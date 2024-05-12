«Раньше я называл Лому механиком, сегодня он профессор». Перформанс Ломаченко – восторг

Восхитился даже Порье.

Утром 12 мая Василий Ломаченко снова стал чемпионом мира в легком весе, нокаутировав Джорджа Камбососа в 11-м раунде. Выступление Ломаченко получилось настолько убедительным и доминирующим, что боксеры и эксперты в восторге от камбэка 36-летнего чемпиона.

Больше всего комплиментов досталось от известного аналитика и тренера Тедди Атласа. Он сравнил перформанс Камбососа с боем с тенью, которой проиграл: «Только на этот раз тень наносит ответный удар. Лома – призрак, но не дружелюбный».

И высоко оценил выступление Ломаченко: «Раньше я называл Лому механиком, сегодня он просто профессор. Камбосос продемонстрировал храброе сердце, но его превзошел один из лучших бойцов этого времени».

Бывший соперник Ломаченко и Камбососа Теофимо Лопес написал короткое сообщение с отметкой чемпиона и его менеджера Эгиса Климаса: «Поздравляю!»

Будущий соперник Тима Цзю – Верджил Ортис-младший: «Лома – один из самых умелых и лучших бойцов всех времен. Он боксирует в весовых категориях, которые физически не подходят, и доминирует над бойцами в этих дивизионах. Ему не очень повезло [со временем], но его способности говорят сами за себя».

Топовый боец UFC Дастин Порье: «Лома – вне всякого сомнения самый техничный активный боксер на данный момент».

Экс-чемпион мира в двух весах Дэнни Гарсия: «Поздравляю, Лома. В наши дни 36 лет для бокса не старость. Возраст не что иное, как число».

Экс-чемпион мира в первом среднем весе Серхио Мора: «Hi-Tech перформанс от Ломаченко. Даже в 36 лет этот человек по-прежнему прекрасно работает ногами, углами и комбинациями. Дал урок австралийцу в Австралии».

Но не всем понравилось выступление Ломаченко. Чемпион мира в легком весе по версии WBC Шакур Стивенсон заявил, что легко пройдет Ломаченко, и сравнил его ситуацию с несостоявшимся боем между Теренсом Кроуфордом и Мэнни Пакьяо: «Обещаю, что Лома ничего не сделает со мной. Поэтому они никогда не позволят мне побить так же, как они сберегли Пакьяо от Кроуфорда».

Ураганный Ломаченко – снова чемпион: весь бой избивал Камбососа, а потом нокаутировал

Фото: Gettyimages.ru /Sarah Stier, Richard Heathcote