С кем теперь драться Тиму Цзю?

Увы, не с Кроуфордом.

31 марта Тим Цзю проиграл Себастьяну Фундоре и лишился пояса WBO. Это его первое поражение в профессиональной карьере. В контракте на бой с Фундорой прописан пункт о реванше, которым команда Цзю хочет воспользоваться.

Но сейчас у Фундоры много желающих подраться за пояса. В очереди – обязательный претендент по линии WBO Теренс Кроуфорд, временный чемпион мира по версии WBC Сергей Богачук и залетевший на ринг после боя Эррол Спенс. Поэтому Фундора вряд ли сразу даст реванш.

Скорее всего, Цзю придется ждать нового титульного шанса. По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, Цзю еще заслужит бой за титул. Заслужит ≠ получит титульник в ближайшее время.

Кто должен стать следующим соперником Цзю?

Себастьян Фундора

Обычно в контрактах на бои Цзю не было пункта об обязательном реванше, но в случае с Фундорой его добавили. Теперь Цзю имеет законное право на реванш, так как несоблюдение контрактных обязательств влечет за собой штраф.

Но что, если Фундора выберет Кроуфорда и ему проиграет? В контракте указан пункт о незамедлительном реванше или он вневременной? И будет ли нужен Фундора после проигрыша Кроуфорду? Да, будет, потому что надо закрыть поражение и доказать, что тот проигрыш – вина катмена.

Исраил Мадримов

Чемпион мира по версии WBA из Узбекистана. У него нет фан-базы на Западе, поэтому он не очень интересен даже с поясом. Чемпионский бой против Магомеда Курбанова привлек русскоязычную аудиторию по двум причинам: а) Курбанов – россиянин; б) Мадримов – клиент промоутерской компании «Мир Бокса». А менеджер Мадримова – Вадим Корнилов, который ведет дела Дмитрия Бивола.

Почему бой Мадримов – Цзю реален? Во-первых, промоутер Цзю заявил не только о желании провести реванш с Фундорой, но и сделать бой с Мадримовым. Во-вторых, Костя Цзю может помочь в организации.

Бой может пройти в Саудовской Аравии, где Мадримов победил Курбанова, или в Ташкенте, где в ноябре-2023 проходил съезд WBC. Для Цзю бой в СА или Узбекистане – возможность покорить местную аудиторию и зацепить русскоязычных болельщиков.

Но есть нюанс: Цзю нет в рейтинге WBA, хотя Мадримов может выбрать его как соперника для добровольной защиты. Тем более руководство WBA не настолько требовательно к боям против обязательных претендентов, как IBF или WBO. Не стоит исключать варианта, что их бой может пройти в Австралии – деньги определят локацию. Этот вариант предложил промоутер Цзю.

Бахрам Муртазалиев

Важная оговорка: в эти выходные Муртазалиев проведет чемпионский поединок за пояс IBF против Джека Кулкая.

Если Муртазалиев станет чемпионом, то может заинтересовать Цзю. Причем до Кулкая у него не было топовых соперников – только ноунеймы без серьезных достижений, бои с которыми не приносили больших денег.

Чемпионский поединок Муртазалиева пройдет в Германии, но он малоизвестный боец (38 тысяч подписчиков в инстаграме) с уверенным рекордом 21-0. Поэтому он может согласиться на бой в Австралии, если ему предложат хороший гонорар.

Именно так Энтони Джошуа быстро получил титульный бой против Чарльза Мартина – сразу после его победы над Вячеславом Глазковым. Команда Цзю очень грамотно его продвигает, подбирая соперников в правильное время. Бой с Муртазалиевым отлично встраивается в план быстрого возвращения утраченных позиций.

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Хотя по стилю ведения боя Муртазалиев очень напоминает Артура Бетербиева: очень агрессивно напирает на соперников, рубится на средней и ближней дистанциях и заносит сокрушительные удары (15 из 21 победы – нокаут).

Муртазалиев хорошо работает и вторым номером: он отправлял в нокаут правым прямым на встречу, а в других боях оттягивался назад во время атак, чтобы не пропустить в ответ. Но уровень оппозиции не настолько высокий, что позволяет Муртазалиеву выглядеть эффектно. Бой с Кулкаем покажет его реальный уровень.

Здесь еще одна важная оговорка: Цзю не состоит и в рейтинге IBF. А IBF очень требовательна к обязательным защитам. Единственная организация, лишившая Теренса Кроуфорда пояса в полусреднем весе, – именно IBF. Эта же федерация оставила Тайсона Фьюри без пояса в 2015 году, когда он отказался защищать титулы против Вячеслава Глазкова. Если помните, Фьюри засунул пояс IBF в унитаз.

Эриксон Лубин

В 2017 году Лубин в чемпионском бою дрался с Джермеллом Чарло, но улетел в нокаут в первом раунде. В 2022-м он боксировал с Фундорой: секунданты сняли его после девятого раунда из-за гематомы на лице и закрытого глаза, хотя он лидировал на двух судейских карточках. Причем Лубин – один из двух бойцов, кто отправил Фундору в нокдаун.

