо. «К счастью, у мистера Тайсона все отлично. У него была тошнота и головокружение из-за обострения язвы за 30 минут до посадки», – объяснил представитель Тайсона.

Хотя свидетели рассказывали, что перед посадкой Тайсон чувствовал себя отлично и фотографировался с пассажирами. Признаков, что с ним что-то не так, не было, но во время полета его состояние ухудшилось. На борту прозвучало объявление: «Есть ли сотрудники из медперсонала?»

Так как на борту не было медиков, пассажиры просидели лишние 25 минут, пока туда не зашли врачи и не помогли Тайсону.

Пол уверен, что бой состоится, но Тайсону нужно пройти медобследование

После экстренной помощи новостей о госпитализации Тайсона не появлялось, но в инфополе сразу же заговорили о срыве боя с Полом, до которого осталось менее двух месяцев.

Проваливший допинг-тест Райан Гарсия уже заявил о готовности заменить Тайсона. Джейк Пол уверен, что бой состоится: «Вы любите придумывать всякую ерунду ради лайков и кликов, но не знаете о фактах. Ничего не изменилось».

Но финальное решение об организации боя не за матчмейкерами или промоутерами, а за департаментом лицензирования и регулирования штата Техас. Менеджер по коммуникациям департамента Тела Манге пояснила , что спортсменам старше 36 лет нужно сдать электроэнцефалографию, чтобы выявить нарушения в работе головного мозга и ЭКГ для выявления проблем с сердцем. Крайний срок подачи результатов осмотра – 29 июня.

Если Тайсон провалит медобследование, к бою его не допустят. В июле ему будет 58 лет, Полу – 27. Очень много рисков для профессионального боя, который станет для Тайсона первым за 19 лет, а для Джейка Пола – 10-м за последние четыре года. Хотя представители Тайсона заявили , что врачи допустили его к бою.

Может быть, стоит сделать поединок выставочным? Тем более раунды будут по две минуты, а боксеры выйдут в 14-унцовых перчатках, в которых тяжеловесы тренируются, но не выступают.

Майк Тайсон подерется с Джейком Полом в 58 лет – это безумие. У него вообще есть шансы?

Бой Майка Тайсона и Джейка Пола – это вообще нормально? И почему стало возможным

Фото: Gettyimages.ru /Ethan Miller, Cooper Neill, Ivan Apfel