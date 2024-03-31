О чем говорит первое поражение Тима Цзю?

Денис Дорофеев объясняет.

Тим Цзю проиграл. Впервые в профессиональной карьере. Не справился с двухметровым Себастьяном Фундорой в чемпионском бою и лишился пояса WBO, а вместе с ним – поединка против Теренса Кроуфорда или Эррола Спенса.

Кажется, один из комментариев на Спортсе верно определил происходящее: не сцзюжил. Какой вывод?

Да, Тим Цзю подходил к титульному бою явным фаворитом – Фундора год назад улетел в нокаут от Брайана Мендосы, которого Цзю перебил еще прошлой осенью. Но проиграл близким решением – прежде всего из-за серьезного рассечения, которое мешало видеть удары соперника.

Да, бокс Цзю не совершенен: нокдаун в бою с Террелом Гуше и проблемы в первой половине боя против Мендосы. А сейчас не смог задавить Фундору, которого называл неуклюжим, более высоким темпом.

Но у Цзю очень хорошая боксерская база: он хорошо перекрывается от соперников в блоке (бой с Фундорой – исключение), отлично работает активным вторым номером, обладает нокаутирующей мощью (свыше 70% побед – нокаутом) и способностью перестраиваться по ходу боя – не растерялся после нокдауна с Гуше и вырвал победу у Мендосы после тяжелой первой половины.

Несмотря на явные котировки в пользу Цзю, Фундора не проходной соперник. У него хорошее кардио, позволяющее выбрасывать по 700-800 ударов за бой, крепкий корпус, который соперники так и не пробили, и челюсть, выдержавшая сотни акцентированных ударов от Цзю. В конце прошлого десятилетия Фундора был в топе самых перспективных бойцов, поэтому поражение от более молодого проспекта как минимум не унижение.

Сейчас Цзю вряд ли получит бой против звезд уровня Эррола Спенса и Теренса Кроуфорда, но он один из самых известных и востребованных бойцов дивизиона. После боя с Мендосой его вызывал другой топовый претендент – Верджил Ортис. Для укрепления позиций и набора опыта Цзю нужно несколько боев с подобной оппозицией.

Если твоя фамилия Цзю, то избежать сравнений с отцом невозможно. И да, Костя Цзю в 27 лет (сейчас Тиму – 29) проигрывал бывшему наркоману Винсу Филлипсу. Тогда он провел четыре успешные защиты пояса IBF.

А после сенсационного поражения от Филлипса Цзю-старший через два года поднялся в следующую весовую и стал линейным чемпионом мира по версии WBC, проведя на пути к титулу пять боев. Еще через три года стал абсолютным чемпионом мира – в 32.

Бой против Филлипса был для Цзю-старшего третьим в США, а бой Тима против Фундоры – вторым на американском ринге. Причем он возглавил турнир на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, где в карде было пять (!) титульных боев.

Но Цзю пока не хватает опыта против крепких претендентов – в большинстве он дрался с опытными бойцами, чей пик давно прошел (Тони Харрисон, Джефф Хорн, Террелл Гуше).

После боя с Фундорой Цзю получил положительную прессу за рубежом – его похвалил менеджер Лу Ди Белла. Он провел хороший бой с точки зрения характера – не сдавался и дрался за победу, несмотря на сечку и плохую видимость.

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Близкое поражение в зрелищном поединке – нормально. Цзю точно получит хорошего соперника, потому что таким перформансом создал положительный имидж.

Кровь, нулевая видимость и боль – первое поражение Тима Цзю в карьере

Поражение-сенсация Тима Цзю – от двухметрового соперника. Посек голову и отдал пояса

Фото: Gettyimages.ru /Bradley Kanaris, Steve Marcus