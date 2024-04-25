Тим Цзю подерется за временный пояс с соперником, у которого 100% нокаутом. Победит – получит Кроуфорда?

Риск от команды Цзю.

3 августа в Лос-Анджелесе пройдет боксерский турнир, который возглавит чемпионский поединок в первом среднем весе между чемпионом по версии WBA Исраилом Мадримовым и лучшим боксером вне зависимости от весовых категорий Теренсом Кроуфордом. Там же Тим Цзю встретится с Вирджилом Ортисом-младшим .

Еще недавно Цзю проиграл Себастьяну Фундоре – между новым и последним боями пройдет чуть больше четырех месяцев. Команда Цзю выбрала самого опасного соперника из всех возможных. Хотя победа над ним сразу же вернет его в гонку за титулы.

Чем опасен Ортис и что ждет Цзю в случае победы?

Ортис – самый опасный панчер дивизиона. Но у него серьезные проблемы со здоровьем

В начале 2024 года Ортис бросил вызов Цзю: «Есть много бойцов, с которыми я хочу встретиться. Знаю, что люди хотели бы увидеть бой с Цзю. Тим, при всем уважении, я бы с удовольствием с тобой подрался. Думаю, ты охренительный боец, давай это сделаем».

Цзю сразу же ответил: «Йоу, Вирджил! Добро пожаловать в клуб средневесов. Я всегда готов к современной классике». Но в марте Цзю сенсационно проиграл Себастьяну Фундоре и остался без пояса WBO. А Ортис в эти выходные встретится с опытным Томасом Дюлорме (26-6-1). Спустя три месяца он подерется с Цзю.

Ортис – один из самых недооцененных бойцов дивизиона. У него безупречный рекорд 20-0 – все победы нокаутом. У Ортиса очень агрессивный и напористый бокс, основанный на прессинге и сумасшедшей ударной мощи.

Ортис – идеальное отражение мексиканской школы: постоянно давит соперников к канатам и перемалывает. Причем он не прямолинейный рубака, а панчер, способный распределять силы. Но пока Ортис ни разу не боксировал полную дистанцию.

Есть нокаутеры, которые глушат соперника с одного удара, а есть панчеры-темповики, разбивающие сериями. Ортис подходит под обе категории: не только эффектно нокаутирует в стиле Фрэнсиса Нганну, но и роняет джебом. В случае с Цзю нас интересует версия темповика. До 2020 года Ортис заканчивал бои за первые шесть раундов – причем 12 из 15 побед в первых трех.

Но затем Ортис показал, что способен держать высокий темп больше шести раундов: победил Мориса Хукера и Самуэля Варгаса в седьмом раунде, Эгидиюса Каваляускаса – в восьмом (а Теренс Кроуфорд побил его в девятом раунде), Майкла Маккинсона – в девятом. Он расстреливает соперников по этажам и досрочно побеждает за счет суммарного тоннажа.

Ортис – проект Оскара Де Ла Хойи. Они работают с самого дебюта в профессионалах в 2016 году, когда Ортису было 18 лет. Компания Де Ла Хойи Golden Boy Promotions очень грамотно спродюсировала его карьеру: за пару месяцев продвинула до топ-10 почти во всех рейтингах в новом дивизионе и сформировала репутацию самого опасного панчера в дивизионе. Причем Ортису 26 лет, у него еще не наступил бойцовский износ.

Ортис набил рекорд в полусреднем весе, откуда перешел в начале 2024 года. Он поднялся на весовую выше из-за проблем со здоровьем – у Ортиса рабдомиолиз, возникший на фоне затянувшегося лечения от ковида. Рабдомиолиз – синдром, при котором происходит разрушение клеток мышечной ткани и развивается острая почечная недостаточность.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, рабдомиолиз возникает, когда поврежденная мышечная ткань выбрасывает в кровь белки и электролиты. Эти вещества могут повредить сердце и почки и довести до инвалидности или даже до смерти.

Из-за этой болезни у Ортиса за 15 месяцев сорвалось три боя, включая титульник против чемпиона мира Эймантаса Станиониса. Он полностью пропустил 2023 год и даже думал о завершении карьеры.

В январе-2024 Ортис дебютировал в новом дивизионе и нокаутировал в первом раунде малоизвестного Фредрика Лоусона. Если в эти выходные у Ортиса не будет проблем с весогонкой и он легко пройдет опытного Дюлорме, Цзю может ждать самый тяжелый бой в карьере.

Победитель боя Цзю – Ортис получит титул временного чемпиона, но самое главное – выход на Кроуфорда

После анонса турнира 3 августа руководство WBA подтвердило, что победитель боя Цзю – Ортис станет временным чемпионом по этой версии. Сейчас регулярный чемпион – Исраил Мадримов, который подерется с Кроуфордом. Поэтому их добавили в один кард, чтобы победители этих пар встретились между собой в следующем поединке.

Ортис – самый опасный соперник в дивизионе, за исключением Теренса Кроуфорда. Он молодой (моложе Цзю на три года – 26 лет) и сильно бьющий боец на подъеме. Если Цзю проиграет, то многое потеряет: сейчас он идет на первом месте в рейтингах WBO и WBC и на четвертом – в IBF. Ортис – №1 только в WBA, что делает его обязательным претендентом на бой с Мадримовым, №6 в WBC и №7 в WBO.

Если Цзю победит, то за один бой может вернуться в титульную гонку. Поединок против Ортиса – большой риск, а против Кроуфорда – еще больший. Поэтому команда Цзю очень рискует с таким выбором соперников.

Но победитель пар Цзю – Ортис и Мадримов – Кроуфорд получит право на бой против чемпиона мира по двум версиям Себастьяна Фундоры. У Фундоры прописан пункт об обязательном реванше с Цзю, а WBO назначила Кроуфорда обязательным претендентом на бой с Фундорой.

Если допустить, что Фундора откажется от боя с Кроуфордом, то вакантный пояс WBO разыграют Кроуфорд и победитель пары Цзю – Ортис (сейчас Цзю – №1 в рейтинге). Поэтому вероятен объединительный бой в конце 2024 года.

Три титульника и три топовых претендента – с кем может встретиться Тим Цзю?

О чем говорит первое поражение Тима Цзю?

Фото: Gettyimages.ru /Kevin Estrada, Cris Esqueda/Golden Boy, Sarah Stier, Tayfun Coskun/Anadolu, Bradley Kanaris