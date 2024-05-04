Бой Бивола и Бетербиева сорван: Артур перенесет операцию на мениске, Дмитрию ищут нового соперника

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1 июня в Саудовской Аравии планировался бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом . Но не состоится – из-за травмы колена Бетербиева.

Турнир 5 на 5 на 1 июня не отменен – Биволу ищут нового соперника

Грустные новости от председателя Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха:

«После полученных новостей о травме Бетербиева мы переносим бой с Биволом на более поздний срок в этом году. Желаю моему брату Артуру скорейшего восстановления. Но турнир 5 на 5 по-прежнему в силе на 1 июня».

Три месяца назад Тайсон Фьюри сорвал бой с Александром Усиком за две недели до турнира из-за сечки, полученной на спаррингах. Но, в отличие от Фьюри, Аль аш-Шейх ничего не говорил про возможные санкции, если Бетербиев или Бивол повторно сорвут бой.

Промоутерская компания Top Rank добавила, что Бетербиев получил разрыв мениска во время тренировки, и подтвердила планы о переносе боя на конец года.

Инсайдер ESPN Майк Коппинджер сообщил , что Бетербиев перенесет операцию и выбыл как минимум до сентября. Он подтвердил, что Аль аш-Шейх ищет замену Бетербиеву на бой против Бивола 1 июня.

Скорее всего, это будет боец из компании Эдди Хирна Matchroom Boxing, так как в прошлом году Бивол защищал пояс против другого клиента Хирна – Линдона Артура. Самый явный кандидат на замену Бетербиева – непобежденный британец Джошуа Буатси, который идет в рейтинге WBA на первом месте.

Еще в прошлом году распространялись слухи, что Буатси станет следующим соперником Бивола, но тот отказывался и выбрал бой против другого небитого проспекта Дэна Азиза, которого уверенно победил в феврале-2024. Сейчас Буатси идет на первом месте в рейтинге WBA.

Другой потенциальный кандидат – Энтони Ярд, который дважды боксировал за чемпионские титулы против Артура Бетербиева и Сергея Ковалева. Он дал обоим чемпионам тяжелые бои, но проиграл оба раза нокаутом. Сейчас Ярд идет на третьем месте в рейтинге WBA – компания Queensberry Promotions, которая плотно сотрудничает с Top Rank, может пролоббировать его кандидатуру, как это было в 2022 году, когда Бетербиев забрал третий пояс WBO.

Бетербиеву 39 лет – у него четвертая травма за последние четыре года

С 2020 года Бетербиев провел пять боев, но за этот период снимался из-за травм уже четыре раза. Он травмировал плечо перед поединком с Адамом Дайнесом, перенес остеомиелит, из-за которого бой с Каллумом Смитом сдвинулся на 2024 год, а объединительный поединок с Джо Смитом-младшим в 2022-м провел с повреждением, после чего перенес операцию и вернулся на ринг через полгода. Характер той травмы до сих пор неизвестен.

Сейчас у него разрыв мениска – скорее всего, это самая серьезная травма в его карьере. Врач Артем Рыженко рассказывал на примере футболистов, что разрыв мениска можно лечить без хирургического вмешательства. Но это зависит от зоны разрыва – в случае с Бетербиевым, вероятно, речь идет о красной зоне, что очень серьезно. В этом году Бетербиеву исполнилось 39 лет, его физический износ только прогрессировал.

Скорее всего, речь идет не о дискомфорте, а об остеоартрозе, который прогрессировал под постоянными нагрузками. Если в ближайшее время ему сделают операцию, реабилитация составит до трех месяцев или может продлиться еще дольше. Мы восхищаемся тем, как Бетербиев обманывает возраст с тремя поясами в 39, но вот так выглядит обратная сторона профессионального бокса и тренировок на максимуме.

Если бой с Биволом все же состоится, возможно, он не будет настолько конкурентным, как ожидалось. 39-летний Серхио Мартинес провалил бой с Мигелем Котто из-за давних проблем с коленом. Не исключаем такой же сценарий и в поединке Бетербиев – Бивол.

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Фото: Patrice Laroche/Keystone Press Agency/Globallook Press/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Richard Pelham, James Chance