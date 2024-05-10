«Моя карьера почти закончена». Станет ли Ломаченко снова чемпионом?

В 36 подерется с Камбососом.

12 мая в австралийском Перте состоится чемпионский бой между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом . Победитель боя заберет вакантный пояс IBF и IBO, принадлежащий Камбососу.

Для Ломаченко это первый бой после обидного поражения от Дэвина Хейни и, вероятно, последний шанс снова стать чемпионом. Он явный фаворит у букмекеров, но за последние годы стал очень уязвимым.

Как Ломаченко провел прошлый год: требовал реванша от Хейни, упал в рейтингах, но получил еще один титульный шанс

В мае-2023 Ломаченко проиграл один из самых важных боев в карьере, уступив в близком поединке абсолютному чемпиону Дэвину Хейни. Многие эксперты заявили, что Ломаченко засудили. Например, бывший обидчик Ломаченко Теофимо Лопес сказал, что отдавшие победу Хейни судьи ничего не понимают в боксе. За победу Ломаченко высказались Александр Усик, Роберто Дюран и Григорий Дрозд.

Ломаченко запросил реванш у Хейни, но тот поднялся на одну весовую вместо второго боя или защиты абсолютного чемпионства против других топов дивизиона. Хейни освободил все пояса в легком весе, благодаря чему Ломаченко получил еще один титульный шанс.

Изначально после проигрыша от Хейни промоутер Ломаченко Боб Арум говорил о бое с непобежденным Шакуром Стивенсоном. После ухода Хейни в первый полусредний вес Стивенсон неоднократно вызывал Ломаченко на бой, но тот проигнорировал и ушел из инфополя.

В итоге Ломаченко потерял позиции в рейтингах – лишился первого места в рейтинге WBC из-за отказа драться за вакантный пояс против Стивенсона, свалился со второго места в WBO и опустился на четвертое место в WBA. Спустя полгода после боя с Хейни Ломаченко выпал из топ-10 рейтинга P4P в журнале The Ring. Сейчас Ломаченко остался только в рейтинге IBF, где идет в топ-3, а в остальных его нет даже в топ-15.

На этом фоне пошли слухи, что Ломаченко закончил карьеру. Об этом сказал даже президент WBO Франциско Валькарсель. Но Боб Арум все опроверг. В конце 2023 года начались переговоры о бое за вакантный пояс IBF против экс-чемпиона мира Джорджа Камбососа, которые закончились подписанием контракта в январе-2024. Сейчас Камбосос – №1 в IBF, а Ломаченко – №3.

Какие шансы на победу у Ломаченко? Камбосос уступает в классе и бойцовском IQ, но способен нивелировать физикой

По версии букмекеров и экспертов Ломаченко – явный фаворит в бою с Камбососом. Для сравнения: Ломаченко проиграл Хейни спорным решением, а Камбосос разгромно уступил тому в двух боях – особенно во втором, что его не спасли судьи в Австралии. С другой стороны, Камбосос победил другого обидчика Ломаченко – Теофимо Лопеса.

Но Камбососу 30 лет – у него еще не наступил бойцовский износ. А Ломаченко начал сдавать еще в 2020 году. Это сильно проявилось в 2022-м и 2023-м, когда у него были проблемы с бывшим спарринг-партнером Джемейном Ортисом и с более крупным Хейни.

Ломаченко больше не может держать высокий темп все 12 раундов, как в пиковые годы, из-за чего начинает бои осторожно и включается ближе к середине. На это есть две причины – травмы и возраст. В 2024 году Ломаченко исполнилось 36 лет, а в легкий вес заходят молодые проспекты, готовые его вытеснить: Уильям Сепеда, Шакур Стивенсон, Джервонта Дэвис и Фрэнк Мартин. Поэтому Ломаченко не исключает скорого завершения карьеры.

«Я старик? Если вы говорите обо мне в боксе, то да. Это так. Я понимаю, что моя карьера почти закончена, – признавался Ломаченко. – Сколько лет я смогу еще драться? Год? Два? Ну три... И все. Думаю, еще удивлю».

Класс и бойцовский интеллект у Ломаченко гораздо выше, чем у Камбососа. Если бы этот бой состоялся до 2020 года, шансов у Камбососа бы не было. Но сейчас они есть, несмотря на плохое выступление в прошлом поединке против Макси Хьюза, где судьи подарили ему победу.

Если физические кондиции Камбососа будут не хуже, чем у Ломаченко, тогда у него получится встречать выпады и сбивать с толку. Возможно, из-за плохого выступления с Хьюзом он сменил тренерский штаб. К этому бою его готовит Антон Кадушин, который работал в сборной России, а к спаррингам подключились российские боксеры, включая чемпиона Европы по версии IBA Артура Субханкулова.

Еще один немаловажный фактор в пользу Камбососа – Австралия, где судьи очень лояльны к местным бойцам: в 2017 году там засудили Мэнни Пакьяо в бою с австралийцем Джеффом Хорном. Если Ломаченко выиграет бой с небольшим преимуществом, ему могут не отдать победу. Но если он устроит декласс и возьмет не менее 9-10 раундов, как это сделал Хейни в Австралии, то тогда вероятность судейской несправедливости минимальна.

Боб Арум уже намекнул, что ему интересно свести Ломаченко с Шакуром Стивенсоном в объединительном поединке. Тем более сейчас у Стивенсона пояс WBC.

«Если Ломаченко победит и если победит Шакур, у которого назначен бой на июль [против Артема Арутюняна], то осенью нужно устроить поединок Ломаченко – Стивенсон. Все фанаты оценят объединительный бой двух замечательных боксеров», – заявил Арум.

Если у главы Top Rank еще есть планы на Ломаченко, тогда можно надеяться на объективное судейство.

Фото: Gettyimages /Kelly Defina / Freier Fotograf, Sarah Stier / Staff; instagram.com/georgekambososjr ; instagram.com/antonkadushin