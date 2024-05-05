Канело обвинил Де Ла Хойю в воровстве у своих боксеров – а потом уверенно прошел его клиента

Выступил в стиле позднего Головкина.

Утром 5 мая в Лас-Вегасе прошел чемпионский поединок во втором среднем весе между абсолютным чемпионом мира Саулем Альваресом и Хайме Мунгуйей . Бой закончился победой Альвареса единогласным решением судей.

Из дивизиона Канело ушли два опасных претендента – теперь он встретился с молодым клиентом Де Ла Хойи

В конце 2021 года Канело Альварес стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе и провел три успешные защиты: против 40-летнего средневеса Геннадия Головкина, посредственного Джона Райдера и абсолютного чемпиона в первом среднем весе Джермелла Чарло.

За время правления в дивизионе у него появилось два обязательных претендента – временный чемпион мира по версии WBC Давид Бенавидес и регулярный чемпион по линии WBA Давид Моррель, которые младше Канело на шесть и восемь лет. Альварес их избегал – особенно Бенавидеса, который, по словам Канело, не заслужил поединка с ним. Единственный повод согласиться – гонорар в $150-200 млн.

Один из источников заявил, что Альварес отказался от $55 млн за бой с Бенавидесом. Поэтому Бенавидес ушел в полутяжелый вес, где встретится с Александром Гвоздиком за еще один пояс временного чемпиона по версии WBC.

Давид Моррель тоже перешел в полутяжи, где проведет поединок с бывшим соперником Артура Бетербиева Радивое Калайджичем. Победитель получит пояс регулярного чемпиона мира по версии WBA. Дмитрий Бивол – суперчемпион по этой линии.

В начале 2024 года сообщалось, что Канело может встретиться с Джермаллом Чарло, который провел два боя за прошлые три года. Бродкастеры отказались от этой идеи, из-за чего Альварес объявил о расторжении контракта с промоутерской компанией Premier Boxing Champions, куда перешел менее года назад. Прошедший бой – последний по контракту с PBC.

Остался только Хайме Мунгуйя, который дебютировал во втором среднем весе в июне-2023. Сначала он вырвал победу у Сергея Деревянченко с близким счетом благодаря нокдауну в 12-м раунде. А в январе-2024 нокаутировал Джона Райдера в девятом раунде, отправив его в нокдаун четыре раза. Так Мунгуйя взял пояс WBC Silver и стал первым номером в рейтингах WBC и WBO.

Мунгуйе 27 лет, у него впечатляющий рекорд – 43-0 с 34 нокаутами. Он новый проект Оскара Де Ла Хойи, который долго вел дела Канело. Но в 2020 году они скандально разошлись – Канело подал иск на промоутерскую компанию Де Ла Хойи на $280 млн из-за годичного простоя.

На пресс-конференции между Альваресом и Де Ла Хойей вспыхнул скандал. Промоутер заявил, что Мунгуйя мог встретиться с Геннадием Головкиным в 2018 году из-за двух положительных допинг-тестов у Канело. Альварес ответил резко: «Он пытался привлечь внимание к себе, а не к Мунгуйе. Он чертов ублюдок и ворует у своих боксеров».

Потом добавил, что если Де Ла Хойя приблизится к нему, то ударит его. За обвинение в воровстве Де Ла Хойя пригрозил иском. Уже в день взвешивания Де Ла Хойя ходил в футболке с изображением мяса – отсылка к обнаруженному у Канело кленбутеролу, который, по словам команды Канело, оказался в мясе.

Канело провалил начало боя в стиле позднего Головкина, но наконец-то вернул элитную защиту и перебил Мунгуйю на классе

Мунгуйя – элитный панчер, который закончил 86% боев досрочно. Но у него посредственная защита, которую в прошлых поединках нивелировала ударная мощь и хорошее кардио. Этого оказалось недостаточно против такого опытного чемпиона, как Альварес.

Хотя начало боя было за Мунгуйей: он перебивал Канело за счет тоннажа и высокого темпа. Альварес почти не работал корпусом, собирая удары молодого проспекта. В конце третьего раунде Альварес пропустил многоударную серию, из-за чего казалось, что его эпоха уже ушла, а на ее смену пришло новое поколение без долгожданного боя с Бенавидесом.

Но в четвертом раунде Канело включился и чаще работал корпусом на средней дистанции – больше уклонялся и оттягивался, а не собирал удары. Мунгуйя пытался перебить за счет тоннажа, но в конце трехминутки пропустил правый апперкот и оказался в нокдауне.

У Мунгуйи не было запасного плана: он так же пытался дожать опытного Альвареса за счет активности и частоты атак, хотя было заметно, что опасался его ударной мощи. Альварес воспользовался последним фактором, перебивая молодого оппонента короткими сериями. Канело действительно много работал корпусом, благодаря чему пропустил значительно меньше ударов.

После девяти раундов точность ударов Канело впечатляла – 43%. У Мунгуйи – скромные 29%, при этом он выбросил на 100 ударов больше. Но в этом поединке мы увидели не только класс и опыт Канело, но и ограниченность его ресурса: в девятом раунде он сбавил обороты и почти не бил, позволив Мунгуйе поработать.

Хотя перед боем 33-летнего Альвареса спросили о будущем: «Много [лет], я чувствую себя в расцвете сил. Как сказал Флойд Мейвезер – молодым, свежим, богатым и красивым». Но он напоминал позднего Геннадия Головкина, у которого были проблемы с Сергеем Деревянченко и Риото Муратой.

Канело великолепно работал вторым номером, наконец-то показав элитную защиту и ударную мощь, которую боялся даже молодой небитый проспект. Но ради этого ему пришлось начать бой в очень низком темпе и взять перерыв в 9-10 раундах, чтобы забрать концовку. Работавший весь бой в одном темпе Мунгуйя вымахался к последнему раунду – его удары стали вялыми и легко читаемыми.

Все трое судей ожидаемо отдали победу Канело – 117-110, 116-111, 115-112. Альварес сохранил все четыре пояса в дивизионе. После боя он заявил, что не считает себя лучшим мексиканцем в истории, но лучшим в нынешней эпохе.

И согласен выйти против Бенавидеса хоть сейчас, но за правильные деньги. Подождем.

Канело бегает от серьезных соперников, а его величие переоценивают. Он и близко не Мейвезер

Фото: Gettyimages.ru /Cris Esqueda/Golden Boy, David Becker, Christian Petersen, Sarah Stier; East News /AP Photo/John Locher