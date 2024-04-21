Провал Хейни и победа Гарсии – как это вообще понимать?

Колонка Дениса Дорофеева.

В ночь на 21 апреля случился один из главных апсетов последних лет – Райан Гарсия разбил непобежденного Дэвина Хейни . Почему этот исход сенсационный и что за ним стоит?

Небольшой экскурс: в 2022 году Хейни стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Тогда это был самый конкурентный дивизион в мире, где одновременно выступали Василий Ломаченко , Джервонта Дэвис , Райан Гарсия, Исаак Круз, Джордж Камбосос, а на подходе был Шакур Стивенсон, который должен был заменить Теофимо Лопеса. Лучшим стал Хейни. Он дважды деклассировал Камбососа и готовился к защите против Ломаченко и Дэвиса.

В мае-2023 Хейни выиграл у Ломаченко в очень близком бою. Да, решение было спорным, но это тот поединок, где решение можно было отдать в любую сторону, поэтому Хейни укрепил позиции, а не растерял. Но вместо защиты поясов, реванша с Ломаченко и доминирования в легком весе он ушел на дивизион выше, где в конце 2023 года деклассировал очень крепкого Реджиса Прогрейса и забрал пояс WBC в первом полусреднем весе.

Тогда тот переход казался разумным, так как Хейни очень крупный для легкого веса: рост – 173 см, размах рук – 180 см, +10 кг после взвешивания. Ему всего лишь 25 лет, поэтому с годами весогонка давалась бы еще тяжелее.

Но Хейни немедийный боец, который не умеет продавать бои. Поединок с Ломаченко собрал около 150 тысяч платных трансляций, а бои с Камбососом и Прогрейсом – менее 100 тысяч PPV. Хейни – боксер-спойлер, который умело защищается и сушит бои. Он незрелищный, как и поздний Флойд Мейвезер, но тот умел продавать бои за счет образа богача и нолика в поражениях. Хейни скопировал модель Мейвезера и довел рекорд до 31-0. Это вау, но у него только 15 побед нокаутом.

С другой стороны, есть Райан Гарсия – человек, способный монетизировать имя через соцсети. У него свыше 10 млн подписчиков в инстаграме, что гарантирует хороший сбор платных трансляций. У него несносный образ и странное поведение, его трудно контролировать. Но сегодня в боксе кризис на большие имена, поэтому Оскар Де Ла Хойя и Бернард Хопкинс не бросили его даже после досрочного поражения от Джервонты Дэвиса.

Кстати, его бой против Дэвиса стал единственным в 2023 году, перевалившим за 1 млн PPV (1,2 млн просмотров). И вот в апреле-2024 бойцы с противоположной медийностью и с такой противоположной статусностью в боксе встретились на ринге. Этого боя не должно было быть, так как Гарсия растерял хайп после поражения Дэвису нокаутом. У него не было топовой оппозиции, хотя рекорд 24-1 с 20 нокаутами нельзя игнорировать.

Но Хейни нужен буст, поэтому Гарсия идеально для этого подходил, тем более у них есть бэкграунд с детских времен, когда они встречались в любителях шесть раз. Гарсия эталонно исполнял образ больного пациента, писал дичь в соцсетях, молился Богу прямо на пресс-конференции и не отклонялся от этого образа даже в раздевалке перед боем. Кто еще может заказать квартет скрипачей в раздевалку?

Хейни выглядел уверенно на фоне потерянного Гарсии – он показывал, как эффектно вкалывал на тренировках, и вел себя как чемпион на дуэлях взглядов. При таких раскладах победа Хейни легко читалась, но как же Гарсия нас развел. Он выдал эталонную троллинг-работу, как написал Хорхе Масвидаль. Никто еще так не рисковал, как Гарсия.

Одна история, когда ты хейтишь соперника и обещаешь его нокаутировать, как это делали Конор Макгрегор и Илия Топурия. Другая – когда исполняешь невменяемого клоуна, демонстрируешь разгильдяйскую подготовку, проваливаешь весогонку и пьешь пиво после этого. Что-то подобное исполнял Рикардо Майорга 20 лет назад. Для Гарсии это был очень рискованный ход – поражение после такого разогрева навсегда похоронило бы его перспективы, а вариант с психиатрической клиникой не казался бы безумным.

Но Гарсия выдал то, чего никто не ждал, кроме Роя Джонса, который напомнил про его левый хук. Это чистейшее торжество безумия – неуправляемый неадекват гоняет по рингу непобежденного чемпиона с рекордом 31-0. Гарсия заставил Хейни пятиться назад, а в концовке сам бегал от него и плясал с опущенными руками, как настоящий чемпион.

Возможно, Гарсия осознанно провалил весогонку, чтобы сохранить физическую форму. Но этот ход дал ему больше, чем могло дать завоевание престижного пояса. Сейчас весь мир в шоке: Шакур Стивенсон хочет боя с Гарсией, а Джервонта Дэвис уничтожает Хейни, как и все.

Хейни не просто проиграл этот бой – он просто ничего не показал. Часто говорят, что стили делают бои, но скучный стиль Хейни остался при нем, как и скудные цифры PPV. Он испугался драться с Гарсией и потерял многомиллионную аудиторию, которую мог завоевать за полчаса. Но теперь Хейни точно никому не нужен – он упустил шанс жизни стать звездой PPV, даже с сохраненным поясом WBC.

В жизни не нужно искать справедливость. Но сегодня она восторжествовала – вязкий прагматик Хейни проиграл, а безумный тролль Гарсия красиво вернулся. Этот сценарий гораздо выгоднее боксу, чем очередная победа скучного чемпиона, на которого всем плевать.

Апсет года от поп-звезды бокса: пил пиво перед боем и трижды уронил непобежденного Хейни

«Теперь начну пить пиво на взвешивании». Вы тоже в шоке от победы Гарсии?

Фото: Gettyimages.ru /Cris Esqueda/Golden Boy, Ezra Shaw, Al Bello