У Лубина достойный список побед: Хесус Рамос, который шел на рекорде 20-0, Террелл Гуше, отправивший Цзю-младшего в нокдаун, и Ише Смит. Лубин – хороший рубака с убийственными ударами слева, но с посредственной техникой.

Он редко уклоняется от ударов и чаще полагается на ударную мощь с напором. У Цзю выше бойцовский интеллект и лучше развита школа бокса, поэтому Лубин – очень удобный и правильный соперник для возвращения после поражения.

Лубин идет высоко во всех рейтингах: №2 – в WBO, №3 – в IBF, №5 – в WBC и WBA. Победа над ним поставит Цзю в первые ряды претендентов в любой линии, по которой подерутся.

Вирджил Ортис-младший

Самый опасный боец дивизиона без пояса. У Ортиса впечатляющий рекорд – 20-0 (20 нокаутов). Он срубает всех, но уровень оппозиции пока не впечатляет. Самый сложный оппонент – Эгидиюс Каваляускас, которого Ортис нокаутировал в восьмом раунде. Для сравнения: Теренс Кроуфорд нокаутировал Каваляускаса в девятом.

Еще Ортис бил Антонио Ороско, Маурисио Эрреру, Мориса Хукера и Майкла Маккинсона, а прошлой осенью бросал вызов Цзю – Тим согласился «на современную классику». Сейчас он №1 – в WBA, №6 – в WBC и №7 – в WBO, что дает возможность продвинуться в рейтингах организаций, где Цзю отсутствует или располагается очень низко. Хотя Ортис – бывший полусредневес, дебютировавший в первом среднем весе в январе-2024.

Но бой с Ортисом будет еще более адским, чем с Фундорой. Вирджил роняет соперников с одного удара – неважно, в корпус или голову. Например, оба нокдауна в бою с Маккинсоном были от удара в печень. У Ортиса феноменальная точность (в бою с Хукером точность акцентированных ударов – 45%) и убийственная ударная мощь, которой он грамотно распоряжается. Поэтому бой с ним желателен не сразу после Фундоры, а хотя бы через поединок.

Мишель Соро

Крепкий французский ветеран, дравшийся за чемпионский пояс WBA против Брайана Кастаньо в 2017 году, но проигравший раздельным решением судей. Его первый титульник прошел еще в 2012 году против Заурбека Байсангурова: тогда Соро проиграл единогласным решением судей, несмотря на то что отправил Байсангурова в нокдаун во втором раунде.

В 36 лет Соро по-прежнему актуален. Он дважды встречался с Исраилом Мадримовым (в 2021 и 2022 годах). Первый бой закончился скандальной победой Мадримова: судья не услышал гонг и остановил поединок, когда Мадримов уже занес еще семь ударов. Реванш завершился технической ничьей после трех раундов из-за столкновения головами.

А в 2023 году он прилетал в Россию на бой с Магомедом Курбановым, где спорно проиграл и оставил сопернику два глубоких рассечения – над бровью и над глазом. Так как Курбанов не исключил , что может закончить карьеру после досрочного проигрыша Мадримову, он вряд ли даст обещанный реванш Соро.

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Стилистически Соро – очень агрессивный боец, но неспособный держать высокий темп все 12 раундов (особенно в 36 лет). Бой против него подходит для возвращения Цзю.

Хесус Рамос

Рамосу всего 23 года. Сейчас он высоко идет в рейтингах двух организаций (№4 – в WBC и №5 – в IBF) и 80% боев выиграл досрочно. Рамос бил Брайана Мендосу (8-2 по раундам у всех трех судей, Цзю победил – 9-3 и 8-4), но остальные соперники – середняки и ноунеймы.

Рамос проигрывал по профи только раз – Эриксону Лубину единогласным решением в сентябре-2023, которого перебил по ударам в 1,5 раза: 145 против 92 попаданий и 89 против 33 – по акцентированным. Поэтому зрители освистали судейский вердикт.

Но Рамос не очень хорошо чувствует дальнюю дистанцию и часто рубится на средней и ближней. Возможно, это одна из причин, почему судьи отдали победу Лубину.

Рамос – классический боец из Мексики, который предпочитает боксировать на ближней дистанции. Но его возможно переиграть на дальней за счет футворка: Рамос неплохо работает корпусом, но не ногами. Если не дать ему сблизиться, он лишится всех козырей.

О чем говорит первое поражение Тима Цзю?

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Фото: Gettyimages /Kevin Estrada/Golden Boy / Kontributor, Sarah Stier / Staff, Abbie Parr / Freier Fotograf, Richard Pelham / Freier Fotograf, Steve Marcus / Freier Fotograf, Chris Hyde / Freier Fotograf; Premier Boxing Champions/Ryan Hafey