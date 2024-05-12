Ураганный Ломаченко – снова чемпион: весь бой избивал Камбососа, а потом нокаутировал

Как это возможно в 36 лет?

12 мая в австралийском Перте состоялся чемпионский бой между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом . Поединок закончился победой Ломаченко техническим нокаутом в 11-м раунде. Теперь Ломаченко – чемпион мира в легком весе по версиям IBF и IBO.

Ломаченко воспользовался последним шансом стать чемпионом, а Камбосос привлек в кэмп российского тренера и боксеров из России

Ломаченко не выступал на ринге с мая-2023, когда проиграл спорным решением абсолютному чемпиону мира Дэвину Хейни. С тех пор будущее Ломаченко подвисло – ему могли сделать бой за вакантный пояс WBC против Шакура Стивенсона, но он отказался из-за желания взять реванш у Хейни. Хотя сам Хейни освободил все пояса и поднялся в первый полусредний дивизион.

Вскоре Ломаченко вылетел из всех топ-15 рейтингов легкого веса, кроме IBF, где расположился на третьем месте. Претендент №1 по этой линии – Джордж Камбосос, с которым они могли встретиться еще в 2022 году, когда тот владел тремя чемпионскими поясами, но бой сорвался.

В итоге Камбосос вышел на объединительный бой за абсолютное чемпионство с Дэвином Хейни, у которого тогда был пояс WBC. Несмотря на проведение поединка в Австралии, Камбосос разгромно проиграл Хейни в обеих встречах – особенно во второй, когда Хейни разбил его в кровь.

После проваленной дилогии Камбосос провел бой против британца Макси Хьюза за пояс IBO, который выиграл спорным решением. Поэтому, кроме вакантного пояса IBF, Ломаченко стал претендентом и на титул IBO.

Ломаченко шел фаворитом. Одна из причин – треугольник Ломаченко-Хейни-Камбосос: Ломаченко проиграл в близком бою и выглядел не хуже Хейни, а Камбосос разгромно уступил в обеих встречах. Об этом напоминал Ломаченко: «Мой бой с Хейни и поединки Джорджа с Дэвином были разными. По моему мнению, я не проиграл Хейни. У Джорджа было две попытки, но оба раза он проиграл».

Бокс Камбососа – силовой, прямолинейный и примитивный – заметно уступает Ломаченко в технике и бойцовском интеллекте. Хотя Камбосос побил другого обидчика Ломаченко – Теофимо Лопеса, который стилистически удобен Камбососу. К предстоящему бою Камбосос готовился под руководством российского тренера Антона Кадушина, а в кэмп привлекались боксеры из России.

«У меня очень хороший тренер, один из главных олимпийских тренеров России. К нам приедут русские и бывшие советские киллеры, чтобы меня проверить. Мой стиль нужно оттачивать против ребят, имеющих тот европейский, русский, советский и украинский стиль. Это то, что мне нужно», – говорил Камбосос.

В этом году Ломаченко исполнилось 36 лет. Он признавался, что его карьера близится к концу. В случае поражения Камбососу вероятность ухода из бокса была бы большой.

Ломаченко устроил декласс Камбососу: давал тому бить только по корпусу, а сам набил свыше 50% попаданий и финишировал ударами в печень

Бой начался в неспешном ритме: Ломаченко выбрасывал одиночные удары и нащупывал дистанцию. Сам Камбосос отвечал ударами по корпусу. Со второго раунда Ломаченко начал прибавлять в скорости – Камбосос не успевал за ним уже тогда. 11-2 по точным ударам за стартовую трехминутку.

При этом Ломаченко работал в эконом-режиме: выбрасывал короткие серии или одиночные удары и смещался с линии атаки после выпадов. Камбосос вообще не чувствовал дистанцию и не успевал. Уже в четвертом раунде разница в классе ощущалась на максимуме. Хотя Ломаченко работал не на полную.

После шести раундов портал CompuBox посчитал, что Ломаченко выдал космические 51% попаданий, у Камбососа – около 15%. В седьмом раунде статистика попаданий – 64-21 в пользу Ломаченко, хотя по выброшенным ударам у них приблизительное равенство – 124-121. Помятое лицо Камбососа подтверждало доминирование Ломаченко.

Ломаченко считывал атаки Камбососа как в праймовые годы: выбрасывал серию, уворачивался от ответных ударов соперника на средней дистанции и смещался с линии атаки. Эстетика с величием. Ломаченко был настолько неуловим, что Камбосос доставал только до корпуса, но во второй половине боя не получалось и это.

В восьмом раунде у Камбососа открылось рассечение над глазом, поэтому на дистанции боя шансы на его победу стали нулевыми: в 10-м раунде Ломаченко пропустил всего лишь один удар. А в конце 11-го раунда Ломаченко посадил Камбососа ударом в печень и добил – угол соперника выбросил полотенце.

Ломаченко стал чемпионом мира впервые спустя 3,5 года. Дальше – скорее всего, объединительный бой против чемпиона мира по версии WBC Шакура Стивенсона, еще одного клиента Боба Арума. Причем сам Арум говорил о таких планах:

«У меня есть другой боец, Шакур Стивенсон. Если Ломаченко победит и если победит Шакур, у которого назначен бой на июль, то осенью нужно устроить поединок Ломаченко – Стивенсон. Все фанаты оценят объединительный бой двух замечательных технарей».

Ломаченко выдал близкий к эталонному перформанс, словно ему не 36 лет, а 26. Рефлексы в разменах остались такими же феноменальными, а работа ног – феерия. Легендарное возвращение великого чемпиона!

Фото: Gettyimages.ru /Kelly Defina, Yong Teck Lim, Sarah Stier; instagram.com/georgekambososjr