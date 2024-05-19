Как Усик победил Фьюри и стал абсолютом в тяжах: чуть его не вырубил! Тайсон проиграл впервые в карьере

История!

18 мая в Саудовской Аравии прошел долгожданный турнир Ring of Fire, где в поединке за абсолютное чемпионство в тяжелом весе встретились Александр Усик и Тайсон Фьюри .

Бой закончился победой Усика раздельным решением судей.

Это был невероятный бой, полный драмы и эстетики. Идеальный для такой вывески.

Бой за абсолюта несколько раз сдвигался: Фьюри восстанавливался после Нганну, а потом получил сечку на спарринге. Новый срыв стоил бы $10 млн

Александр Усик и Тайсон Фьюри – противоположности почти во всем. Усик – чемпион мира в двух весах и абсолютный в первом тяжелом дивизионе. Его вес между боями едва превышает 90 кг, поэтому он добирает до 100 кг, чтобы соперничать с гигантами из хевивейта. Зато у Усика схожая антропометрия с Мохаммедом Али: рост – 191 см, размах рук – 198 см. Фьюри же – самый крупный тяж современности: рост – 206 см, размах рук – 216 см.

Усику 37 лет, но он до сих пор демонстрирует высокий уровень. В 2023 году он нокаутировал молодого Даниэля Дюбуа, пропустив спорный удар в район пояса, а ранее выиграл дилогию у Энтони Джошуа. В прошлом году Фьюри провел бой против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну и едва не проиграл ему, побывав в нокдауне. Но большинство судей отдали победу Фьюри.

Фьюри – чемпион мира по версии WBC с 2020 года, Усик владеет поясами WBA, IBF, WBO с 2021-го. Они договаривались о бое с начала 2023-го, но сначала Фьюри выдвигал сумасшедшие требования по разделу гонорара, из-за чего Усик вышел из переговоров. А осенью их запросы удовлетворил председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии – Турки Аль аш-Шейх.

Бой планировался еще на конец декабря-2023, но нокдаун от Нганну и трудовая победа над ним двумя месяцами ранее сдвинула долгожданный поединок за абсолютное чемпионство на февраль-2024. За две недели до новой даты Фьюри получил серьезное рассечение над глазом, пропустив удар с локтя на спаррингах. Турки Аль аш-Шейх быстро согласовал новую дату – 18 мая, но с условием: снимающаяся сторона выплатит $10 млн штрафа.

На этот раз никто не снялся – Фьюри прибыл в Саудовскую Аравию за две недели, Усик – за одну. Фьюри показал на весах 118 кг, что на восемь кг меньше, чем было с Нганну. Это первый случай с 2020 года, когда он показал менее 120 кг. Но в бою с Кличко Фьюри делал 112 кг, с Отто Валлином – 115 кг.

Фьюри и Усик – не только обладатели всех престижных поясов, но и непобежденные боксеры: рекорд Фьюри – 34-0-1, рекорд Усика – 21-0. Поэтому решалось слишком много: на кону стоял статус первого за 25 лет абсолютного чемпиона в тяжелом весе.

Последний обладатель всех поясов – Леннокс Льюис, который тоже прибыл в Саудовскую Аравию. При этом Льюис становился абсолютом в эпоху трех поясов, а между Фьюри и Усиком впервые разыгрывалось четыре.

Фьюри игрался с Усиком, но увлекся игрой. А тот выжал максимум и сотворил историю

Бой вышел очень напряженным и качественным. Фьюри пытался переиграть Усика и боксировал очень красиво – он включал ноги и корпус у канатов, не давая Усику сблизиться. Тот действительно долго не мог нащупать дистанцию, но взял первый и третий раунд за счет активности и нацеленности. Хотя Фьюри был заметно впереди по части артистизма и даже успевал развлекать зрителей.

Но когда Фьюри переключил обороты, то Усик, начиная с четвертого раунда, почти не доставал. Тот очень прямолинейно и предсказуемо шел на Фьюри, который всячески раздергивал и разбирал соперника, подключая удары по корпусу. В шестом раунде Фьюри потряс Усика апперкотом – причем насыпал серию ударов, но не добил.

Во второй половине боя Фьюри сбавил обороты – Усик этим воспользовался. В восьмом раунде он разбил сопернику нос, а в девятом – потряс и разбил мощной серией, что Фьюри улетел к канатам. Судья вмешался на последних секундах раунда и отсчитывал нокдаун. Это стало переломным моментом.

Но Фьюри вернулся – восстановился за минуту и выдал отличный раунд, словно откатился в начало боя, когда переигрывал Усика. В заключительные две трехминутки темп упал, хотя у обоих боксеров было около 50% попаданий. Фьюри снова прижимался к канатам, а Усик гонялся за его головой. Если 11-й раунд можно отдать Усику за счет концовки, то в 12-м – выставить ничью.

Бой вышел напряженным и на судейских карточках, где мнения судей разделились: первый судья выставил 115-112 в пользу Усика, второй – 114-113 в пользу Фьюри, третий – 114-113 в пользу Усика. Если бы не нокдаун, счет был бы 114-114 и мы бы увидели ничью.

Есть новый абсолютный новый чемпион мира в тяжелом весе, первый абсолютный чемпион мира за 25 лет, второй в истории бокса абсолютный чемпион в первом тяжелом дивизионе и хевивейте – и это Александр Усик.

Заслуженная победа бойца, который боксировал и выцеливал, над соперником, который игрался, но заигрался. Фьюри не согласен с решением – возможно, мы увидим реванш осенью. С таким запредельным качеством бокса дилогия или даже трилогия Усик – Фьюри может стать исторической.

Фото: Gettyimages.ru /Justin Setterfield, Richard Pelham